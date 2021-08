Markt für landwirtschaftliche Enzyme – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026

Die Geschwindigkeit der Reaktion und ihre Genauigkeit hängen oft von den Enzymen ab, die als Katalysatoren dienen. In biotechnologischen Prozessen werden biologische Katalysatoren verwendet, die man landwirtschaftliche Enzyme nennt. Es ist hier wichtig zu beachten, dass diese für die Pflanzenverarbeitung, die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln für Tiere, die Biofaserverarbeitung usw. unerlässlich sind.

Somit ist auch klar, warum der Markt, der zwischen 2018 und 2026 eine stetige CAGR (Compound Annual Growth Rate) aufweisen wird, stark vom technologischen Fortschritt für das Wachstum abhängig ist. Es kann nicht nur zu einer Erhöhung der Produktionskapazität führen, sondern auch die Nährstoffzusammensetzungen verbessern.

Einige der wichtigsten Entwicklungen, die der globale Markt für landwirtschaftliche Enzyme erleben wird, sind im Folgenden aufgeführt:

• Der Anstieg von Bio in allen Branchen kommt schnell bei den Menschen an. Und landwirtschaftliche Akteure sind nicht weit dahinter. Da der Millennial-Verbraucher die gesündesten Optionen verlangt, hat dies auch minimale Auswirkungen auf die Umwelt; Die Nachfrage nach organischen Katalysatoren ist groß. Dies trägt wiederum massiv zum Wachstum des globalen Marktes für landwirtschaftliche Enzyme bei. Darüber hinaus trägt auch die Notwendigkeit, den Ertrag in einem bestimmten Gebiet zu verbessern, das aufgrund des Mangels an verfügbarem Land als Ressource begrenzt ist, zu diesem Wachstum bei.

• Der asiatisch-pazifische Raum (APAC) wird aufgrund der von der Regierung in dieser Richtung gewährten Unterstützung und der Verbesserung des Bewusstseins für Bio-Lebensmittel auf dem Markt zu einem signifikanten Wachstum des Marktes führen. Wenn die Menschen steigende Einkommen sehen und die stetige Wirtschaftsleistung in ihren Regionen anerkennen, verbessert sich ihre Ausgabenkapazität und sie können den Aufpreis für Bio-Optionen bezahlen. Außerdem werden sich die Menschen in dieser Region immer mehr ihrer Gesundheit bewusst und zögern nicht, extra zu bezahlen, um in Form zu bleiben.

Markt für landwirtschaftliche Enzyme: Überblick

Enzyme, die als Katalysatoren bezeichnet werden und die Reaktionsgeschwindigkeit und Genauigkeit erhöhen können. Landwirtschaftliche Enzyme können als biologische Katalysatoren definiert werden, die in landwirtschaftlichen biotechnologischen Verfahren weit verbreitet verwendet werden. Landwirtschaftliche Enzyme sind bei der Verarbeitung von Feldfrüchten, der Bioverarbeitung von Fasern und der Herstellung von Tierfutterergänzungsmitteln anwendbar. Die steigenden F&E-Aktivitäten fördern den technologischen Fortschritt, der in der Folge die Produktionskapazität erhöht, die Anwendung von landwirtschaftlichen Enzymen, wie z.

