Markt für Kautschukprozessöle – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026

Gummimaterialien sind im menschlichen Leben weit verbreitet. Kautschuke werden kommerziell zur Herstellung von Produkten verwendet, die von Gummibändern und Spielzeug bis hin zu großformatigen Reifen für Kraftfahrzeuge und Flugzeuge reichen. Die gängigste Verwendung von Gummiprozessöl ist insbesondere für Reifen, weiße Produkte, Konstruktionen, Automobilindustrie, Textil- und Medizinanwendungen. Die meisten Kautschukmischungen sind Kautschuk, Methodenöle, verstärkende Füllstoffe und ölbasierte, meist Weichmacher.

Markt für Kautschukprozessöle: Überblick

Je nach Typ kann der Markt für Kautschukprozessöle in Naphthen, TDAE, Paraffin, MES, DAE, RAE und TRAE unterteilt werden. Unter diesen hat das naphthenische Segment einen führenden Anteil am globalen Markt für Kautschukprozessöle. Das naphthenische Weichmacheröl ist eine helle und nicht färbende Verbindung, die eine ausgezeichnete Verträglichkeit mit synthetischen Elastomeren sowie eine hohe thermische Stabilität aufweist. Das Öl wird vor allem aufgrund seines geringen PCA-Gehalts zunehmend in Europa und Nordamerika konsumiert.

TDAE wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein wichtiges Segment des globalen Marktes für Kautschukprozessöle sein. TDAE ist ein nicht krebserregendes Gummiprozessöl. Es wird häufig als Ersatz für DAE verwendet. TDAE ist ein schnell wachsendes Segment des Weltmarktes. Die Nachfrage nach TDAE wird aufgrund seiner umweltfreundlichen Natur im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen.

Kautschukprozessölmarkt: Entwicklungen und Trends

Das Wachstum des Kautschuk-Prozessölmarktes ist auf den steigenden Verbrauch von Kautschuk-Prozessöl bei der Reifenherstellung zurückzuführen. Die steigende Zahl von Automobilen weltweit hat zur Nachfrage nach Reifen beigetragen und damit den Markt für Kautschuk-Prozessöle vorangetrieben.

Mehrere Hersteller von Prozessöl verwenden naphthenisches Grundöl als Hauptbestandteil für die Verarbeitung von Öl. Allein in Nordamerika werden mehr als 60 % des naphthenischen Öls verbraucht. Die Akzeptanz von naphthenischem Öl durch Hersteller in Nordamerika wird in naher Zukunft wahrscheinlich zunehmen. Der Hauptgrund für den hohen Verbrauch von naphthenischem Öl in Nordamerika ist das reichliche Angebot an naphthenischem Prozessöl in der Region. Dies wiederum wird voraussichtlich das naphthenische Segment des globalen Marktes für Kautschukprozessöle im Prognosezeitraum erweitern. Der globale Markt für Kautschukprozessöle hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Einige der wichtigsten Trends, die derzeit auf dem Markt zu beobachten sind, sind die Einführung neuer und fortschrittlicher Technologien und die Strategie zur Bildung von Partnerschaften.

Steigende Automobilverkäufe im asiatisch-pazifischen Raum haben zu einer steigenden Nachfrage nach Reifen geführt und damit das Wachstum des Marktes für Kautschukprozessöle in der Region gefördert. Die Umsetzung der Richtlinie der Europäischen Union zum Verbot der Verwendung von PCA in der Reifenherstellung und die verstärkte Verwendung von Sojaöl als Alternative zu Gummiprozessöl in der Reifenproduktion sind die Schlüsselfaktoren, die den Markt für Gummiprozessöle in Europa bremsen.

Markt für Kautschukprozessöl: Regionaler Ausblick

Je nach Region kann der globale Markt für Kautschukprozessöle in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Der asiatisch-pazifische Raum ist die Schlüsselregion des globalen Marktes für Kautschukprozessöle.

Der asiatisch-pazifische Raum ist ein schnell wachsender Markt für Gummiprozessöl, gefolgt von Nordamerika und Europa. Das Wachstum des Marktes im asiatisch-pazifischen Raum ist auf den Anstieg des Automobilabsatzes in der Region zurückzuführen. Verschiedene führende Akteure auf dem asiatisch-pazifischen Markt haben Strategien wie Expansion, Einführung neuer Produkte und Vereinbarungen ergriffen, um die steigende Nachfrage nach Kautschukprozessöl zu decken.

Markt für Kautschukprozessöl: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Kautschukprozessöle sind Royal Dutch Shell plc., Chevron Corporation, Petronas Lubricants Belgium NV, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Cross Oil & Refining Co Inc., Calumet Specialty Products Partners, LP, Gold Oil Corporation, Behran Oil Co. und Apar Industries Limited.

Unternehmen auf dem Kautschukprozessöl-Markt haben durch die breite Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

