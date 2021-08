Markt für intelligente Sportgeräte Detaillierte Analyse und Prognose 2020-2030

Globaler Markt für intelligente Sportgeräte: Überblick

Die Leistung der Athleten in den Trainingseinheiten wird genau überwacht, um ihnen zu helfen, ihre Ziele der optimalen Leistung schneller zu erreichen. Mit Sensoren ausgestattete Sportgeräte werden als intelligente Sportgeräte bezeichnet, da sie die Überwachung von Sportlern bei zahlreichen Sportveranstaltungen ermöglichen. Der wachsende Wunsch nach datengesteuerter Analyse sportlicher Aktivitäten hat erhebliche Auswirkungen auf den Verkauf dieser Sportgeräte, was das Wachstum des globalen Marktes für intelligente Sportgeräte in den kommenden Jahren unterstützen dürfte. Im globalen Sportsektor ist jedoch ein Mangel an technischer Infrastruktur ein großes Hindernis für die Einführung intelligenter Technologien im Bereich der Leistungsüberwachung.

Die Studie “Global Smart Sports Equipment market” umfasst die wichtigsten Marktsegmente wie Produkt, Vertriebskanal und regionale Märkte. Es untersucht auch die anhaltende Wettbewerbsfähigkeit des globalen Marktes für intelligente Sportgeräte im projizierten Zeitraum von 2020 bis 2030.

Globaler Markt für intelligente Sportgeräte: Wichtige Trends

Intelligente Sportgeräte beziehen sich auf eine kleine Anzahl von Sportartikeln, Zubehör und Geräten, die auf einer ausgeklügelten Sensortechnologie basieren. Sensoren, die mit diesem Gerät verbunden sind, können Veränderungen im Körper des Trägers identifizieren, Daten sammeln, an ein entferntes oder verbundenes Gerät senden und dann die Leistung des Benutzers während eines Sportereignisses analysieren.

Eine Reihe von Sporteinrichtungen wie Tennisschläger, Golfschläger, Cricketschläger und Bälle wurden in den Bereichen Sensorik entwickelt. Diese Technologie garantiert, dass das Gerät Bewegungen mithilfe von Vibrationssensoren analysieren und gründliche biometrische Daten erfassen kann, die dann verarbeitet werden können, um Daten für jede der Aufnahmen sowie andere leistungsbezogene Informationen des Athleten zu erzeugen. Diese technologischen Fortschritte im Sportartikelgeschäft ziehen einen riesigen Kundenstamm in verschiedene Sportarten.

Tracking-Sensoren in diesen Sportgeräten und On-Field-Kameras unterstützen Manager und Trainer bei der Analyse von Spielern und deren Daten in Echtzeit, so dass sie unterbewertete Spieler und Einwahldynamiken, die angesprochen werden müssen, schnell analysieren können. Es wird geschätzt, dass dieser Faktor für die Dauer der Bewertung zugunsten des globalen Marktes für intelligente Sportgeräte wirkt.

Globaler Markt für intelligente Sportgeräte: Wettbewerbsbewertung

Angesichts der Existenz prominenter Akteure zeichnet sich der globale Markt für intelligente Sportgeräte durch eine intensive Wettbewerbsfähigkeit aus. Die führenden Akteure der Branche konzentrieren sich auf die Entwicklung von Produkten, um innovative Produkte zu entwickeln, die ihnen wahrscheinlich helfen werden, einen größeren globalen Marktanteil zu erreichen. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach verschiedenen Fitnessverbesserungsprogrammen und Sportarten an den meisten Standorten tragen neue Produktveröffentlichungen auf dem Markt dazu bei, das Interesse der Kunden am Leben zu erhalten.

Im November 2019 ist der StanceBeam Striker ein intelligenter Cricketschlägersensor, der mit einer Schussanalysesoftware verbunden ist. Diese Software wird von StanceBeam, einem indischen Technologieunternehmen, eingeführt. Das IoT-fähige Gadget unterstützt Trainer und Spieler bei der Bereitstellung von 360-Grad-Echtzeit-und umsetzbaren Datenanalysen zur Schlagleistung.

Einige der bekannten Akteure auf dem globalen Markt für intelligente Sportgeräte sind unten aufgeführt:

Golfsmith International Holdings, Inc.

Die Wilson Sporting Goods Company

InfoMotion Sport Technologien

BABOLAT VS S. A.

Zepp Labs, Inc.

Adidas AG

Globaler Markt für intelligente Sportgeräte: Regionale Bewertung

Die Expansion des globalen Marktes für intelligente Sportgeräte in diesem Bereich wurde durch eine steigende Anzahl von Verbrauchern vorangetrieben, die versuchen, ihre sportbezogenen Aktivitäten zu verbessern. Dieser Faktor wird den Verbrauchern wahrscheinlich durch Training und gesunde Aktivitäten bei einer Sportkarriere ihrer Wahl helfen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt durch eine steigende Sportbeteiligung in Ländern wie den USA und Kanada angetrieben wird.

