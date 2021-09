Markt für hydriertes Pflanzenöl – Globale Branchenanalyse 2025 The hydrogenated vegetable oil market finds the higher share in cosmetics & personal care application segment attributing to a large number of market players available in the industry

Einführung:

Hydrierte Pflanzenöle werden durch chemische Zugabe des Wasserstoffs zu einem essbaren Pflanzenöl mit Hilfe eines beliebigen Katalysators verarbeitet. Dieser Prozess ist als Hydrierung bekannt und ergibt ein halbfestes Fett. Eine pulverisierte Nickelverbindung ist einer von mehreren Katalysatoren, die für die kommerzielle Formulierung von hydrierten Pflanzenölen verwendet werden. Das Hydrierungsverfahren wird durch Rühren des Pflanzenöls bei hoher Temperatur und hohem Druck mit Wasserstoff in Gegenwart eines Katalysators durchgeführt. Das Hauptmotiv hinter dieser Verarbeitung von Pflanzenöl besteht darin, die Fähigkeit des Öls zu verbessern, Oxidation zu widerstehen, die als Ranzigkeit bezeichnet wird. Dies ermöglicht, dass die hydrierten Pflanzenöle über einen längeren Zeitraum haltbar sind und eine verlängerte Haltbarkeit für essbare Produkte bieten, die Öl als Zutat verwenden, wie z. B. in verpackten Snacks. Darüber hinaus findet das gehärtete Pflanzenöl Anwendung in Kosmetika, Körperpflege- und Hautpflegeprodukten.

Marktsegmentierung für hydriertes Pflanzenöl

Der Markt für gehärtetes Pflanzenöl ist nach Produkttyp, Anwendung, Endverwendung, Vertriebskanal und Region segmentiert. Auf der Grundlage des Produkttyps wird der Markt für hydrierte Pflanzenöle in feste und halbfeste Produkte unterteilt. Diese Segmentierung wird nach dem Hydrierungsgrad klassifiziert. Die vollständig hydrierten Pflanzenöle führten zur festen Basis des Endprodukts, während teilweise hydrierte Pflanzenöle zum halbfesten Produkttyp führten.

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt für hydriertes Pflanzenöl unterteilt in: Kosmetik und Körperpflege, Lebensmittelverarbeitung und andere. Das gehärtete Pflanzenöl findet den höheren Anteil im Anwendungssegment Kosmetik und Körperpflege, das auf eine große Anzahl von in der Branche verfügbaren Marktteilnehmern zurückzuführen ist, die gehärtetes Pflanzenöl in kosmetischer Qualität für die Anwendung in Kosmetik-, Haut- und Körperpflegeprodukten herstellen.

Auf der Grundlage des Endverbrauchs wird der Markt für hydrierte Pflanzenöle in Gewerbe/Industrie, HoReCa und Haushalt unterteilt. Der Anteil des kommerziellen/industriellen Segments am Markt für hydrierte Pflanzenöle ist hoch und wird voraussichtlich in naher Zukunft noch weiter wachsen.

Basierend auf dem Vertriebskanal wird der Markt für hydrierte Pflanzenöle in Direktverkäufe und indirekte Verkäufe unterteilt. Das Segment indirekter Vertrieb lässt sich weiter unterteilen in modernen Handel, Einzelhandel, Online-Händler und andere. Es besteht eine steigende Nachfrage nach hydrierten Pflanzenölen als Inhaltsstoff in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie, während ihre Verwendung zum Kochen sowohl im Haushalt als auch im HoReCa-Gehalt im Laufe der Jahre zurückgeht, was den Trend zu hydrierten Pflanzenölen vom B2C-Markt (business zum Verbraucher) zum B2B-Markt (Business-to-Business).

Basierend auf der Region wird der Markt für hydrierte Pflanzenöle in den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den Nahen Osten sowie Afrika und Japan unterteilt. Nordamerika und Europa stellen einen potenziellen Markt für hydrierte Pflanzenöle dar, deren Anwendung auf die Kosmetikindustrie ausgerichtet ist, da in dieser Region mehrere Marktteilnehmer verfügbar sind, die an der Herstellung von hydriertem Pflanzenöl für kosmetische Anwendungen beteiligt sind. Darüber hinaus bleibt der asiatisch-pazifische Raum weiterhin ein stabiler Markt für hydriertes Pflanzenöl, wobei ein großes Segment der Verbraucherbasis immer noch die hydrierten Pflanzenölprodukte beim Direktkochen verwendet.

Musterseiten des Premium Research Report anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=32033

Globale Markttrends und Markttreiber für hydriertes Pflanzenöl-Markt:

Globale Markttrends und Markttreiber für hydriertes Pflanzenöl-Markt:

Aufgrund der Position Europas als Zentrum der weltweiten Kosmetikindustrie und Kosmetik als einer der größten Märkte in Europa, die allein die weltweite Nachfrage nach gehärtetem Pflanzenöl als wesentlichen Inhaltsstoff in vielen der bestehenden Kosmetika und anderen Körperpflege-, Hautpflege- und , Körpermassage und andere ähnliche Produkte. Daher birgt der Markt für hydrierte Pflanzenöle noch zukünftige Wachstumspotenziale mit Anwendungen in der Kosmetikindustrie. Darüber hinaus treibt die begrenzte, aber immer noch anhaltende Verwendung von hydrierten Pflanzenölen in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie, insbesondere für verpackte Lebensmittelprodukte, die eine längere Haltbarkeit erfordern, das Wachstum auf dem Markt für hydrierte Pflanzenöle an. Auf der anderen Seite führt die Aufnahme von gehärtetem Pflanzenöl beim Kochen zur Bildung von schlechtem Cholesterin im Körper, auch der höhere Verzehr davon führt zu einem Rückgang des guten Cholesterins im menschlichen Körper. Aufgrund dieser negativen gesundheitlichen Auswirkungen von hydriertem Pflanzenöl auf die menschliche Gesundheit in Verbindung mit der weltweit zunehmenden Gesundheit des Herdes und der Fettleibigkeit wurden die Verbraucher zu einem stärkeren Gesundheitsbewusstsein, was die Verwendung von hydrierten Pflanzenölprodukten für das direkte Kochen einschränkte. Dies behindert das Gesamtwachstum des Marktes für hydriertes Pflanzenöl weltweit.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/changing-consumer-preference-for-high-nutritional-ingredients-boosts-inulin-market-food–beverage-pharmaceutical-sectors-to-witness-high-demand-says-tmr-301358866.html

Hauptakteure des Hydriertes Pflanzenöl Marktes:

Eine Vielzahl von hydrierten Pflanzenölprodukten mit mehreren Formulierungen wurden von den Herstellern eingeführt und einige der Weltmarktteilnehmer auf dem Hydrierte Pflanzenöl-Markt umfassen; AAK AB, BASF Canada INC, Hallstar, Symrise, Res Pharma, Evonik Dr. Straetmans GmbH, Frank B. Ross, Inc., Nisshin Oillio Group, Ltd., Cargill, Incorporated sind unter anderem.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reise von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und aufkommende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=32033