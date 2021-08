Markt für lebenswichtiges Weizengluten soll bis 2027 ~2,7 Mrd. US$ erreichen Die Einnahmen aus dem globalen Markt für vitales Weizengluten werden im Jahr 2019 auf ~2 Mrd. USD geschätzt, die mit einer CAGR von ~4% steigen und bis 2027 auf ~2,7 Mrd

Der neueste von TMR veröffentlichte Bericht über den Markt für lebenswichtiges Weizengluten enthält globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2019-2027. Die Einnahmen aus dem globalen Markt für lebenswichtiges Weizengluten werden im Jahr 2019 auf ~ 2 Mrd. USD geschätzt, die mit einer CAGR von ~4% steigen und bis 2027 auf ~2,7 Mrd. USD ansteigen sollen.

Wachsende Nachfrage nach Vitalweizen als Textur- und Zähigkeitsverbesserer in Pasta und Nudeln

Ein geschäftiger und hektischer Lebensstil erweist sich als vorteilhaft für das Wachstum von praktischen und verzehrfertigen Nahrungsmittel- und Getränkeprodukten auf dem Markt, insbesondere Cerealien und Snacks. Getreide und Snacks gelten als einer der Favoriten der arbeitenden Bevölkerung, was das Wachstum des lebenswichtigen Weizenglutenmarktes direkt beeinflusst. Vitales Weizengluten wird im Allgemeinen in Snacks und Cerealien zur Strukturverbesserung verwendet. Auch die steigende Nachfrage nach italienischen Lebensmitteln, wie Pasta, steigt, wobei lebenswichtiges Weizengluten einer der Hauptbestandteile ist. Vitales Weizengluten hat sich bei der Anpassung der Textur und Zähigkeit von Nudeln und Nudeln als vorteilhaft erwiesen.

Steigende Nachfrage nach pflanzlichen Proteinen eröffnet neue Wachstumspfade für lebenswichtiges Weizengluten

Der Weltmarkt für lebenswichtiges Weizengluten wurde in großem Umfang durch die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln und Backwaren getrieben. Vitales Weizengluten gilt unter Veganern als geeigneter Ersatz für nicht-tierisches Eiweiß, zusammen mit Nährwerten für laktoseintolerante Verbraucher. Vitales Weizengluten hat weitreichende Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hauptsächlich in der Sporternährung, Nahrungsergänzung, Molkerei, Backwaren und Süßwaren.

Gesundheitliche Vorteile in Verbindung mit Weizenprotein zur Steigerung der Verbrauchernachfrage

Vitales Weizengluten hat einen Hauptproteingehalt von rund 86,4%. Vitales Weizengluten enthält hauptsächlich 43% Gliadin, 39% Glutenin und 4,4% andere Proteine, die zahlreiche gesundheitliche Vorteile haben. Mehrere Studien haben dazu beigetragen, festzustellen, dass Weizenprotein für die Gesundheit unglaublich vorteilhaft ist, beispielsweise bei der Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Aufrechterhaltung des Cholesterinspiegels. Weizenprotein gilt als Hauptenergie- und Stärkequelle, und Weizen bietet eine große Menge an für die Gesundheit wesentlichen Komponenten, wie sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, Vitamine (insbesondere Vitamin B) und vor allem Proteine. Weizenprotein bietet Krebspatienten auch eine angemessene Ernährung, beugt Brustkrebs vor, kontrolliert Diabetes, reduziert Stress und hilft bei der Verbesserung des Gedächtnisses. Darüber hinaus hilft Weizenprotein auch bei der Ernährung von Säuglingen für eine bessere Leistung und heilt auch Wunden, reguliert den Blutzuckerspiegel im Hinblick auf Diabetes und verringert den Alterungsprozess von Knochen und Muskeln.

Vorteile von Vital Weizenglutenisolat für Bodybuilder und Sportler, die die Nachfrage steigern

Aus dem lebenswichtigen Weizengluten werden verschiedene Proteinisolate gewonnen. Diese Proteine ​​werden als Inhaltsstoffe in Nutrazeutika und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Vitales Weizenglutenisolat ist eine ideale Ergänzung für Bodybuilder. Weizenproteinisolat hilft bei der Steigerung der Muskelmasse, verhindert den Muskelabbau, ermöglicht die Proteinsynthese in den Muskeln, erleichtert die Kraft für das Training und bekämpft hauptsächlich Heißhungerattacken. Die Bodybuilding-Bevölkerung, die laktoseintolerant ist oder an Magen- oder Blähungsproblemen leidet, kann Weizenproteinisolat konsumieren, da es Laktose durch einen Mikrofiltrationsprozess reduziert. Vitales Weizenglutenisolat hilft auch bei der Simulation eines höheren Insulinspiegels und verbessert die Leistung der Sportler im Sport.

Zunehmende Fettleibigkeit, um die Herstellung von Weizenproteinprodukten anzukurbeln

Aus lebenswichtigem Weizengluten isoliertes Protein hat sich als essentieller Bestandteil zur Gewichtsreduktion insbesondere bei Adipositas erwiesen, da es zur Stabilisierung des Blutzuckers beiträgt, für hohe Energie sorgt und hilft, den Hunger zu dämpfen. Dieses aus lebenswichtigem Weizengluten isolierte Weizenprotein hilft auch dabei, die Muskelmasse entsprechend dem Körperbedarf zu erhalten. Fettleibigkeit birgt eine Reihe wahrscheinlicher gesundheitlicher Komplikationen, darunter Schlafapnoe, Herzkrankheiten, Triglyceride, hoher Cholesterinspiegel, Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck. Vitales Weizengluten braucht im Vergleich zu Kohlenhydraten eine längere Verdauungszeit, weswegen Weizenproteine ​​eine wichtige Rolle für ein Sättigungsgefühl bei gleichzeitiger Minimierung von Kalorien spielen.

