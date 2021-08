Markt für Kegelstrahl-Computertomographie (CBCT) in neuesten Forschungsergebnissen untersucht

Laut einer neuen Forschungsstudie von Transparency Market Research wird der Weltmarkt für Kegelstrahl-Computertomographie voraussichtlich einen starken Wettbewerb zwischen den führenden Marktteilnehmern beobachten. Es wird erwartet, dass sich die prominenten Player im Markt auf die Entwicklung des Produktportfolios konzentrieren, das die Entwicklung des Gesamtmarktes in den nächsten Jahren voraussichtlich sicherstellen wird. Darüber hinaus bemühen sich diese Akteure eifrig, eine große Zahl von Verbrauchern zu interessieren, indem sie hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen. Auch die Zunahme der Anzahl von Partnerschaften und Kooperationen, wodurch die Gesamtentwicklung des Kegelstrahl-Computertomographie-Marktes in den nächsten Jahren gefördert wird. Die wichtigsten Akteure auf dem DVT-Markt auf der ganzen Welt sind Cefla Group, Sirona Dental Systems, Carestream Health, VATECH Global Co. Ltd., QR s.r.l., Danaher Corporation, Prexion, Inc. und Planmeca OY.

Laut Marktstudie von TMR lag der Weltmarkt für Kegelstrahl-Computertomographie im Jahr 2014 bei 407,5 Mio. US-Dollar und soll bis Ende 2023 einen Wert von 960,8 Mio. US-Dollar erreichen starke 10,0 % CAGR zwischen 2015 und 2023.

Der Markt für Kegelstrahl-Computertomographie im asiatisch-pazifischen Raum wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich führen und ein lukratives Wachstum verzeichnen. Der wachsende Patientenpool und die steigenden Fälle von Zahnproblemen sind die Hauptfaktoren, die die Entwicklung des asiatisch-pazifischen Marktes in den kommenden Jahren voraussichtlich unterstützen werden. Nordamerika wird in den nächsten Jahren voraussichtlich ein positives Wachstum verzeichnen.

Einführung neuer Technologien, um den Markt für Kegelstrahl-Computertomographie anzukurbeln

Die steigende Prävalenz von Zahnerkrankungen und die stark wachsende geriatrische Bevölkerung sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für Kegelstrahl-Computertomographie in den nächsten Jahren fördern werden. Die steigende Kaufkraft der Verbraucher, insbesondere in den Schwellenländern, wird das Marktwachstum in den kommenden Jahren voraussichtlich verstärken. Darüber hinaus dürfte die steigende Nachfrage nach anspruchsvollen und fortschrittlichen bildgebenden Verfahren die Entwicklung des Gesamtmarktes in den nächsten Jahren beschleunigen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Hauptakteure auf dem Markt hohe Investitionen in die Forschungsprojekte tätigen, um das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum sicherzustellen. Die lukrativen Möglichkeiten, die die Entwicklungsländer bieten, werden die Hauptakteure wahrscheinlich ermutigen, diese Länder ins Visier zu nehmen, was die Gesamtentwicklung des Marktes in den nächsten Jahren weiter vorantreiben wird.

Hohe Technologiekosten zur Einschränkung des Marktwachstums in den kommenden Jahren

Der globale DVT-Markt wird hingegen voraussichtlich mit einigen Herausforderungen konfrontiert sein, die das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren einschränken werden. Die durch den Verkauf der Medizinprodukte verursachten hohen Verbrauchsteuern werden die Marktentwicklung in den kommenden Jahren voraussichtlich insgesamt dämpfen. Darüber hinaus sind die steigenden Kosten für Ausrüstung und Technologie ein weiterer Faktor, der das Wachstum in den nächsten Jahren voraussichtlich dämpfen wird. Dennoch wird erwartet, dass Innovationen in der Dentalindustrie das Marktwachstum in den kommenden Jahren beschleunigen werden.

Diese Informationen basieren auf den Ergebnissen eines von Transparency Market Research (TMR) veröffentlichten Forschungsberichts mit dem Titel „Cone Beam Computed Tomography (CBCT) Market (Anwendung – DVT bei Zahnimplantaten, DVT in der Kieferorthopädie, DVT in der Oralchirurgie, DVT in der Endodontie). und DVT in der allgemeinen Zahnchirurgie) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2015 – 2023.“

