Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die verarbeitende Industrie wird bis 2030 die Bewertung von 33,3 Mrd. us$ übertreffen – TRANSPARENZ MARKTRECHER

Markt für Klebstoffe und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie: Einführung

Wertmäßig wird der globale Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die verarbeitende Industrie bis 2030 voraussichtlich 33,3 Milliarden US-Dollar überschreiten und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von ~8% wachsen. Die steigende Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen in der Elektronik- und Automobilbranche ist ein wesentlicher Faktor für den globalen Kleb- und Dichtstoffmarkt für die Fertigungsindustrie. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen in Elektrofahrzeugen den Weltmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Haupttreiber des Marktes für Klebstoffe und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie

Der weltweite Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die verarbeitende Industrie wird hauptsächlich durch die zunehmende Verwendung von Kleb- und Dichtstoffen in elektronischen Produkten, Batterien und Geräten angetrieben. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen aufgrund der Einführung in Elektrofahrzeuge weltweit gestiegen. Klebstoffe und Dichtmittel werden im gesamten Innen-, Außen- und Motorraum eines Flugzeugs verwendet. Als Klebstoffe für die Luft- und Raumfahrt kommen Acryle, Epoxide, Cyanacrylate in Frage. Klebstoffe werden aufgrund ihrer Vorteile gegenüber anderen Klebstoffarten im Inneren, Äußeren und Motorraum von Flugzeugen bevorzugt. Klebstoffe tragen höhere Gewichtsbelastungen und verbessern die gleichmäßige Verteilung von Spannung und Dehnung über die Verbindungen. Klebstoffe bewahren auch die Integrität und Festigkeit der Materialien, da kein Loch, keine Niete oder Befestigungselemente vorhanden sind, die die Struktur schwächen. Diese Faktoren werden voraussichtlich die weltweite Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen im Prognosezeitraum ankurbeln.

Fordern Sie einen Bericht an-

https://www.transparencymarketresearch.com/adhesives-sealants-market.html

Automobilmontage mit hoher Akzeptanz von Kleb- und Dichtstoffen

Das Segment Automobilmontage hatte 2019 einen führenden Anteil am Kleb- und Dichtstoffmarkt für die verarbeitende Industrie, angeführt vom Wachstum in der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie konzentriert sich auf die Konstruktion leichter und kraftstoffsparender Fahrzeuge, die den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren können. Weltweit werden strenge Vorschriften bezüglich des CO2-Ausstoßes erlassen. Kleb- und Dichtstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der CO2-Emissionen. Sie verleihen Fahrzeugen strukturelle Festigkeit. Sie besitzen die Fähigkeit, verschiedene Oberflächen miteinander zu verbinden. Der Einsatz von Klebstoffen macht das Fahrzeug im Vergleich zu mechanischen Befestigungsverfahren wie Schweißen, Schrauben und Löten leichter, leiser und sicherer. Strukturklebstoffe wie Epoxide, Acryl und Polyurethan verteilen bekanntermaßen die Last gleichmäßig über eine Oberfläche, was zu einer besseren Effizienz im Vergleich zu mechanischer Befestigung führt, die lokale Spannungen in den verbundenen Teilen erzeugt. Derzeit werden in einem durchschnittlichen Auto rund 12 Kilogramm Klebstoffe verwendet. Dieser Betrag wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich erhöhen.

UV-Klebstofftyp dominiert den Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie

Die UV-Klebstoffe machten 2019 einen Großteil des weltweiten Klebstoffmarktes für die verarbeitende Industrie aus. UV-Klebstoffe werden im Allgemeinen aufgrund ihres schnellen Aushärteprozesses bei Licht der entsprechenden Wellenlänge und Intensität bevorzugt. Das Polyurethan-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Polyurethan-Klebstoffe bieten eine extrem starke Bindung. Noch bevor der Kleber vollständig trocknet und abdichtet, ist die Anfangshaftung stark genug, dass Klammern überflüssig sind. Die Automobilindustrie verwendet in der Regel Polyurethanklebstoffe für den Fahrzeuginnenraum und zum Verkleben von Windschutzscheiben.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=1431

Bevorzugter Silikondichtstoff auf dem Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie

Es wird geschätzt, dass das Segment der Silikondichtmittel den globalen Markt für Dichtmittel dominiert, gefolgt von modifizierten Silanpolymeren. Diese Segmente werden im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage aus verschiedenen Endverbrauchsbranchen wie der Elektronik- und Elektroindustrie sowie der Automobilindustrie voraussichtlich erheblich wachsen. Dichtstoffe auf Basis modifizierter Silanpolymere vereinen die Vorteile von Polyurethanen und Silikonen und heben alle ihre Nachteile auf. Modifizierte Silanpolymer-Dichtstoffe sind die bevorzugte Option zum Abdichten von Seitenwänden von Anhängern und Fahrzeugen wie Lastkraftwagen, Montageteilen, Türen und Fenstern.

Asien-Pazifik hält herausragenden Anteil am Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie

Der asiatisch-pazifische Raum ist eine äußerst lukrative Region des globalen Marktes für Kleb- und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie. China wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich einen großen Marktanteil in der Region halten. Eine breite industrielle Fertigungsbasis, eine hohe Verfügbarkeit von Rohstoffen und eine breite Verbraucherbasis sind einige der Schlüsselfaktoren, die die Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen in China antreiben. Nordamerika ist ein weiterer wichtiger Verbraucher von Kleb- und Dichtstoffen aufgrund der Präsenz einer gut etablierten Elektronikindustrie sowie Produktionsstätten für Kleb- und Dichtstoffe in der Region. Es wird geschätzt, dass der Anstieg der Produktion von Industrie- und Unterhaltungselektronikprodukten die Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen für die verarbeitende Industrie in der Region in naher Zukunft ankurbeln wird. Der Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die verarbeitende Industrie in Europa wird aufgrund der Zunahme des Automobilsektors in Deutschland, Großbritannien, Russland und Frankreich in naher Zukunft voraussichtlich wachsen.

Nur wenige Top-Player hatten 2019 einen großen Marktanteil

Der globale Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie wird konsolidiert. Es wird von einigen wenigen großen Herstellern dominiert. Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie tätig sind, investieren in Forschung und Entwicklung, um fortschrittliche und biobasierte Produkte herzustellen, und erhöhen die Produktionskapazitäten für Kleb- und Dichtstoffe. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Kleb- und Dichtstoffe für die Fertigungsindustrie gehören Henkel AG und Co. KGaA, Sika AG, Bostik SA, RPM International Inc., KCC Corporation, H.B. Fuller Company, The 3M Company, Illinois Tool Works Inc., Avery Dennison Corporation, Huntsman International LLC, Dow Inc. und Ashland.

Unternehmen auf dem Markt für Kleb- und Dichtstoffe haben durch die breite Anwendung digitaler Technologien im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/expanding-usage-in-the-treatment-and-prevention-of-surgical-site-infection-propels-povidone-iodine-market-forward-potential-to-lower-the-risk-of-endometritis-in-women-to-open-up-new-revenue-stream-says-tmr-301336325.html