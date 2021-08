Markt für hydrierte Stärke – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019 – 2027

Marktaussichten

Hydrierte Stärke ist eine Mischung aus mehrwertigen Alkoholen wie Sorbit, Mannit, Lactit, Xylit, Erythrit, Maltit und anderen Zuckeralkoholen höherer Ordnung. Diese hydrierte Stärke ist aufgrund ihres geringen kariogenen Potentials, ihrer Süße und anderer nützlicher funktioneller Eigenschaften wichtige Bestandteile in Nahrungsmitteln und Getränken. Die funktionellen Eigenschaften von hydrierter Stärke werden als Kristallisationsmodifikatoren, Viskosität, Rehydratisierungshilfen und Feuchthaltemittel verwendet. Als Kristallisationsmodifikator kann die hydrierte Stärke verhindern, dass Zuckersirupe Zuckerkristalle bilden. Es ist auch als Viskosität für Mischungen geeignet und kann vor Schäden durch Trocknen und Einfrieren schützen. Hydrierte Stärke wird kommerziell in gleicher Weise wie übliche Zuckeralkohole verwendet. Hydrierte Stärke hat einen niedrigen glykämischen Index, der nachweislich ein Segen für Diabetiker ist. Mit der steigenden Nachfrage nach zuckerfreien Produkten wächst der Markt für gehärtete Stärke. Die sich abrupt ändernden Lebens- und Ernährungsgewohnheiten der Weltbevölkerung, ein höheres Pro-Kopf-Einkommen und ein verbesserter Lebensstandard haben es den Menschen ermöglicht, ungesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen. Der vermehrte Konsum ungesunder Produkte hat die Ursache verschiedener lebensstilbedingter Krankheiten unterstützt, zu denen hauptsächlich Fettleibigkeit und ein erhöhter Zuckergehalt gehören. Die gehärtete Stärke mit niedrigem glykämischen Index gewinnt als künstlicher Süßstoff bei den Lebensmittel- und Getränkeherstellern an Bedeutung und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich auf dem Pharmamarkt wachsen.

Bericht anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/hydrogenated-starch-market.html

Lebensstilstörungen fördern das Wachstum des Marktes für hydrierte Stärke

Da sich der Lebensstil und das Essverhalten auf der ganzen Welt drastisch verändert haben. Aus diesem Grund sind die lebensstilbedingten Krankheiten vorherrschend, die der Haupttreiber für den Markt für gehärtete Stärke sind. Das Gesundheitspersonal rät den Menschen, von normalem Zucker auf Zuckeralkohole umzustellen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird Diabetes, der bereits als Lebensstilstörung bekannt ist, bis 2030 die siebthäufigste Todesursache sein. Fettleibigkeit ist ein weiterer Faktor, der Menschen dazu ermutigt, ihre Zuckeraufnahme zu ersetzen oder ihren normalen Zucker durch hydrierte Stärke zu ersetzen. Alle diese Faktoren zusammen zwingen die Verbraucher zu Zucker, der fettende Eigenschaften hat, zur Aufnahme von zuckerfreien, kalorienarmen Süßungsmitteln. Die FDA zeigt einen optimistischen Ausblick auf die zunehmende Aufnahme von gehärteter Stärke und anderen Zuckeralkoholen bei der Herstellung verschiedener Lebensmittel und Getränke sowie pharmazeutischer Produkte. Der Zuckeralkoholmarkt hat in den letzten Jahren ein schnelles Wachstum erlebt, was das Wachstum des Marktes für hydrierte Stärke in naher Zukunft unterstützt. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die gehärtete Stärke ihren Einsatz in der Herstellung von Backwaren, Süßwaren, Milchprodukten und anderen verstärkt. Aufgrund dieser Faktoren wird der Markt für gehärtete Stärke im Prognosezeitraum schnell wachsen.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=72934

Marktsegmentierung für hydrierte Stärke

Auf der Grundlage der Form wurde der Markt für gehärtete Stärke unterteilt in

Fest

Flüssig

Auf der Grundlage der Anwendung wurde der Markt für gehärtete Stärke unterteilt in

Süßstoffe

Stabilisatoren

Füllstoffe

Feuchthaltemittel

Andere (Konditionierung usw.)

Auf der Grundlage des Endverbrauchers wurde der Markt für gehärtete Stärke unterteilt in

Speisen und Getränke

Kosmetik und Körperpflege

Pharmazeutik

Andere

Markt für hydrierte Stärke: Hauptakteure

Es wird erwartet, dass die Hersteller von Zuckeralkoholen in den Markt der gehärteten Stärke eintreten. Der Eintritt des Hauptakteurs der Zuckeralkoholindustrie in den Markt für hydrierte Stärke wird den Markt im Prognosezeitraum wettbewerbsfähig machen. Einige der Akteure, die auf dem Markt für hydrierte Stärke tätig sind, sind Archer Daniels Midland Company, Cargill Inc., Roquette Pvt Ltd., MacAndrews & Forbes Incorporated, Danisco Ltd., Niutang Chemical Ltd. und American Sugar Refining, Inc.

Marktchancen für hydrierte Stärke

Die gehärtete Stärke kann den Verbrauchern als künstliche Süßstoffe in kleinen Verpackungsgrößen direkt auf dem Markt angeboten werden. Menschen, die an Diabetes und Fettleibigkeit leiden, reduzieren ihren Konsum von normalem Zucker, der durch die Einführung von gehärteter Stärke ersetzt werden kann. Verschiedene Hersteller von Nahrungsmitteln und Getränken können ihren normalen Zucker für verschiedene Produktproduktionen durch gehärtete Stärke ersetzen. Es wird erwartet, dass die Hersteller von Pharmazeutika die Nachfrage nach gehärteter Stärke erhöhen, da sie den normalen Zucker in kalorienarmen Zucker umwandeln können, was ihrem Produkt mehr Wert verleiht. Aufgrund der konditionierenden Wirkung von gehärteter Stärke wird von den Herstellern von Kosmetik- und Hautpflegeprodukten erwartet, dass sie innovativere Produkte durch den Einsatz von gehärteter Stärke entwickeln.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-packaging-automotive-and-construction-industries-creates-promising-growth-avenues-in-performance-minerals-additives-market-states-tmr-301349253.html