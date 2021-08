Markt für industrielle Turbolader – enorme Wachstumschancen bis 2031

Industrieller Turbolader: Einführung

Ein Turbolader besteht aus zwei Lüftern, die die überschüssige Abgasleistung von der Rückseite eines Motors nutzen, um mehr Luft nach vorne zu stopfen, was zu mehr Effizienz und mehr Leistung führt. Ein Turbolader besteht aus zwei Hauptteilen: der Turbine und dem Verdichter.

Ein Turbolader wird verwendet, um mehr Luft zu verdichten, die in den Zylinder des Motors strömt. Wenn Luft komprimiert wird, werden die Sauerstoffmoleküle enger zusammengepackt. Dieser Luftzuwachs bedeutet, dass bei einem Saugmotor gleicher Größe mehr Kraftstoff hinzugefügt werden kann. Dadurch wird eine erhöhte mechanische Leistung erzeugt und die Gesamteffizienz des Verbrennungsprozesses erhöht. Daher kann die Motorgröße für einen turboaufgeladenen Motor reduziert werden, was zu einer besseren Unterbringung, Gewichtseinsparungsvorteilen und einer insgesamt verbesserten Kraftstoffwirtschaftlichkeit führt.

Ein Turbolader ist ein einfacher, relativ kostengünstiger Zusatzkit, der mehr Leistung aus demselben Motor liefern kann Steigende Nachfrage bei Benzinturboladern, Hybridfahrzeugen und Elektrifizierung Dieselmotoren sind ausgereifter geworden; Alle Dieselfahrzeuge sind mit Turboladern ausgestattet, da Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu einem Problem geworden sind, was zu Vorschriften geführt hat.

Simulation, additive Fertigung, Big Data und Cloud Computing sind ein gut integrierter Bestandteil des Turbolader-Entwicklungsprozesses. Die steigende Nachfrage nach Emissionsreduzierung und Elektrifizierung fördert die Entwicklung neuer Technologien.

Die Turboaufladung ist zu einer der wichtigsten Technologien geworden, um Verbrennungsmotoren zu verkleinern und Emissionen zu reduzieren, aber die Leistung zu erhalten

Turbolader werden zunehmend in verschiedenen Industrien wie Schifffahrt, Öl und Gas, Stromerzeugung, Bergbau- und Erdbewegungsmaschinen sowie Schienenverkehr eingesetzt. Industrielle Turbolader werden auch in landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren, Erntemaschinen, Dreschmaschinen und Lastkraftwagen integriert.

Es wird erwartet, dass Hybridfahrzeuge mit einem Turbo oder mehreren Turbosystemen ausgestattet sind, was wiederum den Markt für industrielle Turbolader vorantreiben wird

Es wird erwartet, dass Fahrzeuge mit Elektromotoren und batteriebetriebenen Systemen mit geringen Wartungskosten und längerer Produktlebensdauer das Automobilsegment des Turboladermarktes im Prognosezeitraum behindern

Europa wird einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt ausmachen

Europa ist ein bedeutender Markt für industrielle Turbolader. Es wird geschätzt, dass strenge und neue Emissionsnormen den Umsatz und den Marktanteil Europas erhöhen, indem sie die Vorschriften einhalten, ohne Kompromisse bei Leistung, Größe und Design einzugehen.

Der asiatisch-pazifische Raum soll Europa folgen und seinen Anteil am Weltmarkt erhöhen. Länder wie China erlassen strenge Emissionsvorschriften, die die Entwicklung von Turboladern schätzungsweise vorantreiben werden.

Der Markt in China wird voraussichtlich stark wachsen. Der Markt für industrielle Turbolader in anderen Ländern wie Japan, Indien und Korea wird im Prognosezeitraum voraussichtlich in moderatem Tempo wachsen.

Es wird erwartet, dass Nordamerika den Trend zum Downsizing von Motoren und eine zunehmende Verbreitung von Turbomotoren erleben wird. Die erwartete Markterholung in Südamerika dürfte den Weltmarkt in den nächsten Jahren weiter beflügeln.

Hauptakteure auf dem Markt für industrielle Turbolader

Zu den Unternehmen, die einen bemerkenswerten Anteil an der globalen Turboladerherstellungsindustrie haben, gehören

Cummins

Mitsubishi

ABB

Honeywell

Komatsu

Toyota Industries

BorgWarner

IHI

Bosch Mahle

