Markt für Lebensmittelhydrokolloide soll bis 2025 eine Bewertung von 7.634,0 Mio. USD erreichen

Der globale Markt für Lebensmittelhydrokolloide zeigt das Vorhandensein einer stark fragmentierten und wettbewerbsorientierten Anbieterlandschaft, sagt Transparency Market Research auf der Grundlage eines kürzlich veröffentlichten Berichts. Diese Wettbewerbsfähigkeit besteht hauptsächlich aufgrund der Präsenz unzähliger Unternehmen. Das Erreichen von Produktinnovationen, die Teilnahme an Fusionen und Übernahmen sowie das Einleiten riesiger Investitionen sind Schlüsselstrategien, die von den meisten Akteuren auf dem globalen Markt für Lebensmittelhydrokolloide umgesetzt werden.

Es wird prophezeit, dass sich der Wettbewerb durch die Einführung innovativer Techniken zur Herstellung der Hydrokolloid-Produkte weiter intensiviert, zusammen mit einer Zunahme der Zahl der in diesem Sektor präsenten Akteure. In diesem Bereich gibt es eine Vielzahl lokaler und regionaler Akteure. De Pont De Nemours & Company, Cargill Incorporated, Darling Ingredients, Kerry Group plc, CP Kelco, Fuerst Day Lawson und Ingredion Incorporated sind Hauptakteure auf dem globalen Markt für Lebensmittelhydrokolloide.

Laut Expertenanalysten wird dieser Markt zwischen 2017 und 2025 mit einer konstanten CAGR von 3,6% wachsen. Mit dieser CAGR wird prognostiziert, dass der Markt bis Ende 2025 eine Umsatzbewertung von 7.634,0 Mio. USD verzeichnen wird.

Rasante Veränderungen in der Lebensmittelindustrie befeuern die Expansion des Marktes

Die zunehmende Konzentration auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Herstellung von Fertiggerichten ist maßgeblich für das Wachstum des globalen Marktes für Lebensmittelhydrokolloide verantwortlich. Mit sich wandelnden Lebensstilen erlebt die Gastronomie einen rasanten Wandel und verlangt daher nach verzehrfertigen und leicht zuzubereitenden Lebensmitteln.

Darüber hinaus hat es in der Lebensmittelproduktion einen rasanten technologischen Fortschritt gegeben, der auch den Markt zu beeindruckenden Fortschritten getrieben hat. Mit zunehmender Bevölkerung und Nachfrage nach mehr Vielfalt an Lebensmitteln sowohl in verpackter Form als auch frisch zubereitet, wird der Markt für Lebensmittelhydrokolloide voraussichtlich weiter erfolgreich sein.

Strenge Produktionsvorschriften bremsen den Fortschritt im Sektor der Lebensmittelhydrokolloide

Mehrere Regierungen haben jedoch strenge Regeln und Vorschriften im Zusammenhang mit der Verwendung von Lebensmittelhydrokolloiden eingeführt, hauptsächlich in unterentwickelten Volkswirtschaften, in denen sich die Lebensmittelindustrie noch nicht vollständig entwickelt hat. Dies ist ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum auf dem globalen Markt für Lebensmittelhydrokolloide behindert. Darüber hinaus sind diese Zusatzstoffe in abgelegenen Regionen möglicherweise nicht ohne weiteres verfügbar, wodurch die Expansion des globalen Marktes für Lebensmittelhydrokolloide eingeschränkt wird. Nichtsdestotrotz wird erwartet, dass mehrere Hersteller die Produktion der Hydrokolloidverbindungen regulieren. Es wird erwartet, dass dies die meisten Beschränkungen, die den globalen Markt für Lebensmittelhydrokolloide betreffen, bis zu einem gewissen Grad ausgleicht.

Aus geografischer Sicht ist der globale Markt für Lebensmittelhydrokolloide über Nordamerika, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan, Ozeanien, Japan, den Nahen Osten und Afrika sowie Europa verteilt. Aufgrund der Präsenz renommierter Produkthersteller im asiatisch-pazifischen Raum dominiert diese Region den globalen Markt für Lebensmittelhydrokolloide.

Diese Informationen basieren auf den Ergebnissen eines von Transparency Market Research (TMR) veröffentlichten Forschungsberichts mit dem Titel „Markt für Lebensmittelhydrokolloide (Quelle – Pflanze, mikrobiell, Algen, Tier und chemisch modifiziert; Funktion – Verdickungsmittel, Stabilisator, Emulgator, Gelierung). , und Beschichtung; Anwendung – Bäckerei und Süßwaren, Fleisch und Geflügel, Saucen und Dressings, Getränke, Tiefkühlprodukte und Milchprodukte; Typ – Zellulose und Derivate, Hemizellulose, Pektin, Exsudatgummis, Schleimgummis, Fructane, Carrageenan, Agar, Xanthangummi , Pullulan, Gellan Gum, Chitin und Chitosan, Gelatin und andere) – Globale Branchenanalyse Größenanteil-Wachstumstrends und Prognose 2017 – 2025.“

Die zentralen Thesen

