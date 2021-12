Markt für injizierbare Arzneimittelabgabegeräte wird Wachstumsbeschleunigung in den Jahren 2020 bis 2027 erleben

Marktanalyse und Erkenntnisse: China Markt für injizierbare Arzneimittelabgabegeräte

Es wird erwartet, dass der Markt für injizierbare Arzneimittel in China im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 ein Marktwachstum erzielen wird. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 mit einer CAGR von 17,5% wächst und bis 2027 voraussichtlich USD 119.340,74 Millionen erreichen wird. Die zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten und die Einführung der Verordnung zur schnellen Zulassung injizierbarer Therapeutika und Biologika haben das Marktwachstum in China beschleunigt.

Der Markt für injizierbare Arzneimittelabgabegeräte umfasst aktive injizierbare Formulierungen und Geräte, die zur Abgabe der aktiven Therapeutika bei Patienten mit verschiedenen chronischen Krankheiten, Krebs und anderen hormonellen Erkrankungen verwendet werden. Verschiedene Pharmariesen haben die Entwicklung des injizierbaren Insulins unter Verwendung verschiedener Pen-Injektoren und Auto-Injektoren für die Bequemlichkeit des Patienten mit Selbstinjektion beteiligt. Injizierbare Arzneimittelabgabegeräte sind nach der oralen Verabreichung von Arzneimitteln die am zweithäufigsten verwendbare Technologie. Die Bevorzugung von Biosimilars und Generika aufgrund ihrer effektiven Preisgestaltung hat sowohl Verbraucher als auch Hersteller dazu gebracht, effiziente Medikamente zu entwickeln. Die chinesische Regierung hat die Kriterien für die Zulassung der Biologika auf dem Markt festgelegt, zu denen beispielsweise verschiedene Überprüfungen gehören,

Beispielsweise,

Im Jahr 2018 reformierte die CFDA die regulatorischen Richtlinien für die Zulassung innovativer Arzneimittel in China, die verschiedene Themen umfassten, darunter schnellere klinische Studien mit Arzneimitteln aus Übersee, registrierungsbasierte klinische Studien und eine schnellere Zulassung von Arzneimitteln.

Führende Unternehmen, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene:

Wettbewerbslandschaft und China injizierbare Drug Delivery Devices Marktanteil Analyse

China injizierbare Drug Delivery Devices Markt Wettbewerbslandschaft bietet Details von Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, regionale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Pipelines für Produktversuche, neue Süßstoffe, Produktzulassungen, Patente, Berichte zur Verbesserung des Produktgeschmacks, Anwendungsdominanz, Technologie-Lebensader-Kurve. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Markt für injizierbare Arzneimittel in China.

Die wichtigsten Akteure in dem Bericht sind Baxter, BD, Changee Medical Devices Co., Ltd, China Meheco Group Co., Ltd, Elcam Medical, Eli Lilly und Unternehmen, Gerresheimer AG, Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd, Jiangsu Delfu Medical Device Co. GmbH , Mylan N. V., Novo Nordisk A/S Pfizer Inc. Sandoz International GmbH (ein Tochterunternehmen der Novartis AG, Sanofi, Schott AG, Shanghai Fosun Pharmaceutical(Group)Co., Ltd, Shanghai General Pharmaceutical Co., Ltd, Terumo Corporation, West Pharmaceutical Services, Inc, YPSOMED, Shanghai Umitai Medizinische Technologie Co.,Ltd. und Hengrui Medizin unter anderen inländischen Spielern. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten für jeden Wettbewerber eine separate Analyse an.

