Markt für künstliche Blutersatzstoffe im Nahen Osten und Afrika 2021: Branchenüberblick, Forschung, Statistiken und Wachstum bis 2028

Es wird erwartet, dass der Markt für künstliche Blutersatzstoffe im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 ein Marktwachstum erzielt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 23,7% wächst und bis 2028 voraussichtlich USD 1,966.01 Tausend erreichen wird. Die begrenzte Verfügbarkeit von frischem Blut und seine kurze Lebensdauer in Verbindung mit der steigenden Nachfrage nach Bluttransfusionen und einer erhöhten Finanzierung für die Entwicklung von Blutersatzstoffen wirken als Treiber für das Marktwachstum für künstliche Blutersatzstoffe.

Künstliche Blutersatzstoffe werden auch als Sauerstofftherapeutika oder hämoglobinbasierte Sauerstoffträger bezeichnet. Es wird verwendet, um die Funktion von biologischem Blut nachzuahmen und eine Bluttransfusion zu ersetzen. Künstliches Blut wird als Lösung verwendet, um die Transfusion von roten Blutkörperchen zu ersetzen, und soll die Einschränkungen wie Mangel an Blutsonor, Kontamination mit hohem Risiko und Erfordernis der Kreuzanpassung überwinden. Die allogenen Bluttransfusionen haben mehrere Risiken und können infektiöse Übertragung, Transfusionsreaktionen, transfusionsbedingte akute Lungenverletzung, verzögerte postoperative Wundheilung, Immunmodulation und potenzielles Risiko eines erneuten Auftretens von Krebs verursachen. Es verspricht neue und wichtige lebensrettende medizinische Behandlungen.

Führende Unternehmen auf regionaler und globaler Ebene:

Wettbewerbslandschaft und Marktanteilsanalyse für künstliche Blutersatzstoffe

Die wichtigsten Unternehmen, die sich mit künstlichen Blutersatzstoffen befassen, sind HEMARINA, Hämoglobin-Sauerstoff-Therapeutika LLC, KaloCyte, Inc., LLC „Visusmed“, Europäische Arzneimittel-Agentur, OPK Biotech LLC, NuvOx Pharma, Prolong Pharmaceuticals, LLC, Boston Therapeutics, Inc., Aurum Biosciences, OXYVITA Inc, NanoBlood LLC unter anderen inländischen Spielern. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Viele Expansionen und Finanzierungen werden auch von den Unternehmen weltweit initiiert, die auch den Markt für künstliche Blutersatzstoffe beschleunigen.

Beispielsweise,

Im November 2020 veröffentlichte Hemarina einen wissenschaftlichen Bericht zur entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaft von M 101, einem Sauerstofftransporter zur Behandlung von Parodontitis. Diese Studie hat die Qualität von M 101 molecolue validiert, das aus Hämoglobin des marinen Lugworm gewonnen wird.

Im Juni 2020 hat KaloCyte, Inc. erhielt eine USD 300k-Finanzierung vom University System of Maryland (USM) Momentum Fund für die Entwicklung von ErythroMer, einem synthetischen, bioinspirierten Ersatz für rote Blutkörperchen. Diese Finanzierung hat dem Unternehmen geholfen, das ErythroMer viel schneller zu entwickeln.

Im Mai 2020 hat KaloCyte, Inc. vergeben von den National Institutes of Health (NIH) ein USD 373,000 Small Buisness Innovation Resaerch (SBIR) Phase I Grant. Dieser Zuschuss half dem Unternehmen bei der Weiterentwicklung des KaloCyte-Produkts zu präklinischen Sicherheits- und Wirksamkeitstests im Vorgriff auf die Behandlung beim Menschen.

