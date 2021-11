Markt für künstliche Blutersatzstoffe: Branchenanalyse, zukünftiges Wachstum, Geschäftsaussichten und globale Prognose für 2021 bis 2028

Der Global Künstliche Blutersatzmittel-Bericht befasst sich mit den neuen geschäftlichen Herausforderungen und der Investitionsforschung auf dem Markt, die Marktattribute, Branchenstruktur und Wettbewerbsszenarien, Probleme, Wunschkonzepte sowie Geschäftsstrategien und Markteffektivität umfasst. Dies ist der detaillierte Marktforschungsbericht, der die Herausforderungen, Marktstrukturen, Chancen, treibenden Kräfte und die Wettbewerbslandschaft des Unternehmens untersucht. Alle Markteinblicke des Berichts sind weltweit, regional und nach Ländern strukturiert. Der überzeugende Marktbericht über künstliche Blutersatzstoffe bietet eine eingehende Untersuchung der markttreibenden Faktoren, Chancen, Beschränkungen und Herausforderungen, um die entscheidenden Einblicke in den Markt zu erhalten.

Das Marketingdokument für künstliche Blutersatzstoffe bietet eine Vorstellung von den Anforderungen, Vorlieben der Verbraucher und ihren sich ändernden Vorlieben für ein bestimmtes Produkt. Zu diesem Zweck wird eine Methode der Datentriangulation angewendet, die ein Data Mining, eine Analyse der Auswirkungen von Datenvariablen auf den Markt und eine primäre (Branchenexperte) Validierung umfasst. Dieser Marktforschungsbericht wurde unter Berücksichtigung einer Reihe von Zielen der Marktforschung erstellt, die für den Erfolg der Künstliche Blutersatzmittel-Branche von entscheidender Bedeutung sind. Ein internationaler Bericht über künstliche Blutersatzstoffe schätzt CAGR-Werte in Prozentsätzen, die den Anstieg oder Rückgang des Marktes für ein bestimmtes Produkt für den bestimmten Prognosezeitraum bezeichnen.

Marktanalyse und Einblicke: Globaler Markt für künstliche Blutersatzstoffe

Der Markt für künstliche Blutersatzstoffe wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 voraussichtlich an Marktwachstum gewinnen. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 25,6% wächst und voraussichtlich USD . erreichen wird 30.560,42 Tausend bis 2028. Die begrenzte Verfügbarkeit von frischem Blut und seine kurze Lebensdauer in Verbindung mit einer steigenden Nachfrage nach Bluttransfusionen und einer erhöhten Finanzierung für die Entwicklung von Blutersatzmitteln sind die Treiber für das Wachstum des Marktes für künstliche Blutersatzmittel.

Künstliche Blutersatzstoffe werden auch als Sauerstofftherapeutika oder Sauerstoffträger auf Hämoglobinbasis bezeichnet. Es wird verwendet, um die Funktion von biologischem Blut nachzuahmen und als Ersatz für Bluttransfusionen zu dienen. Künstliches Blut wird als Lösung verwendet, um die Transfusion von Erythrozytenbanken zu ersetzen, und wurde entwickelt, um die Einschränkungen wie Mangel an Blutsonor, hohe Kontaminationsgefahr und die Notwendigkeit des Kreuzvergleichs zu überwinden. Die allogenen Bluttransfusionen bergen mehrere Risiken und können eine Infektionsübertragung, Transfusionsreaktionen, transfusionsbedingte akute Lungenverletzungen, verzögerte postoperative Wundheilung, Immunmodulation und ein potenzielles Risiko für ein Wiederauftreten von Krebs verursachen. Es verspricht neue und wichtige lebensrettende medizinische Behandlungen.

Führende Unternehmen, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene tätig sind:

Wettbewerbslandschaft und künstliche Blutersatzstoffe Marktanteilsanalyse

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für künstliche Blutersatzstoffe bietet Details zum Wettbewerber. Enthaltene Details sind Unternehmensüberblick, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktversuchspipelines, Produktzulassungen, Patente, Produktbreite und Breite, Anwendungsdominanz, Technologie-Lebenslinienkurve. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus des Unternehmens auf den Markt für künstliche Blutersatzstoffe.

Die wichtigsten Unternehmen, die mit künstlichen Blutersatzmitteln handeln, sind HEMARINA, Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC, KaloCyte, Inc., LLC „Visusmed“, European Medicines Agency, OPK Biotech LLC, NuvOx Pharma, Prolong Pharmaceuticals, LLC, Boston Therapeutics, Inc. , Aurum Biosciences, OXYVITA Inc, NanoBlood LLC unter anderen inländischen Akteuren. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Viele Expansionen und Finanzierungen werden auch von den Unternehmen weltweit initiiert, die auch den Markt für künstliche Blutersatzstoffe beschleunigen.

Zum Beispiel,

Im November 2020 veröffentlichte Hemarina einen wissenschaftlichen Bericht zur entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaft von M 101, einem Sauerstofftransporter zur Behandlung von Parodontitis. Diese Studie hat die Qualität des Moleküls M 101 validiert, das aus Hämoglobin des marinen Wattwurms gewonnen wird.

Im Juni 2020 erhielt KaloCyte, Inc. vom Momentum Fund des University System of Maryland (USM) 300.000 USD für die Entwicklung von ErythroMer, einem synthetischen, bioinspirierten Erythrozytenersatz. Dieser Fonds

