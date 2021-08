Markt für lichtdurchlässigen Beton Beginn der fortschrittlichen Technologien zur Belebung des Wachstums

Lichtdurchlässiger Beton, auch Lichtbeton genannt, wird mit einem Grundmaterial in der Bauindustrie verwendet. Es besitzt die lichtdurchlässige Eigenschaft. Diese Eigenschaft wird durch die gleichmäßige Verteilung von Lichtleitfasern durch den Betonkörper erreicht. Lichtdurchlässiger Beton wird auch als transparenter Beton bezeichnet. Es wird erhalten, indem Betonzuschlagstoffe durch transparente alternative Materialien ersetzt werden. Es wird hergestellt, indem 4% bis 5% optische Fasern in die Betonmischung gemischt werden. Lichtdurchlässiger Beton verbessert die Ästhetik eines Gebäudes. Es ist auch umweltfreundlich.

Führende Hersteller und Forschungseinrichtungen investieren erheblich, um den Zugang zu Rohstoffen für lichtdurchlässigen Beton zu verbessern. Forschungsinstitute führen auch Studien durch, um Rohstoffersatzstoffe für lichtdurchlässigen Beton zu finden. Die Hersteller sind auch bestrebt, ihr Produktportfolio an lichtdurchlässigem Beton zu erweitern, um verschiedene Endverbraucherbranchen zu bedienen.

Haupttreiber und Hemmnisse des globalen Marktes für lichtdurchlässigen Beton

Der Markt für lichtdurchlässigen Beton wird durch die zunehmende Konzentration auf grüne Gebäude in den Industrieländern angetrieben. Die Nachfrage nach lichtdurchlässigem Beton steigt aufgrund seiner Eigenschaft, bei natürlichem Sonnenlicht zu leuchten. Aufgrund seiner hohen Isolationseigenschaften kann es auch extremen Wetterbedingungen standhalten. Aufgrund der energie- und kostensparenden Eigenschaften des Betons expandiert auch der Markt für lichtdurchlässigen Beton. Es erzeugt auch ein schönes Finish durch Selbstbeleuchtung ohne Strom. Der Markt für lichtdurchlässigen Beton wird jedoch durch die hohen Anschaffungskosten behindert, da in diesem Beton optische Fasern verwendet werden. Darüber hinaus erfordert das Gießen von durchscheinenden Betonblöcken hochqualifizierte Arbeitskräfte.

Lichtdurchlässiger Beton wird in Fußböden, Decken, Gehwegen, tragenden Wänden, Trennwänden und Möbeln für dekorative Zwecke, leichten Gehwegen, U-Bahn-Stationen, Feuerleitern, Bodenschwellen auf Straßen usw. verwendet. Lichtdurchlässiger Beton bietet verschiedene Vorteile. Es beleuchtet zum Beispiel Gehwege. Diese Gehwege sehen besser aus als die traditionellen. Die Textur von lichtdurchlässigem Beton ist im Vergleich zu herkömmlichem Beton glatt. Dadurch bietet er eine edle Oberfläche, da er homogener ist als der herkömmliche Beton. Die Betonstruktur ist im Vergleich zu herkömmlichem Beton stark. Somit ist lichtdurchlässiger Beton haltbarer. Darüber hinaus ist für den Beton keine routinemäßige Wartung erforderlich.

Light Transmitting Concrete: Type of Optical Fiber Segment

The light transmitting concrete market can be segmented based on the type of optical fiber used for manufacturing processes

The type of optical fiber used are multimode graded-index fiber, multimode step-index fiber, and single-mode step-index fiber. The type of optical fiber to be used depends upon the type of application of concrete.

COVID-19 Impact on Light Transmitting Concrete Market

On January 30, 2020, the International Health Regulations Emergency Committee of the World Health Organization (WHO) declared the Coronavirus disease (COVID-19) outbreak a public health emergency of international concern. Originating in China, the virus has spread to at least 213 countries and territories around the world.

Several governments and private sector businesses are operating at a limited capacity or have ceased operations completely due to recent events surrounding the COVID-19 pandemic

The construction industry has been severely affected by the outbreak of COVID-19. Ongoing projects are getting delayed, while sanctioned projects are put on hold. This is expected to negatively impact the light transmitting concrete market, as light transmitting concrete is used on a large scale in the building & construction industry.

Asia Pacific to Dominate Light Transmitting Concrete Market

In terms of region, the global light transmitting concrete market can be divided into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa

The use of variety of fiber-optics sensors in concrete structure has boosted the demand for light transmitting concrete in the building & construction industry in Europe and North America. Large numbers of players operate in the light transmitting concrete market in Europe. Thus, the market in the region is expected to expand at a rapid pace during the forecast period. Demand for light transmitting concrete is high in Asia Pacific, especially in as China, India, and Japan, led by the presence of the vast building & construction industry. The market in Latin America and Middle East & Africa is estimated to expand at a moderate pace during the forecast period.

