Markt für Kartendrucker soll beeindruckende Wachstumsrate im Jahr 2027 widerspiegeln

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Kartendrucker in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum aufgrund der Fortschritte in der Technologie und der Einführung von Kartendruckanwendungen mit verbesserter Kundenerfahrung in der Region einen großen Anteil am weltweiten Markt für Kartendrucker ausmachen wird.