Markt für Immobilienverwaltungssoftware – Wichtige futuristische Trends und Wettbewerbslandschaft 2019-2027

Globaler Markt für Immobilienverwaltungssoftware: Überblick

Laut einer neuen Marktbericht zu den globalen Immobilien – Management – Software – Markt von Transparency Market Research die weltweit veröffentlicht im Zusammenhang Property – Management – Software – Markt wird voraussichtlich einen Wert von ~ erreichen US $ 1,1 Mrd. bis Ende 2019 und eine weitere Erhöhung auf ~ US $ 2 Mrd. bis 2027, mit einer jährlichen Wachstumsrate von ~ 7% von 2019 bis 2027 . Die Expansion des Marktes für Immobilienverwaltungssoftware ist auf steigende Investitionen in Immobilien und den steigenden Bedarf an Transparenz in der Immobilienverwaltung zurückzuführen. Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den globalen Markt für Immobilienverwaltungssoftware anführt, gefolgt von Europa.

Steigende Investitionen in Immobilien treiben den Markt für Immobilienverwaltungssoftware voran

Die Investitionen in Immobilien weltweit, sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnimmobilienbereich, haben deutlich zugenommen. Die Investitionen in Gewerbeimmobilien bewegten sich 2017 auf dem zweithöchsten Niveau . Der weltweite Ausbau des Gewerbeimmobiliensektors ist ein wesentlicher Treiber für Investitionen in Gewerbeimmobilien. Der Einfluss von Technologie, Kapitalfluss, Cyber-Risikomanagement, Talententwicklung und PropTech-Plattformen wird voraussichtlich Investitionen in Gewerbeimmobilien ankurbeln und damit den Immobilienverwaltungsmarkt vorantreiben. Immobilien sind weltweit eine bevorzugte Anlageoption. Darüber hinaus ist die einfache Verwaltung der Immobilie durch die zentrale Verwaltung trotz der abgelegenen Lage ein wesentlicher Vorteil der Immobilienanlage.

Steigende öffentliche und private Investitionen und Durchdringung Cloud-basierter Technologien in der Immobilienverwaltung bieten erhebliche Chancen

Rasante technologische und infrastrukturelle Entwicklungen veranlassen Entwicklungsländer wie Indien, Brasilien, China, Polen, Mexiko, die Philippinen und Südafrika dazu, Software in verschiedenen Geschäftsprozessen, einschließlich der Immobilienverwaltung, einzuführen. Der steigende Infrastrukturausbau sowie private und öffentliche Investitionen in diesen Ländern dürften den Herstellern von Immobilienverwaltungssoftware langfristig lukrative Möglichkeiten bieten. Als Teil des von der britischen Regierung im Jahr 2016 beschlossenen Infrastrukturentwicklungsplans wird beispielsweise erwartet, dass die Regierung bis 2021 Land des öffentlichen Sektors freigibt, um den Bau von mindestens 160.000 Wohnungen zu unterstützen .

Markt für Immobilienverwaltungssoftware: Segmentanalyse

Der globale Markt für Immobilienverwaltungssoftware wurde nach Komponente, Anwendung, Endbenutzer und Region segmentiert.

Der Markt für Immobilienverwaltungssoftware wurde hinsichtlich der Komponenten in Software (On-Premise und Cloud) und Services (Systemintegration, Training & Support sowie Consulting) unterteilt. Das Softwaresegment wird voraussichtlich bis Ende 2019 einen bedeutenden Anteil am weltweiten Softwaremarkt für die Immobilienverwaltung ausmachen . Das Dienstleistungssegment soll im Prognosezeitraum mit einer bemerkenswerten CAGR von ~ 6% wachsen.

Je nach Anwendung wurde der Markt für Immobilienverwaltungssoftware in gewerbliche {Einzelhandelsflächen, Büroräume, Hotels und andere (Flughäfen, Seehäfen usw.)} und Wohnen [Mehrfamilienhäuser/Wohnungen, {(Mehrfamilienhäuser ( Flachbau) und Wohntürme (Hochhaus)}, Einfamilienhaus Gehäuse, und andere (Studentenwohnungen, etc.)]. Das Segment ist für einen großen Teil des Markts bis Ende zu Konto erwartet 2019 . Das kommerzielle Segment wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 7,5% wachsen.

Basierend auf den Endbenutzern wurde der Markt für Immobilienverwaltungssoftware in Wohnungsgesellschaften, Immobilienverwalter/-makler, Unternehmensnutzer, Immobilieninvestoren und andere (bezahlbarer Wohnraum und andere Spezialitäten) unterteilt. Das Segment Property Manager/Agents wird voraussichtlich bis Ende 2019 einen nennenswerten Anteil am weltweiten Markt für Property Management Software halten . Das Segment der Unternehmensnutzer des globalen Marktes für Immobilienverwaltungssoftware wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~ 8 % wachsen.

Markt für Immobilienverwaltungssoftware: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Immobilienverwaltungssoftware in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Nordamerika führte den globalen Markt für Immobilienverwaltungssoftware an und wird voraussichtlich bis Ende 2019 einen erheblichen Anteil halten , wobei die USA und Kanada die wichtigsten Märkte in der Region sind. Der Markt für Immobilienverwaltungssoftware in Nordamerika wird voraussichtlich bis Ende 2019 einen dominierenden Anteil von ~ 54 % haben . Der Markt für Immobilienverwaltungssoftware im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer bemerkenswerten CAGR von ~ 9 % wachsen.

Die Märkte für Immobilienverwaltungssoftware im Nahen Osten & Afrika sowie in Südamerika werden im Prognosezeitraum voraussichtlich in moderatem Tempo wachsen.

Markt für Immobilienverwaltungssoftware: Wettbewerbsdynamik

Die Forschungsstudie umfasst die Profile führender Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Immobilienverwaltungssoftware tätig sind. Zu den wichtigsten im Bericht genannten Akteuren gehören AppFolio, Inc., RealPage, Inc., CoreLogic, Chetu, Inc., Oracle Corporation, Alibaba Cloud, Eco Community Sdn Bhd, Yardi Systems Inc., MRI Software Inc., ResMan (Nordic Capital) , Maintenance Connection, Rockend Pty. Ltd., Abacus Credit Management, PropertyMe Pty. Ltd, DJUBO, HiRUM Software Applications und REI Master Pty. Ltd.

