Markt für kosmetische Pigmente und Farbstoffe 2021 | BASF SE, Clariant, Chem India Pigments, Dayglo Color Corp, Eckart, Elemental Srl, Geotech, Kobo, Koel Colors Pvt. GmbH

Kosmetische Pigmente und Farbstoffe sind die chemischen Zusatzstoffe, die kosmetischen Produkten wie Haaröl, Lotionen, Lippenstiften, Nagellacken, Seifen und Augenfarben zugesetzt werden. Der Hauptzweck des Auftragens von kosmetischen Pigmenten und Farbstoffen in kosmetischen Produkten besteht darin, ihnen Farbe zu verleihen.

Die zunehmende Modernisierung und Globalisierung sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes. Zunehmend ändernde Kauftrends der Verbraucher, zunehmende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und die zunehmende Verwendung von kosmetischen Farbstoffen in Toilettenartikeln, Haut- und Haarpflegeprodukten auf der ganzen Welt sind weitere indirekte Determinanten des Marktwachstums. Die zunehmende Durchdringung von E-Commerce-Plattformen, das gestiegene Bewusstsein für die Qualität von Gesichtskosmetik wie Faltenbehandlung und Premium-Lotionen sowie die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung werden auch langfristig lukrative und lohnende Wachstumschancen schaffen.

Andererseits werden Schwankungen der Rohstoffpreise langfristig eine große Herausforderung für das Marktwachstum darstellen. Zunehmende Regulierungen für bestimmte hautschädigende Farbstoffzusätze werden das Marktwachstum weiter bremsen. Darüber hinaus werden die hohen Kosten für Natur- oder Biokosmetik, der hohe Preisdruck bei den Lieferanten und Unterbrechungen der Lieferkette das Wachstum des Marktes erneut bremsen.

Der Marktbericht für kosmetische Pigmente und Farbstoffe umfasst die folgenden Unternehmen, darunter BASF SE, Clariant, Chem India Pigments, Dayglo Color Corp, Eckart, Elemental Srl, Geotech, Kobo, Koel Colors Pvt. Ltd., Kolortek Co. Ltd., LANXESS, Li Pigments, Merck KGaA, Miyoshi Kasei Inc., Nihon Koken Kogyo Co. Ltd., Nubiola Neelikon, Sandream Impact LLC

Dieser Bericht untersucht den globalen Marktstatus und Prognose für Kosmetik und Farbstoffe und kategorisiert die globale Marktgröße (Wert und Volumen) für Kosmetik und Farbstoffe, den Umsatz (Millionen USD), den Produktpreis nach Herstellern, Typ, Anwendung und Region. Der Marktbericht für kosmetische Pigmente und Farbstoffe nach Material, Anwendung und Region mit globaler Prognose bis 2027 bietet Details zu den wirtschaftlichen Bedingungen der wichtigsten Provinzen auf der ganzen Welt durch umfassende Recherchen von Kennern und Regionenschlüsseln (Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien). . -Pazifik) und wichtigen Ländern (USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Korea und China).

Elementarzusammensetzung (anorganische Pigmente, organische Pigmente, fettlösliche Pigmente, wasserlösliche Pigmente), Art (Farbstoffe, Pigmente), Technologie (Pigmentdispersion, Oberflächenbehandlung), Verwendung (Gesichts-Make-up, Augen-Make-up, Lippenprodukte, Nagelprodukte) , Haarfärbeprodukte, Spezialeffekte und spezielle Kaufprodukte usw.),

Marktsegmente nach Regionen, die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, nordische Länder, Spanien, Schweiz und andere europäische Länder)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea) , Indien, Südostasien und andere APAC-Regionen)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder usw.)

Mittlerer Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, andere AME-Regionen)

Inhaltsverzeichnis –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für kosmetische Pigmente und Farbstoffe 2027

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofil

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb nach Herstellern

4 Globale Marktanalyse für kosmetische

Pigmente und Farbstoffe 5 Kosmetische Pigmente und Farbstoffe nach Ländern in Nordamerika

6 Kosmetische Pigmente und Farbstoffe nach europäischen Ländern

7 Kosmetik Pigmente und Farbstoffe nach asiatisch-pazifischen Ländern

8 Kosmetische Pigmente und Farbstoffe nach südamerikanischen Ländern

9 Naher Osten und Afrika nach Ländern

Kosmetische Pigmente und Farbstoffe nach 10 Arten

Marktsegment Globale kosmetische Pigmente und Farbstoffe 11 Globales Marktsegment für kosmetische Pigmente und Farbstoffe nach Anwendung

12 Ausblick für den Markt für kosmetische Pigmente und Farbstoffe

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler und Händler

14 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

Detaillierter Kapitelüberblick über den globalen Kosmetische Pigmente und Farbstoffe-Markt:

Kapitel 1 enthält Informationen zur Einführung von kosmetischen Pigmenten und Farbstoffen, zur Produktlinie, zum Marktüberblick, zu Marktrisiken, zu den treibenden Kräften des Marktes usw.

Kapitel 2 analysiert die wichtigsten Hersteller des Marktes für kosmetische Pigmente und Farbstoffe auf der Grundlage von Umsatz, Umsatz usw. im Prognosezeitraum 2021-2027.

Kapitel 3 analysiert das Wettbewerbsumfeld der großen Hersteller auf der Grundlage von Umsatz, Umsatz, Marktanteil und mehr von 2021 bis 2027.

Kapitel 4 definiert den Weltmarkt nach Region und Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. bis 2028.

Kapitel 5 bis 9 analysiert die Kosmetische Farbstoffe und Farbstoffe-Branche, die das Land Kosmetische Farbstoffe und Farbstoffe enthält, auf der Grundlage von Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw.

Kapitel 10 und 11 enthalten Kenntnisse über Typen und Anwendungen basierend auf Markt, Absatzmarktanteil, Wachstumsraten usw. über den Prognosezeitraum 2021 bis 2027.

Kapitel 12 konzentriert sich auf die Marktprognose 2021-2027 des Markt für kosmetische Pigmente und Farbstoffe nach Region, Typ und Anwendung, Umsatz und Umsatz.

Die Kapitel 13 bis 15 enthalten vorübergehende Angaben zu Vertriebskanälen, Lieferanten, Händlern, Händlern, Marktergebnissen und Schlussfolgerungen für kosmetische Pigmente und Farbstoffe usw.

