Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits: Segment der Troponin-Testkits dominiert den Markt

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019–2027“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits im Jahr 2018 auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 5,2 % wachsen

Broschüre des Berichts anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=62931

Überblick

• Herzbiomarker werden auch Herzmarker genannt. In einem Zustand, in dem das Herz geschädigt oder gestresst ist, werden kardiale Biomarker (körpereigene Substanzen wie Enzyme, Hormone und Proteine) in das Blut freigesetzt.

• Im Allgemeinen werden kardiale Marker verwendet, um Herzinfarkt und akutes Koronarsyndrom (ACS) oder Zustände zu diagnostizieren, die mit einer unzureichenden Durchblutung des Herzens einhergehen. Diese Marker werden auch bei der Diagnose und Risikostratifizierung von Patienten mit Brustschmerzen verwendet.

• Unter den kardialen Biomarker-Tests ist Troponin der Biomarker-Test der Wahl zum Nachweis von Herzschäden. Der Test wird mit einer Blutprobe durchgeführt, bei der eine Nadel verwendet wird, um Blut aus einer Vene in der Hand oder am Arm zu entnehmen. Troponin ist innerhalb weniger Stunden nach einer Herzschädigung erhöht und bleibt bis zu zwei Wochen erhöht.

• Es gibt andere etablierte Biomarker, wie Myoglobin (ein Test, der zusammen mit Troponin zur Früherkennung eines Herzinfarkts verwendet wird) und Kreatininkinase-Isoenzyme (auch Herzenzym genannt, das mit einer Verletzung des Herzmuskels und der Erkennung eines in Kürze erwarteten zweiten Herzinfarkts in Verbindung steht .) nach dem ersten)

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=62931

Der weltweite Anstieg der Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen treibt den Markt an

• Die weltweit wachsende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist der Hauptgrund für das Wachstum des globalen Marktes für kardiale Biomarker-Diagnosekits.

• Zum Beispiel schätzte die American Heart Association, dass zwischen 2013 und 2016 121,5 Millionen Erwachsene an Herz-Kreislauf-Erkrankungen litten

• Fortschritte bei neuartigen Technologien und steigende staatliche Finanzierung für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind einige der Hauptfaktoren, die für das Wachstum des globalen Marktes für kardiale Biomarker-Diagnosekits verantwortlich sind

• Darüber hinaus sind die Früherkennung zur Verfolgung der Herzerkrankung und die Integration von Kardiologie und IT auch einige der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für kardiale Biomarker-Diagnosekits ankurbeln

Anfrage für kundenspezifische Forschung – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=CR&rep_id=62931

Segment der Troponin-Testkits wird den Markt dominieren

• Basierend auf dem Produkt wurde der globale Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits in Troponin-Testkits, CK-MB-Testkits, Myoglobin-Testkits, BNP-Testkits, C-reaktives Protein (hsCRP) und andere Biomarker unterteilt

• Das Segment Troponin-Testkits hat 2018 einen großen Marktanteil am globalen Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits

• Das Wachstum des Segments Troponin-Testkits kann auf seine erstaunliche Spezifität und die Fähigkeit zurückgeführt werden, kardiale Ereignisse des akuten Koronarsyndroms (ACS) genau zu erkennen.

Kaufen Sie den Marktbericht für kardiale Biomarker-Diagnosekits unter

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=62931<ype=S

Nordamerika wird den Weltmarkt dominieren

• In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

• Nordamerika hatte 2018 einen großen Anteil am weltweiten Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits aufgrund der höheren Patientenpopulation mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, des signifikanten durchschnittlichen Verkaufspreises von Analysatoren, der steigenden Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Diagnoseinstrumenten mit verbesserter Spezifität und Präzision bei Kardiologen und günstigen Abdeckung gemäß den Clinical Laboratory Improvement Amendments für in-vitro-diagnostische Verfahren in der Region

• In einem im Medscape veröffentlichten Artikel heißt es beispielsweise, dass jährlich mehr als 9,8 Millionen Menschen in den USA Symptome von Angina pectoris haben und jedes Jahr mehr als 500.000 Fälle registriert werden

• Der Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer hohen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung, die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur, eine große Patientenpopulation, eine Erhöhung der Finanzierung und Investitionen in die Entwicklung von Herzanalysatoren und rücken in den Fokus sowohl internationaler als auch nationaler Akteure in der Region.

Wettbewerbslandschaft

• Der globale Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits wird konsolidiert, da nur wenige Akteure einen großen Marktanteil am Weltmarkt halten. Zu den wichtigsten Akteuren zählen unter anderem Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Danaher Corporation, Siemens Healthineers, bioMérieux SA, Ortho Clinical Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc

Durchsuchen Sie weitere Trendberichte von Transparency Market Research:

Markt für Tranquilizer-Medikamente: https://www.transparencymarketresearch.com/tranquilizer-drugs-market.html

Markt für angeborene Nebennierenhyperplasie: https://www.transparencymarketresearch.com/congenital-adrenal-hyperplasia-market.html

Markt für die Behandlung von Zahninfektionen: https://www.transparencymarketresearch.com/dental-infection-treatment-market.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein Anbieter von Marktinformationen der nächsten Generation, der faktenbasierte Lösungen für Unternehmensführer, Berater und Strategieexperten anbietet.

Unsere Berichte sind Einzellösungen für Unternehmen, die wachsen, sich weiterentwickeln und reifen können. Unsere Echtzeit-Datenerfassungsmethoden sowie die Möglichkeit, mehr als eine Million wachstumsstarke Nischenprodukte zu verfolgen, sind auf Ihre Ziele ausgerichtet. Die detaillierten und proprietären statistischen Modelle, die von unseren Analysten verwendet werden, bieten Einblicke, um in kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für Organisationen, die spezifische, aber umfassende Informationen benötigen, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen durch Ad-hoc-Berichte. Diese Anfragen werden mit der perfekten Kombination aus faktenorientierten Problemlösungsmethoden und der Nutzung vorhandener Datenbestände geliefert.

TMR glaubt, dass die Übereinstimmung von Lösungen für kundenspezifische Probleme mit der richtigen Forschungsmethodik der Schlüssel ist, um Unternehmen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Kontakt

Herr Rohit Bhisey

Transparenz Marktforschung

Staatsturm,

90 Staatsstraße,

Suite 700,

Albany NY – 12207

Vereinigte Staaten

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

E-Mail: sales@transparencymarketresearch.com

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/