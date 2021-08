Markt für Insulinabgabegeräte verzeichnet bis 2026 eine exponentielle CAGR

Markt für Insulinabgabegeräte – Übersicht

In diesem Bericht werden die aktuellen und zukünftigen Aussichten des globalen Marktes für Insulinverabreichungsgeräte untersucht. Zu den Stakeholdern dieses Berichts gehören Unternehmen und Vermittler, die sich mit der Herstellung, Vermarktung und Bereitstellung von Insulinabgabegeräten befassen, sowie neue Akteure, die den Markteintritt planen. Dieser Bericht enthält eine ausführliche Zusammenfassung sowie eine Marktmomentaufnahme mit Informationen zu verschiedenen im Rahmen der Studie berücksichtigten Segmenten. Dieser Abschnitt enthält auch Informationen und Datenanalysen zum globalen Markt für Insulinverabreichungsgeräte in Bezug auf die führenden Segmente basierend auf Produkttyp, Vertriebskanal und Region.

Basierend auf dem Produkttyp wurde der globale Markt für Insulinabgabegeräte in Insulinspritzen, Insulinpens, Insulinpumpen und andere kategorisiert. Jedes der Segmente wurde anhand marktbezogener Faktoren wie Inzidenz und Prävalenz von Diabetes und schwerwiegenden chronischen Erkrankungen umfassend analysiert. Darüber hinaus wurde das historische Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei der Schätzung der Marktgröße berücksichtigt. Die Marktgröße und Prognose in Mio. US-Dollar für jedes Segment wurden für den Zeitraum von 2016 bis 2026 bereitgestellt. Der Bericht enthält auch die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR %) für jedes Marktsegment für den Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 , wobei 2017 als Basisjahr betrachtet wird.

Der Übersichtsabschnitt des Berichts analysiert Marktdynamiken wie Treiber, Beschränkungen und Chancen, die derzeit einen starken Einfluss auf den globalen Markt für Insulinabgabegeräte haben und ihn wahrscheinlich in naher Zukunft beeinflussen werden. Im Übersichtsabschnitt wurde eine Marktattraktivitätsanalyse bereitgestellt, um die Wettbewerbsintensität auf dem Markt in verschiedenen Regionen zu erläutern. Das Wettbewerbsszenario unter den Marktteilnehmern wurde durch Marktanteilsanalyse im Abschnitt Wettbewerbslandschaft des Berichts bewertet. All diese Faktoren sollen den Marktteilnehmern helfen, strategische Entscheidungen zu treffen, um ihre Position zu stärken und ihren Anteil am globalen Markt für Insulinverabreichungsgeräte auszubauen.

Geografisch wurde der globale Markt für Insulinverabreichungsgeräte in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Die Marktgröße und Prognose für jede dieser Regionen wurden für den Zeitraum von 2016 bis 2026 zusammen mit ihren jeweiligen CAGRs für den Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 unter Berücksichtigung von 2017 als Basisjahr bereitgestellt. Der Bericht enthält auch die Marktgröße und Prognose für die wichtigsten Länder / Unterregionen in den jeweiligen Regionen. Eine detaillierte qualitative Analyse der Faktoren, die für die Ankurbelung und Einschränkung des Marktes und der Chancen verantwortlich sind, wurde im Abschnitt Marktübersicht bereitgestellt. Dieser Abschnitt des Berichts enthält auch eine Marktattraktivitätsanalyse, eine Fünf-Kräfte-Analyse von Porter und eine Marktanteilsanalyse der Hauptakteure und bietet so eine gründliche Analyse des gesamten Wettbewerbsszenarios auf dem globalen Markt für Insulinabgabegeräte.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Insulinverabreichungsgeräte zählen B. Braun Melsungen AG, Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company, Sanofi SA, Medtronic plc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Becton, Dickinson and Company, Biocon Ltd., Owen Mumford Ltd., Ypsomed Holding AG, Cellnovo Group SA., Valeritas, Inc., Insulet Corporation, SOOIL Developments Co., Ltd, MannKind Corporation und Tandem Diabetes Care, Inc.

