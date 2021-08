Markt für IV-Beutel verzeichnet ein herausragendes Wachstum zwischen 2020-2032

In seiner aktuellen Studie bietet Transparency Market Research (TMR) Einblicke in den globalen Markt für Infusionsbeutel. Der Studie zufolge soll der Markt zwischen 2020 und 2032 um 5,8% steigen. Die zunehmende Akzeptanz von injektionsbasierten Therapien in verschiedenen Behandlungsmodalitäten hat die Nachfrage nach IV-Beuteln angeheizt . Laut TMR werden unter den Anwendungen unter den injektionsbasierten Therapien wahrscheinlich zwischen 2020 und 2032 inkrementelle Möglichkeiten von mehr als 1,5 Mrd.

Unter den verschiedenen erhältlichen Beuteltypen sind Einkammer-IV-Beutel stärker bevorzugt. Um versteckte Chancen zu identifizieren, segmentiert TMR den Markt in Bezug auf Materialtyp, Kapazität, Kammertyp und Anwendung in fünf Schlüsselregionen. Dem Bericht zufolge wird Polypropylenmaterial für IV-Beutel voraussichtlich den dominierenden Marktanteil halten, da diese Beutel kostengünstig erhältlich sind und eine bessere Durchstoßfestigkeit und Haltbarkeit bieten.

Materialinnovationen sind der Schlüssel zum Erfolg

Die Arta Serum Company von Ardebil hat sich mit der Barekat Foundation zusammengetan, um eine neue Generation von IV-Flüssigkeitsbeuteln herzustellen, die die Absorption oder den Austritt von Serum durch die Wände der Beutel besser verhindern können. Von herkömmlichen Beuteln ist bekannt, dass sie fast 30 % des Medikaments in der Lösung absorbieren . Bei Krebsmedikamenten, die sowohl kostspielig als auch selten sind, entstehen große Verluste. Die Hersteller behaupten, dass die IV-Beutel der neuen Generation alle Mängel bestehender Kunststoffverpackungen beseitigen können. Daher wird erwartet, dass Innovationen in Bezug auf die verwendeten Materialien lukrative Wachstumschancen für den Markt bieten.

Komfort im Zentrum der Innovation

Einige der weltweit führenden Hersteller setzen auf Produktinnovationen, deren Hauptziel die Verbesserung des Komforts ist. Das neue System zur intravenösen Verabreichung von Flüssigkeiten und Medikamenten ohne PVC von Fresenius Kabi ist ein Beispiel dafür. Diese als FreeFlex bekannten Abgabesysteme wurden entwickelt, um das Verbrauchererlebnis zu verbessern und ein verlängertes pH-Intervall und Arzneimittelkompatibilität zu bieten.

Noch wichtiger ist, dass diese Taschen umweltfreundlich sind und sich leicht abziehen lassen. Sie sind in Größen von 50 ml bis 1000 ml erhältlich und vor allem frei von synthetischen Zusatzstoffen, Klebstoffen und PVC. Zusammen mit diesen Attributen sind diese Beutel der neuen Generation manipulationssicher und bieten einen besseren Schutz gegen luftgetragene Kontamination.

Es wird erwartet, dass der Markt ähnliche Innovationen erleben wird, zumal mehrere andere Hersteller darauf abzielen, die Eigenschaften ihrer IV-Beutel zu verbessern, um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erzielen.

Inkompatibilität von IV-Beuteln mit bestimmten biologischen Verbindungen

Das Risiko einer möglichen Inkompatibilität zwischen den Lösungen mit dem Container stellt eine Bedrohung für die Marktteilnehmer dar. Häufig können Lösungen, die in einem IV-Beutel enthalten sind, auf Materialien reagieren, die zur Herstellung des Beutels verwendet werden, was zu einem Ungleichgewicht oder einer Störung des pH-Werts der Lösung führt. Solche Unverträglichkeiten können entweder physikalische oder chemische Reaktionen verursachen, wobei letztere schädlicher ist, da sie die Wahrscheinlichkeit der Bildung toxischer Nebenprodukte erhöht.

Laut einer unabhängigen Studie führte beispielsweise die Injektion von Diazepam in IV-Kunststoffbeutel zu einem Wirksamkeitsverlust der Lösung um mehr als 24 %. Daher wurde empfohlen, für die Verabreichung von Diazepam Glasbehälter zu verwenden. Sobald solche Ergebnisse etabliert sind, wird erwartet, dass sie das Wachstum des globalen Marktes für Infusionsbeutel hemmen.

IV Taschen: Wettbewerbslandschaft

Die Präsenz etablierter Unternehmen sowie einiger kleinerer und lokaler Akteure hat den globalen Markt für IV-Beutel stark fragmentiert. TMR stellt fest, dass derzeit ein größerer Prozentsatz des Gesamtmarktanteils von lokalen und inländischen Unternehmen gehalten wird. Um die Art des auf dem Markt vorherrschenden Wettbewerbs zu untersuchen, hat TMR Unternehmen wie B. Braun Melsungen AG, Baxter International Inc., Pfizer Inc, Wipak Group, Technoflex SA, Fresenius SE & Co KGaA, Sippex, Polycine GmbH, Kraton Corporation profiliert , The Metrix Company, Medicopack A/S, Macopharma SA, Haemotronic SpA, Renolit Solmed, Otsuka Pharmaceutical India Private Limited, Alfa Laboratories, Qosina Corporation, ICU Medical, Inc., JW Life Science und Angiplast Pvt. GmbH.

Es hat das Unternehmen weiter in verschiedene Stufen eingeteilt, um seine Wettbewerbsstärken zu untersuchen. Als Tier- 1- Player werden beispielsweise Unternehmen wie die B. Braun Melsungen AG, Baxter International Inc., Kraton Corporation und Fresenius SE & Co KGaA identifiziert . Diese Unternehmen konzentrieren sich vor allem auf den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. Um ihre Präsenz zu stärken, werden sie wahrscheinlich auch lokale Akteure akquirieren. Ebenso sind einige der in Tier 2 enthaltenen Unternehmen die RENOLIT Group, Terumo Corporation und ICU Medical, Inc.

