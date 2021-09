Markt für intelligente Flughäfen nach neuen Geschäftsentwicklungen, Innovationen und Top-Unternehmen 2019 – 2027

Smart Airport-Markt: Übersicht

Laut einem neuen Marktbericht mit dem Titel Smart Airport Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2019–2027′, der von Transparency Market Research veröffentlicht wurde, steigt die Nachfrage nach automatisierten und Self-Service-Prozessen und die zunehmende Anzahl von Flügen Passagiere, die zu einem hohen Flughafenaufkommen führen, sind die wichtigsten Faktoren für den Smart Airports-Markt. Weltweit wird erwartet, dass der Markt für intelligente Flughäfen im Prognosezeitraum von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 13,0% wächst.

Intelligenter Flughafenmarkt: Umfang des Berichts

Der globale Markt für intelligente Flughäfen kann segmentiert werden – basierend auf Infrastruktur, Anwendung, Lösungen und Dienstleistungen. Basierend auf der Infrastruktur kann der Markt in Endgeräte, Kommunikationssysteme, Passagier-, Fracht- und Gepäckabfertigung, Flugsicherungssysteme, Sicherheitssysteme und andere unterteilt werden. Es wird erwartet, dass das Segment Sicherheitssysteme im Prognosezeitraum den Markt in Bezug auf Investitionen dominiert. Der Ausbau des Segments Sicherheitssysteme dürfte durch die steigende Nachfrage der Flughäfen nach biometrischen Geräten für den Identifikations- und Kontrollprozess getrieben werden. Basierend auf der Lösung kann der Markt in Terminalseite, Luftseite und Landseite unterteilt werden. Die Expansion des terminalseitigen Segments wird voraussichtlich durch die steigende Nachfrage nach digitalen Videoüberwachungs- und Managementlösungen von Flughäfen zur Verbesserung der Sicherheit und Produktivität des Arbeitsplatzes vorangetrieben.

Hinsichtlich der Anwendung lässt sich der Markt in Kern- und Geschäftsanwendungssegmente unterteilen. Basierend auf dem Service kann der Markt für Smart Airport Services in Smart Transport and Parking, Smart Retail, Hospitality und Entertainment, Smart Workplace, Smart Airport Processes und Smart Business-to-Business-Services eingeteilt werden. Das Segment Smart Airport Processes soll aufgrund der hohen Nachfrage nach standortbezogenen, terminal- und landseitigen Dienstleistungen expandieren. Darüber hinaus trägt die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablets maßgeblich dazu bei, die Perspektiven von Smart Airports zu verändern. Effektive Differenzierung des Kundenservice und Kostenreduzierung sind die beiden Hauptvorteile des Vorhandenseins mobiler Check-in-Einrichtungen.

Steigende Nachfrage nach automatisierten und Self-Service-Prozessen treibt den globalen Markt für intelligente Flughäfen

Die Nachfrage nach automatisierten und Self-Service-Prozessen steigt aufgrund der steigenden Passagierzahlen an den Flughäfen und der steigenden Notwendigkeit, den Flughafenbetrieb effektiv zu steuern. Dies wiederum treibt den Bedarf an verbesserten Lösungen voran, die die Prozesse an Flughäfen vereinfachen und automatisieren würden. Die Mehrheit der Flughäfen konzentriert sich jetzt auf Self-Service-Lösungen und setzt neue Technologien wie Robotik-Kiosk, Gesichtserkennung, automatisierte Passkontrolle und andere ein, um den Flughafenbetrieb effektiv zu verwalten. Unternehmen führen auch fortschrittliche Technologielösungen und -systeme auf den Markt und investieren stark in digitale Technologien und IT, um ihren Kunden Mehrwertdienste anzubieten. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach verschiedenen technologisch fortschrittlichen Kommunikationssystemen, nicht aeronautischen Systemen und Sicherheitssystemen den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Globaler Markt für intelligente Flughäfen: Wettbewerbsdynamik

Die Forschungsstudie umfasst Profile führender Unternehmen, die auf dem globalen Markt für intelligente Flughäfen tätig sind. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für intelligente Flughäfen sind SITA, Amadeus IT Group SA, IBM Corporation, Vision-Box, Siemens AG, Honeywell International, Inc., CISCO System, Inc., Thales Group, ESA, SAS und Lufthansa Systems GmbH & Co. KG.

