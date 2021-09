Markt für Kollagenpeptide und Gelatine mit starker Entwicklung bis 2027

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für Kollagenpeptide und Gelatine – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019–2027“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der globale Markt für Kollagenpeptide und Gelatine im Jahr 2018 auf 5.976,9 Mio. US-Dollar geschätzt und soll von 2019 bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,7% wachsen.

Überblick

• Je nach Typ sind Kollagenpeptid und Gelatine in Typ I, Typ II und anderen erhältlich

• Strenge Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der regenerativen Medizin und Wundheilung sowie das Wachstum bei der Kommerzialisierung neuartiger kollagenbasierter Arzneimittelabgabesysteme treiben den Markt an

• Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Kollagenpeptide und Gelatine, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Das Vorhandensein gut etablierter Produktionsanlagen für Kollagen und der Einsatz fortschrittlicher Extraktionsmethoden treiben den Markt in den USA an.

• Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich ein sehr lukrativer Markt für Kollagenpeptide und Gelatine sein, der im Prognosezeitraum mit einer höheren CAGR expandiert

Wachstum bei der Kommerzialisierung neuartiger kollagenbasierter Wirkstoffabgabesysteme, rigorose Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Bereichen Regenerative Medizin und Wundheilung und Steigerung des gesellschaftlichen Bewusstseins für den Markt für persönliches Wohlbefinden

• Die wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Anwendungssegments Nutrazeutika vorantreiben, sind Bewusstsein, Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit. Nutrazeutika werden von der geriatrischen Bevölkerung und von Sportlern verwendet, da diese eine reiche Quelle an Proteinen und anderen essentiellen Nahrungsergänzungsmitteln sind.

• Nach Angaben der European Nutraceutical Association (ENA) sind 38,6% der Todesfälle in Entwicklungsländern wie China, Indien und Brasilien auf Mangelernährung zurückzuführen. Ernährungsmängel hängen also nicht mit den Wirtschaftsklassen zusammen, sondern mit der Art der Nahrung, die von den Menschen verzehrt wird.

• Kollagenschwämme, Schilde, Liposomen, Mikrokügelchen und Nanopartikel sind einige der kollagenbasierten Arzneimittelabgabeprodukte, die in verschiedenen Krankheitsbereichen eingesetzt werden. Liposomen und Nanopartikel bilden die neuartigen Formen von kollagenbasierten Wirkstoffabgabesystemen in Bezug auf die verzögerte Freisetzung. Darüber hinaus wird Kollagen in großem Umfang zur Einkapselung von pharmazeutischen Wirkstoffen (API) verwendet und bietet Schutz vor dem Zerfall in sauren Magensäften.

Typ-I-Segment, um den Markt zu dominieren

• Basierend auf dem Typ wurde der globale Markt für Kollagenpeptide und Gelatine in Typ I, Typ II und andere unterteilt. Basierend auf der Quelle wird Typ I weiter in Fische und andere unterteilt. Fisch wird weiter in Tilapia, Karpfen und andere gegabelt. Typ II wird in hydrolysiert und undenaturiert segmentiert.

• Das Kollagen Typ I hatte 2018 einen großen Anteil am globalen Markt für Kollagenpeptide und Gelatine und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen.

• Das zunehmende Bewusstsein der Menschen für Körperpflege und Gesundheit hat zu einem Anstieg der Verwendung von Nutrazeutika und Kosmetika geführt. Die hohe Nachfrage nach diesen Produkten hat zu einem allgemeinen Anstieg des globalen Marktes für Kollagenpeptide und Gelatine geführt, da Kollagen aufgrund seiner Anti-Aging-Eigenschaften usw. der Hauptbestandteil dieser Produkte ist.

Nordamerika wird den Weltmarkt dominieren

• Geografisch wurde der globale Markt für Kollagenpeptide und Gelatine in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Kollagenpeptide und Gelatine, gefolgt von Europa.

• Nordamerika hatte 2018 einen großen Anteil am globalen Markt für Kollagenpeptide und Gelatine, da zunehmende F&E-Aktivitäten zur Entwicklung neuartiger Arzneimittelformulierungen führen werden.

• Der Markt für Kollagenpeptide und Gelatine im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer höheren CAGR wachsen. Die wachsende geriatrische Bevölkerung führt zu einer Nachfrage nach Knochenersatzstoffen auf Kollagenbasis, Ernährungsprodukten und anderen Medikamentenabgabesystemen.

Wettbewerbslandschaft

• GELITA AG, Catalent, Inc., Rousselot, Nitta Gelatin, Inc., Capsugel Belgium NV, Amicogen, Inc. sind die führenden Akteure auf dem globalen Markt für Kollagenpeptide und Gelatine, die die Mehrheit des Marktanteils halten

• Der globale Markt für Kollagenpeptide und Gelatine ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt gehören Amicogen, Inc, BioCell Technology LLC, Capsugel Belgium NV, Catalent, Inc., ChinaTech Peptide Co., Ltd., GELITA AG, InterHealth Nutraceuticals, Inc, Nitta Gelatin, Inc., Norland Products, Inc ., Rousselot.

• Die Entwicklung neuer Produkte durch robuste F&E-Aktivitäten sowie Fusionen und Übernahmen sind die Schlüsselstrategien dieser Akteure, um ihr Geschäft auf dem globalen Markt für Kollagenpeptide und Gelatine zu betreiben

