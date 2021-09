Markt für konforme Automobilbeschichtungen mit vielversprechendem Wachstum

Der Anstieg des Pro-Kopf-BIP und des verfügbaren Einkommens der Weltbevölkerung hat zu einem Anstieg der Zahl der eingesetzten Fahrzeuge geführt. Die Internationale Organisation der Kraftfahrzeughersteller (IOCA) gab an, dass die Motorisierungsrate im Jahr 2015 bei 471 pro 1000 Einwohner lag. Der Anstieg des verfügbaren Einkommens hat auch zu einer Änderung des Lebensstils der Menschen geführt und folglich die Kundenerwartungen in Bezug auf Fahrzeugsicherheit, Komfort, Luxus, Bequemlichkeit und Unterhaltung verändert. Die sich ändernden Kundenerwartungen veranlassen die Automobilhersteller daher, ihre Fahrzeugmodelle konsequent weiterzuentwickeln und in der Folge die Anzahl der integrierten elektronischen Geräte pro Fahrzeug zu erhöhen. Daher treibt eine Zunahme der Anzahl elektronischer Komponenten, um der sich ändernden Kundennachfrage gerecht zu werden, den Markt für konforme Automobilbeschichtungen auf der ganzen Welt an.