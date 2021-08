Markt für Kantenanleimmaterialien übertrifft bis 2030 die Bewertung von 140 MIO US$: TRANSPARENZ MARKTFORSCHUNG

Markt für Kantenanleimmaterialien: Einführung

In Bezug auf den Wert wird erwartet, dass der Markt für Kantenbandmaterialien in Indien bis 2030 140 Mio. USD übersteigen und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von mehr als 11,0 % wachsen wird

In Bezug auf das Volumen wird Indien im Jahr 2019 voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil am Markt für Kantenanleimmaterialien im asiatisch-pazifischen Raum halten. Es wird geschätzt, dass es im Prognosezeitraum das führende Land auf dem Markt für Kantenanleimmaterialien im asiatisch-pazifischen Raum ist. Hersteller von Kantenanleimmaterialien planen, ihre Präsenz und ihr Portfolio im asiatisch-pazifischen Raum zu erweitern und damit erhebliche Chancen für den Markt für Kantenanleimmaterialien zu bieten.

Die gewerbliche Immobilienbranche in Indien dürfte eine Zunahme der Investitionstätigkeit erfahren. Allein die ausländischen Direktinvestitionen könnten sich in den nächsten 10 Jahren auf 23,5 Mrd. US$ fast versechsfachen. Riesige Büroräume und andere Gewerbeflächen erfordern im Arbeitsalltag Möbel für verschiedene Zwecke. Kantenanleimmaterialien werden häufig in Möbelendanwendungen verwendet, um die Haltbarkeit und Lebensdauer der Möbel zu erhöhen. Dies wird voraussichtlich die Nachfrage nach Kantenanleimmaterialien im Land in naher Zukunft ankurbeln.

Fordern Sie einen Bericht an-

https://www.transparencymarketresearch.com/edge-banding-materials-market.html

Indischer Markt für Kantenanleimmaterialien: Haupttreiber und Hemmnisse

Es wird geschätzt, dass das Wachstum im Wohnungssektor die Nachfrage nach Möbeln ankurbelt und damit die Nachfrage nach Kantenanleimmaterialien in Indien ankurbelt.

Möbel sind ein integraler Bestandteil jedes Büros. Büromöbel sind nicht nur ein Muss für Gebrauchszwecke, sondern tragen auch zur Ästhetik des Raumes und insgesamt zur visuellen Marke, ob groß oder klein, bei. Das richtige Material von Büromöbel-Sets kann die Arbeitsplatzkultur vielfältig verbessern und sogar zur Mitarbeiterbindung beitragen. Mitarbeiter, die ihren Schreibtisch mögen, sind motivierter, produktiver zu sein. Die Zunahme der Anzahl von Start-ups weltweit, insbesondere in Indien (Asien-Pazifik), die aufgrund der günstigen Geschäftsbedingungen und der Regierungspolitik in Indien Gewerbeflächen für Büroarbeiten benötigen, wird die Nachfrage nach Büromöbeln voraussichtlich ankurbeln. Dies soll im Gegenzug die Nachfrage nach Kantenanleimmaterialien in ganz Indien ankurbeln.

Immobilien sind weltweit einer der anerkanntesten Sektoren. Es umfasst vier Untersektoren: Wohnen, Einzelhandel, Gastgewerbe und Gewerbe. Die Expansion des Gewerbesektors wird durch das Wachstum des Unternehmensumfelds und die Nachfrage nach Büroflächen sowie städtischen und halbstädtischen Unterkünften ergänzt. Die Bauwirtschaft belegt den dritten Platz unter den 14 großen Sektoren in Bezug auf direkte, indirekte und induzierte Effekte in allen Wirtschaftssektoren. Das Wachstum im gewerblichen Bereich wird sich voraussichtlich auch in naher Zukunft positiv auf den Markt für Kantenanleimmaterialien auswirken.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=37442

Indischer Markt für Kantenanleimmaterialien: Schlüsselsegmente

Volumenmäßig hatte das Endverbrauchersegment Wohnen 2019 den größten Anteil am Markt für Kantenanleimmaterialien in Indien. Es folgte das gewerbliche Segment. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Das Wohnsegment bietet erhebliche Chancen für den indischen Markt für Kantenanleimmaterialien, da die Verwendung von Kantenanleimmaterialien in Einrichtungsgegenständen wie Sofa, Couchtisch, Kommode, Bücherregal, Sessel, Esszimmertisch, Schreibtisch, Kleiderschrank, Bett und Tische im Freien. Darüber hinaus wird das kommerzielle Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich in moderatem Tempo expandieren.

Bezogen auf das Material hielt das Kunststoffsegment (PVC) 2019 einen bedeutenden Anteil von mehr als 30% des Marktes für Kantenanleimmaterialien in Indien. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Auf der anderen Seite werden ABS- und Acryl-Untersegmente des Kunststoffsegments des Marktes für Kantenanleimmaterialien in Indien im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer konstanten CAGR im Vergleich zu den anderen Segmenten wachsen.

Unternehmen auf dem Markt für Kantenanleimmaterialien haben zunehmend den Gang mit der breiten Anwendung digitaler Technologie über das gesamte Kontinuum gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/sustainability-and-affordability-to-play-a-vital-role-in-the-growth-of-the-murumuru-butter-market-says-tmr-301313662.html