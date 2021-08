Markt für kalorienfreie Süßstoffe – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019 – 2027

Kalorienfreier Süßstoff: Marktausblick

Wellness ist ein persönlich beurteiltes Streben, das sich in einer Zunahme des bedarfsgerechten Konsums von Speisen und Getränken widerspiegelt. Kunden geben Produkten, die die Nachfrage mit größter Zufriedenheit befriedigen können, einen höheren Wert. Im heutigen Szenario bevorzugen Verbraucher Lebensmittel mit niedrigem Kaloriengehalt. Auf dem globalen Lebensmittel- und Getränkemarkt floriert die Nachfrage nach kalorienfreien Süßstoffen aufgrund der steigenden Nachfrage nach kalorienarmen Lebensmittelprodukten auf dem Markt. Kalorienfreie Süßstoffe sind süßer als Haushaltszucker ohne Kalorien, die von Lebensmittelherstellern immer häufiger dazu verwendet werden, kalorienfreie Süßstoffe als Ersatz zu verwenden. Außerdem hat die steigende Nachfrage nach personalisierten und kundenspezifischen Produkten eine höhere Chance, den richtigen Ton zu treffen, z. B. bei Menschen, die an Diabetes und anderen zuckerbedingten Problemen im Körper leiden. Der kalorienfreie Süßstoff wird auch von Menschen mit Fettleibigkeit und auch von Gesundheitsbegeisterten nachgefragt, die ihren Kalorienverbrauch reduzieren möchten. Auf dem globalen Markt für kalorienfreie Süßstoffe halten Nordamerika und Europa aufgrund der Präsenz des großen Global Players in der Region den größten Anteil an der Produktion und dem Verbrauch von kalorienfreien Süßstoffen. Außerdem spielen attraktive und einzigartige Werbestrategien der Hersteller eine entscheidende Rolle, um auf die gesundheitlichen Vorteile des kalorienfreien Süßstoffs aufmerksam zu machen. Mit der steigenden Nachfrage nach kalorienfreien Süßstoffen bei den Verbrauchern ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach kalorienfreien Süßstoffen im Prognosezeitraum boomt.

Steigende Nachfrage nach kalorienfreien Süßstoffen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Die alarmierende Zunahme von Diabetesfällen in der Bevölkerung veranlasste die Verbraucher, in ihrer Ernährung kalorienarme oder kalorienfreie Zuckerprodukte zu konsumieren, was den Markt für kalorienfreie Süßstoffe ankurbelte. Laut WHO ist die diabetische Bevölkerung von 108 Millionen Fällen im Jahr 1980 auf 422 Millionen im Jahr 2014 gestiegen, was ein ernstes Problem für die Bevölkerung darstellt. Der kalorienfreie Süßstoff wird immer beliebter bei der Bevölkerung, die ein Problem mit hohem Zuckergehalt hat, und auch bei Gesundheitsbegeisterten. Im globalen kalorienfreien Markt wächst die Nachfrage nach kalorienfreien Süßstoffen mit den guten Wachstumsraten in der Lebensmittelindustrie und auch in der pharmazeutischen Industrie. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird der kalorienfreie Süßstoff in Backwaren, Getränken, Süßwaren und anderen Produkten verwendet, um den Kalorienwert des Endprodukts zu senken. Der kalorienfreie Süßstoff wird aus natürlichen Quellen gewonnen und kann auch künstlich synthetisiert werden. Natürlicher kalorienfreier Süßstoff wird aus Steviablättern und -stengeln gewonnen. Andererseits kann synthetischer kalorienfreier Süßstoff aus Saccharose wie Sucralose, Aspartam hergestellt werden. Diese Süßstoffe gelten als kalorienfreier Süßstoff, da sie nicht absorbiert werden, was bedeutet, dass sie im Körper nicht metabolisiert werden. Trotz verschiedener gesundheitlicher Vorteile ist der kalorienfreie Süßstoff aufgrund seines sauren Geschmacks nach dem Schlucken für wenige unerwünscht, was für den Markt eine Einschränkung darstellen kann.

Kalorienfreier Süßstoff: Marktsegmentierung

Basierend auf der Quelle kann der globale Markt für kalorienfreie Süßstoffe unterteilt werden in:

Natürlich

Künstlich

Basierend auf der Form kann der globale Markt für kalorienfreie Süßstoffe unterteilt werden in:

Pulver

Flüssig

Basierend auf dem Produkttyp kann der globale Markt für kalorienfreie Süßstoffe unterteilt werden in:

Stevia

Aspartam

Sucralose

Pentadin

Vorteil

Andere

Basierend auf der Endverwendung kann der globale Markt für kalorienfreie Süßstoffe unterteilt werden in:

Nahrungsmittel-und Getränkeindustrie

Bäckerei

Getränke

Süßwaren

Molkerei

Suppen, Saucen und Dressings

Arzneimittel

Kalorienfreier Süßstoff: Hauptakteure

Einige wichtige Akteure, die ihr Geschäft auf dem Markt für kalorienfreie Süßstoffe betreiben, sind Cumberland Packing Corp., DuPont, Celanese Corporation, Brooklyn Premium Corp, Cargill Incorporated, Tate & Lyle, Merisant Company, NutraSweet Property Holdings, Inc. und andere.

Chancen für Marktteilnehmer:

Das stetig wachsende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung hat die Lebensmittel- und Getränkeindustrie revolutioniert und die Lebensmittelhersteller stark beeinflusst. Lebensmittelhersteller versuchen, den Zuckergehalt zu reduzieren, indem sie andere gesunde Alternativen zu Saccharose und Glukose verwenden. Die Suche nach einer gesunden Zuckeralternative schafft eine große Chance für das robuste Wachstum von kalorienfreien Süßstoffen. Außerdem wird erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für die gesundheitlichen Vorteile von kalorienfreien Süßstoffen in der kommenden Zukunft den Markt für kalorienfreie Süßstoffe boomt.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

