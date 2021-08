Markt für Linearantriebe wird bis 2027 eine Bewertung von über 5 Mrd. US-Dollar erreichen

Der globale Markt für Linearantriebe ist stark fragmentiert, wobei die fünf größten Akteure im Jahr 2018 weniger als 20-25 % der Gesamtbewertung des Marktes ausmachten , so ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Transparency Market Research. Investitionen in die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Produktvarianten, Produktinnovationen für die sich ständig ändernden Anforderungen unterschiedlicher Branchen und die Einhaltung hoher Qualitätsstandards zählen zu den wichtigsten Wachstumsstrategien der Marktteilnehmer. Einige der führenden Akteure auf dem Markt sind Emerson Electric, Co., Rockwell Automation, Inc., Honeywell International, Inc., Parker Hannifin Corporation und Tsubakimoto Chain, Co.

Sie möchten wissen, welche Hindernisse für das zukünftige Wachstum Ihres Unternehmens bestehen? Fordern Sie eine Broschüre an @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=16130

Der Weltmarkt verspricht in naher Zukunft ein immenses Wachstum. Transparency Market Research schätzt, dass der Markt im Zeitraum zwischen 2019 und 2027 eine vielversprechende CAGR aufweisen wird . Von den wichtigsten Produktvarianten wird erwartet , dass das Segment der elektrischen Aktuatoren, das derzeit über 25 % des Gesamtumsatzes des Marktes ausmacht, im Prognosezeitraum am vielversprechendsten bleibt. Geografisch werden die USA weiterhin einen herausragenden Anteil am Umsatz haben, aber die Wachstumsrate des mexikanischen Marktes wird die der USA und Kanadas übertreffen.

Anstieg der industriellen Automatisierung zur Stärkung der Nachfrage nach Linearaktuatoren in Nordamerika

Der globale Markt wird hauptsächlich durch den günstigen Anstieg der industriellen Automatisierung in allen Branchen wie Automobil, Öl und Gas, Fluid und Verteidigung in der Region angetrieben. Die industrielle Automatisierung wird weitgehend durch verschiedene Arten von Linearantrieben unterstützt, wodurch sich der potenzielle zukünftige Anstieg der Industrieautomation voraussichtlich positiv auf das Wachstum des Marktes für Linearantriebe in Nordamerika auswirken wird.

Darüber hinaus wird vorhergesagt, dass der deutlich steigende Bedarf an effizientem Wasser- und Abwassermanagement den Einsatz einer Vielzahl von linear betätigten Ventilen in der Region exponentiell vorantreiben wird. Angesichts der steigenden Strenge der Umweltstandards wird in den nächsten Jahren erwartet, dass der Fokus auf Wasserschutz und Abwassermanagement in der Region weiter verstärkt wird. Es wird erwartet, dass dies ein wichtiger Einflussfaktor für die zukünftigen Wachstumsaussichten des globalen Marktes ist.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie der Wachstumsregion, in der Linearantriebe vielfältige Anwendungen haben, in naher Zukunft auch die Nachfrage nach einer Vielzahl von Linearantrieben in Nordamerika unterstützen wird. Die Auswirkung dieses Faktors auf die Marktentwicklung ist derzeit mittel, wird aber im Prognosezeitraum voraussichtlich hoch sein.

Darüber hinaus bringen viele Marktteilnehmer ein Tool auf den Markt, das beim Kauf des Linearantriebs helfen kann. Im Jahr 2019 hat Firgelli Automations, ein Hersteller von Linearantriebssystemen, beispielsweise einen Rechner für die Kraftmessung angekündigt, bevor er die Kaufentscheidung für einen Linearantrieb trifft. Es hilft dem Kunden bei der Auswahl und dem Kauf eines präzisen Linearantriebs je nach Anwendung.

Rückgang im verarbeitenden Gewerbe und im Bergbau, um die Nachfrage unter Kontrolle zu halten

Es wird jedoch erwartet, dass der Markt in naher Zukunft die Hauptlast der jüngsten Verlangsamung im verarbeitenden Gewerbe tragen wird. Der Fertigungssektor ist einer der Hauptverbraucher einer Vielzahl von Linearantrieben. Die Verlangsamung des Geschäftsbetriebs ist in der Tat eine große Einschränkung und könnte einen erheblichen negativen Einfluss auf das Wachstum des Marktes für Linearantriebe in Nordamerika haben. Die Auswirkungen dieser Zurückhaltung sind derzeit mittelgroß und werden voraussichtlich im Prognosezeitraum weiter nachlassen.

Premium-Forschungsbericht kaufen @ https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=16130<ype=S

Auch die Bergbauindustrie in Nordamerika befindet sich aufgrund des Nachfragerückgangs, fehlender Finanzierung und strenger Vorschriften für eine Reihe von umweltbelastenden Tätigkeiten in einer schwierigen Phase. Die Bergbauindustrie ist ein weiterer wichtiger Verbraucher von Linearantrieben, deren rückläufige Wachstumsaussichten sich voraussichtlich deutlich negativ auf den Markt für Linearantriebe in der Region auswirken werden.

Diese Marktbewertung basiert auf einem kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichten Marktforschungsbericht mit dem Titel „ Markt für Linearantriebe – Nordamerika-Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2019 – 2027 “.

Lesen Sie unsere aktuelle Pressemitteilung unten: https://www.prnewswire.com/news-releases/companies-in-incident-and-emergency-management-market-offer-early-warning-systems-to-boost-preparedness-against -Naturkatastrophen–tmr-Einblicke-301344201.html