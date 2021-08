Markt für kommerzielle Avioniksysteme: 360-Grad-Überblick, bemerkenswerte Entwicklungen, Wachstumsaussichten & Prognose bis 2027

Globaler Markt für kommerzielle Avioniksysteme: Einführung

Laut Transparency Market Research (TMR) ist die Anbieterlandschaft auf dem globalen Markt für kommerzielle Avioniksysteme mit der Präsenz einiger Marktteilnehmer dynamisch. Der Hauptfaktor, der den globalen Markt für kommerzielle Avioniksysteme antreibt, ist der steigende Bedarf an Systemen, die eine präzise und korrekte Berechnung von Echtzeitdaten für die Luftfahrtindustrie durchführen können. Es wird prognostiziert, dass die Gesamtwirkung dieser Anforderung in den kommenden Jahren sehr hoch sein wird und den Markt in besonderer Weise beeinflussen und prägen wird.

Es wird erwartet, dass das globale kommerzielle Avioniksystem in den nächsten Jahren wettbewerbsfähiger wird. Es wird geschätzt, dass namhafte Marktteilnehmer einen stärkeren Fokus auf technologisch fortschrittliche Systeme und Innovation legen. Es wird auch erwartet, dass es in den nächsten Jahren einen kostengünstigen Einstieg in den globalen Markt für kommerzielle Avioniksysteme geben wird, was zu einer Reihe neuer Marktteilnehmer führen wird.

Einige der prominenten Namen , die den globalen Markt für kommerzielle Avionik – Systeme sind schmücken Avidyne Corporation GE Aviation, Panasonic Avionics Corporation, Rockwell Collins Inc., Honeywell Aerospace, Universal Avionics System Corporation und United Technologies Corporation, Garmin Ltd unter vielen anderen.

Gemäß einem Marktforschungsbericht von Transparency Market Research, es prognostiziert wurde , dass der weltweite kommerziellen Avionik – Systeme – Markt bei einer CAGR von erwartet wird , erweitern 3,5% über den Prognosezeitraum von 2019 bis 2027 . Bei einer solchen Wachstumsrate wird erwartet, dass der globale Markt für kommerzielle Avioniksysteme bis zum Ende des Prognosezeitraums einen Marktwert von 34,44 Mrd. US-Dollar erreichen wird.

Entwicklung der Luftfahrtindustrie zur Stimulierung des Marktwachstums

Die schnelle Entwicklung der Luftfahrtindustrie, insbesondere in entwickelten Volkswirtschaften wie Nordamerika und Europa, ist ein weiterer Faktor, der den globalen Markt für kommerzielle Avioniksysteme antreibt. Den Marktteilnehmern der globalen kommerziellen Avioniksysteme werden erhebliche Entwicklungs- und Verbesserungsmöglichkeiten geboten.

Es wird angenommen, dass der globale Markt für kommerzielle Avioniksysteme auch von verschiedenen technologischen Innovationen und Fortschritten profitiert hat, die in der Luftfahrtindustrie stattfinden. Technologische Entwicklungen wie bessere Bordunterhaltungssysteme und moderne Glascockpits kommen dem globalen Markt für kommerzielle Avioniksysteme zugute.

Die mangelnde Bereitschaft der Marktteilnehmer, sich aufgrund hoher Systemwartungskosten an größeren Aktivitäten zu beteiligen, schränkt jedoch das Wachstum des Weltmarktes für kommerzielle Avioniksysteme ein. Darüber hinaus sind Flugzeuge aufgrund des Einsatzes moderner kommerzieller Avioniksysteme anfälliger für Online-Hacks geworden.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum marktführend

Die Marktforschungsstudie befasst sich mit dem globalen Markt für kommerzielle Avioniksysteme und seiner Leistung in den wichtigsten Regionen Nordamerikas, Europas, des asiatisch-pazifischen Raums und des Rests der Welt. Der Bericht bemüht sich, die regionalen Dynamiken zu verstehen, die auf dem globalen Markt für kommerzielle Avioniksysteme spielen. Es wird prognostiziert, dass Nordamerika in Bezug auf Umsatzgenerierung und Marktnachfrage in den kommenden Jahren wahrscheinlich der Marktführer auf dem globalen Markt für kommerzielle Avioniksysteme bleiben wird. Unter all diesen Regionen dominierte Nordamerika den Weltmarkt für kommerzielle Avioniksysteme mit rund 42,4 % des Gesamtmarktanteils im Jahr 2019. Es wird erwartet, dass die Region auch im Prognosezeitraum ihre regionale Vormachtstellung beibehalten wird.

