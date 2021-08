Markt für kalt aufgebrachte Dachbeschichtungen – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026

Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen: Überblick

Dachbeschichtungen dienen dem Schutz und der Verlängerung der Lebensdauer von Dächern. Dachbeschichtungsprodukte bieten eine überlegene Haltbarkeit für neue Konstruktions-Dachsysteme und bestehende Dacheindeckungen wie Metall, modifiziertes Bitumen und einlagige Membranen. Kalt aufgetragene Dachbeschichtungen sind Abdichtungs- oder Dachanwendungen, die Kaltklebstoffe wie lösemittelbasierte und wasserbasierte Systeme verwenden. Diese Beschichtungen verwenden normalerweise Anwendungen, die nicht abgefackelt oder abgewischt werden. Darüber hinaus sind kalt aufgetragene Dachbeschichtungen so konzipiert, dass Bedenken im Zusammenhang mit Heißbitumenanwendungen beseitigt werden. Die weltweit steigende Nachfrage nach Energieverbrauchs-Dachprodukten und Vorteile wie wirtschaftliche Faktoren für Auftragnehmer sowie Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte werden den Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben.

Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen: Schlüsselsegmente

Basierend auf dem Systemtyp kann der Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen in Kaltverfahrenssysteme und Kaltklebstoffe unterteilt werden. Kaltverfahrenssysteme bestehen aus mehreren Lagen von Bewehrungsblechen, die in ein Dachsystem eingelegt werden. Diese Systeme werden oft als Kaltverfahrens-BUR-Systeme bezeichnet, da das Auftragsverfahren ähnlich wie bei heiß aufgetragenen BUR-Systemen ist. Üblicherweise verwendete Verstärkungsfilze werden aus Glasfaser oder Polyester hergestellt, die entweder stichgebunden oder spinngebunden sind. Die geringere Anwendung des Verfahrens hat die Hersteller dazu gezwungen, sich auf die Entwicklung von Produkten und Technologien für kalt aufgebrachte Dachsysteme und -materialien zu konzentrieren. Dies wiederum treibt den Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen an. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der Anstieg der Umweltvorschriften für heiß aufgetragene Systeme und die Entwicklung neuer Materialien und Technologien den Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

In Bezug auf die Anwendung kann der Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen in bestehende Dächer und neue Dachsysteme unterteilt werden. Ein großer Vorteil von Kaltapplikationssystemen besteht darin, dass diese in engen, beengten Bereichen eingesetzt werden können. Kaltapplizierte Systeme können in Bereichen mit hohem Geräteaufkommen, insbesondere bei Geräten mit niedrigem Profil, verwendet werden. Darüber hinaus sind Hochhäuser auch für Kaltapplikationen gut geeignet.

Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen: Regionaler Ausblick

Je nach Region kann der globale Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Die USA sind der weltweit führende Verbraucher von kalt aufgetragenen Dachbeschichtungen. Die steigende Nachfrage nach kostengünstigen Dachprodukten und Dachprodukten mit effektivem Energieverbrauch treibt das Wachstum des Marktes für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen in Nordamerika an. Darüber hinaus wird aufgrund der Umsetzung strenger staatlicher Vorschriften für Bauprodukte in Europa der Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen in der Region im Prognosezeitraum voraussichtlich vorangetrieben. Der asiatisch-pazifische Raum hat einen dominierenden Anteil am globalen Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen, da die Aktivitäten zur Infrastrukturentwicklung und die Regierungsinitiativen zur Förderung der Bauaktivitäten in den Entwicklungsländern der Region zunehmen. Der Absatz von kalt aufgetragenen Dachbeschichtungen steigt in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika aufgrund der steigenden Bauaktivitäten in diesen Regionen.

Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für kalt aufgetragene Dachbeschichtungen gehören BASF SE, PPG Industries Inc., Tremco Incorporated, TOR Coatings, Henry Coatings und LymTal International Inc. Die Hersteller verfolgen Strategien wie Vereinbarungen und Joint Ventures, um eine starke Position in der Markt und bedienen die steigende Nachfrage der Verbraucher nach kalt aufgetragenen Dachbeschichtungen.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Unsere wichtigste Grundlage ist das 4-Quadranten-Framework EIRS, das eine detaillierte Visualisierung von vier Elementen bietet:

Kundenerfahrungskarten

Erkenntnisse und Tools basierend auf datengetriebener Forschung

Umsetzbare Ergebnisse, um alle geschäftlichen Prioritäten zu erfüllen

Strategische Rahmenbedingungen zur Förderung des Wachstumskurses

Die Studie zielt darauf ab, die aktuellen und zukünftigen Wachstumsaussichten, ungenutzte Wege, Faktoren, die ihr Umsatzpotenzial beeinflussen, sowie Nachfrage- und Konsummuster auf dem Weltmarkt zu bewerten, indem sie in eine regionale Bewertung unterteilt wird.

Folgende regionale Segmente werden umfassend abgedeckt:

Nordamerika

Asien-Pazifik

Europa

Lateinamerika

Der Nahe Osten und Afrika

Unternehmen auf dem Markt für kalt aufgebrachte Dachbeschichtungen haben zunehmend den Gang mit der breiten Anwendung digitaler Technologie über das gesamte Kontinuum gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

