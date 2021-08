Markt für Linsenproteine – Globaler Branchenbericht, 2030

Markt für Linsenproteine: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum globalen Markt für Linsenproteine ​​umfasst globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Der Gesamtumsatz des globalen Linsenproteinmarktes wird auf ~112 Mio. USD im Jahr 2020 geschätzt, der voraussichtlich mit einer CAGR von 4,8% auf ~181 Mio.

Enormes Marktpotenzial für Sporternährung

Das Bewusstsein der Verbraucher für Linsenprotein steigt bei gesundheitsbewussten Endverbrauchern, insbesondere bei Verbrauchern, die täglich Sporternährungsprodukte konsumieren. Linsenprotein hat auf dem Markt an Bedeutung gewonnen, da es besser und gesünder ist als herkömmliche Proteine. Darüber hinaus wechseln mehrere Verbraucher zu einem eher freizügigen Lebensstil und konzentrieren sich auf die Steigerung ihrer Gesundheitsleistung. Linsenprotein wird von den Verbrauchern in Bezug auf die gesundheitlichen Vorteile positiv wahrgenommen, und dies ist ein wichtiger Faktor, der den Markt in Regionen wie den USA, Großbritannien, Brasilien, Deutschland und Japan antreibt. Daher haben Hersteller die Möglichkeit, neue Produkte mit Linsenprotein zu entwickeln, die die Vorhut der Pflanzenprotein-Branche in der Ernährungsindustrie darstellen.

Markt für Proteinanreicherung und -standardisierung

Bei der Proteinanreicherung handelt es sich um die Ergänzung herkömmlicher Lebensmittel mit texturiertem Pflanzenprotein, das dem Produkt ein „proteinreiches“ Label verleiht. Die Kundenpräferenz für diese Art von Lebensmitteln ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter das zunehmende Auftreten von lebensstilbedingten Störungen sowie Gewichtsmanagement. Eine proteinreiche Ernährung unterstützt die Gesundheit der Verbraucher. Backwaren und Snacks enthalten hochtexturierte pflanzliche Proteine ​​und gewinnen beim Verbraucher an Bedeutung.

Archer Daniels Midland Company, ein Vollsortimenter von Linsenproteinen, bietet beispielsweise texturierte Linsenproteine ​​zur Proteinanreicherung an. Wenn es hydratisiert ist, bietet es eine faserige, fleischähnliche Textur mit erheblicher Feuchtigkeitsspeicherung, wodurch es für Fleisch- und vegetarische Anwendungen geeignet ist. In seiner trockenen Form bietet es einzigartige Texturen, die viele der beliebtesten Riegel und Snacks charakterisieren.

Auswirkungen von COVID-19: Linsenprotein-Markt

Die weltweite Krise aufgrund der COVID-19-Pandemie hat die Dynamik des Weltmarktes erheblich verändert. Diese Pandemie wurde in China begonnen und auf der ganzen Welt übertragen. Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus hat die Regierung eine teilweise/vollständige Sperrung erzwungen, um den Ausbruch von COVID-19 zu stoppen, der die Lieferkette verschiedener Linsenproteinhersteller nachteilig gestört hat. Die durch das Coronavirus verursachte Verunsicherung hat den weltweiten Handel (Import & Export) von Linsenprotein durch die Schließung/Versiegelung internationaler Grenzen gestört.