Markt für landwirtschaftliche Enzyme: Schlüsselsegmente

Der globale Markt für landwirtschaftliche Enzyme kann nach Typ, Pflanzenart, Produkt und Region segmentiert werden. Weiterhin basierend auf Typen von Phosphatasen, Dehydrogenasen, Proteasen, Sulfatasen und anderen. Die anderen umfassen Beta-Glucosidasen, Cellulasen und Ureasen. Unter diesen wird das Enzym Phosphatasen aufgrund seiner Fähigkeit, sich mit Bodenmineralien zu vermischen, im Jahr 2017 als das führende Typensegment angesehen. Das Enzym Phosphatasen bleibt aufgrund seiner Hauptrolle im Bodensystem ihre Dominanz. In Bezug auf die Pflanzenart kann der globale Markt für landwirtschaftliche Enzyme in Getreide und Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, Rasen und Zierpflanzen und andere unterteilt werden. Während die anderen Plantagen, Kräuter und Gewürzpflanzen umfassen. Landwirtschaftliche Enzyme werden häufig in Getreide und Getreide verwendet, um die Ernteproduktivität zu steigern, indem sie den Boden düngen und das Pflanzenwachstum ankurbeln. Ölsaaten und Hülsenfrüchte sind aufgrund des enormen Verbrauchs an Ölsaaten und Hülsenfrüchten das zweitgrößte Pflanzenartensegment und werden als Marktfrüchte bezeichnet. Basierend auf dem Produkt kann der globale Markt für landwirtschaftliche Enzyme in Bodenfruchtbarkeitsprodukte und wachstumsfördernde Produkte unterteilt werden. Heutzutage ist die Bodenfruchtbarkeit zu einem wichtigen Thema für F&E-Organisationen auf der ganzen Welt geworden. Der Verfall der Bodenfruchtbarkeit aus mehreren Umweltgründen führt dazu, dass die Nachfrage nach Fruchtbarkeitsprodukten auf dem globalen Markt für landwirtschaftliche Enzyme steigt. Es gibt mehrere organische Düngemittel, darunter Biodünger, Biostimulate und Biopestizide, die auf dem Markt erhältlich sind, um die Bodenfruchtbarkeit und das Pflanzenwachstum zu verbessern.

Markt für landwirtschaftliche Enzyme: Trends und Entwicklungen

Der wachsende Trend zum ökologischen Landbau und die steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln spielen eine entscheidende Rolle, um die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Enzymen zu steigern. Darüber hinaus ist der Trendanstieg der Produktionserträge in dem begrenzten städtischen Gebiet ein weiterer Faktor, der voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für landwirtschaftliche Enzyme vorantreiben wird. Die Starrheit der Landwirte, die von Mikroben abgeleiteten Produkte zu übernehmen, und die strenge Regulierung internationaler Regulierungsbehörden in Bezug auf die Verwendung biologischer Produkte hemmen jedoch das globale Wachstum des Marktes für landwirtschaftliche Enzyme. Darüber hinaus hemmen die hohen Kosten im Zusammenhang mit Patentgenehmigungen auch das globale Wachstum des Marktes für landwirtschaftliche Enzyme. Dennoch schaffen die zunehmende Einführung moderner landwirtschaftlicher Techniken und die steigende Nachfrage nach Bodenenzymen aufgrund der Bodenverschmutzung neue Möglichkeiten für das globale Wachstum des Marktes für landwirtschaftliche Enzyme.

Markt für landwirtschaftliche Enzyme: Regionaler Ausblick

Je nach Region kann der globale Markt für landwirtschaftliche Enzyme in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt werden. Nordamerika wird aufgrund verschiedener Faktoren wie Bodentyp, etablierte Wirtschaft und technologischer Fortschritt in der Agrarindustrie als der größte Markt für landwirtschaftliche Enzyme geschätzt. Der asiatisch-pazifische Markt wird voraussichtlich ein wichtiger Markt für landwirtschaftliche Enzyme sein, da mehr als die Hälfte der Bevölkerung in dieser Region mit der Landwirtschaft beschäftigt ist. Daher steigt die Nachfrage nach Produkten für die Bodenfruchtbarkeit und wachstumsfördernden Produkten im asiatisch-pazifischen Raum. Europa ist aufgrund der Präsenz wichtiger Hersteller in dieser Region die führende Region für landwirtschaftliche Enzyme. Während Lain America, der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum voraussichtlich nur schleppend wachsen werden.

Markt für landwirtschaftliche Enzyme: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für landwirtschaftliche Enzyme zählen Novozymes A/S, Syngenta AG, BASF SE, Agrinos as, Stoller USA Inc., Bioworks, Inc., Agri Life, Bayer Cropscience AG, Monsanto Company, Koninklijke DSM NV, EI Du Pont De Nemours and Company, AB Enzymes, Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Aries Agro Limited und Camson Bio Technologies Limited.

Unternehmen auf dem Agrarenzyme-Markt haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

