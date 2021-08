Markt für kalorienarme Lebensmittel – Globaler Branchenbericht, 2030

Der globale Markt für kalorienarme Lebensmittel wurde 2019 auf über 10 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich zwischen 2020 und 2030 konstant wachsen. In seiner jüngsten Studie deckt Transparency Market Reports (TMR) versteckte Wachstumschancen auf dem Markt auf und untersucht die wichtigsten Hemmnisse. Laut TMR wird der zunehmende Fokus der Verbraucher auf Gesundheit und Wellness dem Wachstum des kalorienarmen Lebensmittelmarktes Rückenwind geben.

Verbraucher auf der ganzen Welt reagieren auf die zunehmende Prävalenz von Diabetes, Fettleibigkeit und anderen Gesundheitserkrankungen mit einer gesünderen Ernährung. Infolgedessen ist die Nachfrage auf dem Markt für kalorienarme Lebensmittel gestiegen. Dank der weit verbreiteten Medienberichterstattung über Gesundheit und Fitness nehmen sie eine kalorienarme Diät ein, um die Gewichtsabnahme zu unterstützen.

Hersteller von kalorienarmen Nahrungsmitteln finden lukrative Perspektiven in reifen Märkten

Fettleibigkeit ist in Ländern wie den USA, Australien und Großbritannien besonders weit verbreitet. Studien zeigen, dass 20 % der Bevölkerung in ihren Ländern fettleibig sind. Dies bedeutet jedoch eine gute Nachricht für den Markt. Kalorienarme Lebensmittel sind relativ teuer, was die Marktdurchdringung für Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt bisher verhindert hat.

Infolgedessen sind einige der führenden Unternehmen auf dem Markt für kalorienarme Lebensmittel stärker auf Chancen in reifen Märkten angewiesen. Dies könnte sich jedoch im Laufe der Prognose des Berichts ändern, da die Verbraucher im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt eine höhere Ausgabenbereitschaft für eine gesunde Ernährung aufweisen.

Positive Forschungsergebnisse geben dem Verkauf von Sucralose einen großen Schub

Produktseitig umfasst der kalorienarme Lebensmittelmarkt Stevia, Saccharin, Cyclamat, Sucralose und Aspartam. Von diesen hat Sucralose, die als kalorienfreier künstlicher Süßstoff sehr beliebt ist, den führenden Marktanteil. Es hat bereits ein breites Anwendungsspektrum in kalorienarmen Lebensmitteln und kohlensäurehaltigen Getränken.

Daneben ist Sucralose auch als Tafelsüße sehr beliebt und wird häufig als Süßungsmittel in Salatdressings und Frühstückscerealien verwendet. Nach gründlicher Recherche hat die Wissenschaftliche Gemeinschaft für Lebensmittel der Europäischen Union es für absolut sicher für den Verzehr erklärt. Dies wiederum gibt dem Markt für kalorienarme Lebensmittel Auftrieb.

Auch Stevia genießt eine steigende Popularität, da die Verbraucher eine zunehmende Neigung zu Lebensmitteln ohne künstliche Zusatzstoffe zeigen. Darüber hinaus lässt Stevia andere künstliche Süßstoffe mit einem Cent-Prozent-Anteil natürlicher Süßungsmittel um ihre Kosten. Hinsichtlich der Anwendung wird erwartet, dass der Getränkesektor im Markt für kalorienarme Lebensmittel dominierend bleiben wird.

Regional halten Nordamerika und Europa derzeit den führenden Anteil am Weltmarkt. Unterstützt durch die Nachfrage in den USA und Großbritannien erzielen beide Regionen hohe Einnahmen für den Markt. Unter diesen Regionen hat Nordamerika die Dominanz, gefolgt von Europa mit einem erheblichen Anteil.

Für den asiatisch-pazifischen Markt wird jedoch im Prognosezeitraum ein stärkeres Wachstum prognostiziert. Neben der steigenden Nachfrage aus Märkten mit hohem Potenzial wie Indien und China, die ebenfalls dicht besiedelt sind, werden zunehmende Diabetesfälle die Nachfrage nach kalorienarmen Nahrungsmitteln in der Region ankurbeln. In Lateinamerika werden dem Markt in Brasilien beeindruckende Aussichten erwartet.

Der Bericht stellt auch einige der führenden Unternehmen vor, die auf dem globalen Markt für kalorienarme Lebensmittel tätig sind. Dazu gehören unter anderem Abbott Laboratories, PepsiCo, Inc., Nestle SA, The Coca-Cola Company, Group Danone.

