Markt für hydrolysiertes Kollagen soll bis 2029 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen

Der neueste von Transparency Market Research veröffentlichte Marktschätzungsbericht zum globalen Markt für hydrolysiertes Kollagen enthält eine globale Branchenanalyse und Chancenbewertung des Marktes für hydrolysiertes Kollagen für den Prognosezeitraum 2019-2029. Die Einnahmen aus dem globalen Markt für hydrolysiertes Kollagen werden im Jahr 2019 auf ~870 Mio. USD geschätzt, die im Prognosezeitraum voraussichtlich um eine CAGR von ~8 % steigen werden. Der globale Markt für hydrolysiertes Kollagen wird bis 2029 voraussichtlich ~ 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen.

Steigendes gesellschaftliches Bewusstsein für persönliches Wohlbefinden, um die Nachfrage nach Nutrazeutika zu steigern

Heutzutage werden sich die Menschen eines gesunden Lebensstils und nahrhafter Lebensmittel bewusst, was die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln erhöht hat. Im Sinne des persönlichen Wohlbefindens bevorzugen Verbraucher eiweißorientierte und nahrhafte Lebensmittel, die altersbedingten Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin etc. vorbeugen und den Gesundheitszustand verbessern. Die Zahl der gesundheitsbewussten Verbraucher nimmt zu und sie konzentrieren sich auf Bewegung und Gewichtsmanagement. Der Konsum von Nutrazeutika nimmt bei älteren Menschen, Sportlern und Sportlern zu, da sie eine reiche Quelle an Proteinen und Vitaminen sind. Nach Angaben der European Nutraceuticals Association sind etwa 39% der Todesfälle in Entwicklungsländern wie China, Indien und Brasilien auf mangelnde Ernährung zurückzuführen. Um diese Mängel zu minimieren, haben Regierungen mehrerer Länder eine Initiative gestartet, um der armen Bevölkerung proteinreiche Lebensmittel kostenlos zur Verfügung zu stellen, sowie Nutrazeutika zu vernünftigen Preisen in Supermärkten.

Hydrolysiertes Kollagen oder Kollagenhydrolysate werden hergestellt, indem komplexe Kollagenpeptide mit Hilfe einer kontrollierten enzymatischen Hydrolyse in eine gewünschte Länge von Kollagenpeptiden zerlegt werden. Eine solche Struktur von hydrolysiertem Kollagen weist eine höhere Bioverfügbarkeit auf und wird daher in Nutrazeutika und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, die zur Behandlung von Arthritis, Herzerkrankungen, Verdauungsstörungen, einigen hautbezogenen Störungen und vielen anderen gesundheitlichen Indikationen verschrieben werden.

Zunehmender Einsatz von hydrolysiertem Kollagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Vor kurzem wurden verschiedene innovative hydrolysierte Kollagenprodukte auf den Markt gebracht, wie Kollagenkaffee, heiße Schokolade usw. Süßwaren wie Gelees und Gummis wurden auf dem asiatisch-pazifischen Markt eingeführt. Innovative Produkte wie Kartoffelchips, Risotto und Eiscreme werden lanciert, für die hydrolysiertes Kollagen ein Hauptbestandteil ist. Auch in Backwaren wird hydrolysiertes Kollagen in großem Umfang verwendet. Hydrolysiertes Kollagen ist leicht verdaulich, daher nimmt seine Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie schnell zu. Die Verwendung von hydrolysiertem Kollagen in einzigartigen Produkten treibt das Marktwachstum an.

Strenge Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Wundheilung und regenerativen Medizin

Die Verwendung von hydrolysiertem Kollagen in verschiedenen Medizinprodukten und Arzneimitteln nimmt aufgrund seiner Eigenschaften wie leichte Verfügbarkeit, biologische Abbaubarkeit, positive Wirkung auf die Wundheilung und hohe Absorptionsraten zu. Die Verwendung dieses Produkts in der Wundheilung nimmt aufgrund der weltweit steigenden Zahl von Menschen mit Alters- und Adipositasproblemen sowie der steigenden Prävalenz mehrerer chronischer Krankheiten wie Diabetes zu. Der Einsatz von hydrolysiertem Kollagen in der Wundheilung bietet viele Vorteile hinsichtlich der Stimulierung des Gewebewachstums und garantiert Linderung bei verschiedenen Verletzungsarten. Darüber hinaus reduziert es das Auftreten von Infektionen im Wundbereich und minimiert Reizungen. Der Einsatz von Wundheilungsprodukten auf Basis von hydrolysiertem Kollagen gewinnt zunehmend an Bedeutung und dürfte das Marktwachstum vorantreiben.

Hauptakteure auf dem Markt für hydrolysiertes Kollagen, die innovative Produkte auf den Markt bringen

Prominente Akteure auf dem Markt für hydrolysiertes Kollagen sind dabei, Innovationen einzuführen, um der steigenden Nachfrage nach anwendungsspezifischen Produkten gerecht zu werden. Auf der Food Ingredient South America (FISA) präsentierte Rousselot, ein weltweit führender Anbieter von Gelatine und Kollagenpeptiden, seine neue Produktlinie hydrolysierter Kollagenbestandteile. Außerdem wurde Peptan® IIm eingeführt, eine hydrolysierte Kollagen-Typ-II-Matrix, die speziell für die Gesundheit der Gelenke entwickelt wurde. Auf der Vitafoods Europe 2018 präsentierte Bioiberica zwei Nahrungsergänzungsmittel für die Gelenk- und Sehnengesundheit, von denen ein Inhaltsstoff der Formel b-2cool® hydrolysiertes Kollagen ist.

Im Bewusstsein der steigenden Nachfrage nach hydrolysiertem Kollagen in mehreren Branchen sind Hersteller auf dem Markt für hydrolysiertes Kollagen dabei, innovative Produkte einzuführen. Der Markt für hydrolysiertes Kollagen zeigt eine fragmentierte Landschaft mit einer beträchtlichen Anzahl kleiner und mittlerer Akteure. Darüber hinaus ermöglichen die niedrigeren Produktkosten und das durchführbare Herstellungsverfahren neuen Akteuren den Eintritt in den Markt für hydrolysiertes Kollagen.

Wachsende Bedenken hinsichtlich des Tierschutzes

Die Zahl der Menschen, die vegan werden oder auf Fleisch verzichten, steigt aufgrund des wachsenden Bewusstseins für den Tierschutz von Tag zu Tag. Es gibt mehrere NGOs, die daran arbeiten, die Ausbeutung von Tieren zu verhindern. Millennials arbeiten aktiv mit diesen NGOs zusammen. Außerdem werden von diesen NGOs zahlreiche Programme zur Förderung des Veganismus organisiert. Veganismus wird zum Mainstream, und dieser Faktor wird zu einem Hemmschuh für den Verkauf von hydrolysierten Kollagenprodukten.