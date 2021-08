Markt für Herzüberwachungs- und Rhythmusmanagementgeräte – Neueste Innovationen, Treiber und wichtige Branchenereignisse 2018 – 2026

Markt für Herzüberwachungs- und Rhythmusmanagementgeräte: Überblick

Die zunehmende Präferenz für die Fernüberwachung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist einer der Schlüsseltrends, die den globalen Markt für Geräte zur Herzüberwachung und Rhythmusmanagement ankurbeln. Das Aufkommen und die zunehmende Akzeptanz dieses Trends ist auf die Pandemiesituation durch das neuartige Coronavirus zurückzuführen. Die Fernüberwachung kann älteren oder schwer betroffenen Patienten weniger Krankenhaus- oder Klinikbesuche ermöglichen und so das Infektionsrisiko verringern. Weitere Motivatoren für den globalen Markt für Herzüberwachungs- und Herzrhythmusmanagementgeräte sind die einfache Verfügbarkeit von Erstattungsrichtlinien für CRM- oder Herzrhythmusüberwachungs- und CM- oder Herzüberwachungsgeräte in Entwicklungsländern sowie steigende Investitionen, Zuschüsse und Mittel zur Förderung der auf die Entwicklung ausgerichteten Forschung fortschrittlichere und effizientere CRM- und CM-Geräte.

Auf der anderen Seite kann das mit zunehmenden Bedenken hinsichtlich Cybersicherheitsschwachstellen verbundene Risiko das Wachstum des globalen Marktes für Herzüberwachungs- und Rhythmusmanagementgeräte in den kommenden Jahren behindern. Diese Geräte haben einen potentiellen blinden Fleck, der manipuliert werden kann, um das Gerät neu zu programmieren oder es nicht funktionsfähig zu machen. Zahlreiche medizinische Geräte können von einer Person mit fundiertem Insiderwissen über die Kerntechnologie gehackt und manipuliert werden. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat beispielsweise über 500.000 implantierbare Herzschrittmacher aufgrund ihrer potenziellen Anfälligkeit für Hackerangriffe und Cyber-Manipulation zurückgerufen. Dies ist ein äußerst besorgniserregender Faktor, der das Wachstum des globalen Marktes für Herzüberwachungs- und Rhythmusmanagementgeräte in naher Zukunft einschränken kann.

Herzmonitore sind Geräte, die die elektrische Aktivität des Herzens in Form von Druckwellenformen darstellen. Sie überwachen die kontinuierliche und intermittierende Herzaktivität, normalerweise durch Elektrokardiographie. Herzrhythmus-Management-Geräte werden verwendet, wenn das Herz nicht effizient funktioniert. Sie werden innerhalb der Herzwände platziert, um eine reibungslose und ordnungsgemäße Funktion des Herzens zu gewährleisten. Der globale Markt für Herzüberwachungs- und Herzrhythmusmanagementgeräte wird durch die zunehmende Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in jungen Jahren, die steigende fettleibige Bevölkerung, die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung und technologische Fortschritte bei den Behandlungsoptionen angetrieben. Faktoren wie hohe Kosten für die Diagnose und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weniger Erstattungsrichtlinien in Ländern im asiatisch-pazifischen Raum werden jedoch wahrscheinlich den globalen Markt für Geräte zur Herzüberwachung und Herzrhythmussteuerung bremsen.

Der globale Markt für Herzüberwachungs- und Rhythmusmanagementgeräte kann nach Produkt, Endbenutzer und Geografie segmentiert werden. Produktseitig lässt sich der Markt für Herzüberwachung und Herzrhythmus in Herzüberwachungsgeräte und Herzrhythmusüberwachungsgeräte einteilen. Das Segment der Herzüberwachungsgeräte kann weiter unterteilt werden in EKG-Geräte, implantierbare Schleifenrekorder, Herzleistungsüberwachungsgeräte (COM), Ereignismonitore, mobile kardiale Telemetrieüberwachung (MCT/MCOT) und intelligente tragbare EKG-Monitore. Das Untersegment EKG-Geräte kann weiter nach Produkt und Ableitung klassifiziert werden. Produktseitig lässt sich das Untersegment EKG-Geräte in Ruhe-EKG-Systeme, Belastungs-EKG-Systeme und Langzeit-Monitore einteilen. Basierend auf der Ableitung kann das Untersegment der EKG-Geräte in Einzelableitungs-EKG-Ableitungskabel, EKG-Ableitungskabel und andere EKG-Ableitungskabel unterteilt werden. Das Untersegment der Geräte zur Überwachung des Herzzeitvolumens (COM) kann weiter in minimal-invasive COM-Geräte und nicht-invasive COM-Geräte unterteilt werden. Das Untersegment Ereignisüberwachungsgeräte kann basierend auf Produkt und Technologie klassifiziert werden. Produktseitig lässt sich das Untersegment Event Monitoring Devices in Pre-Symptom (Memory Loop) und Post-Symptom Event Monitor aufteilen. Basierend auf der Technologie kann das Untersegment der Ereignisüberwachungsgeräte weiter in einen automatischen Überwachungsmonitor und einen manuellen Ereignismonitor unterteilt werden.

Das Segment der Herzrhythmus-Management-Geräte kann weiter in Defibrillatoren und Schrittmacher unterteilt werden. Das Untersegment Defibrillatoren kann weiter in implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren und externe Defibrillatoren unterteilt werden. Implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren können weiter in transvenöse implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren und subkutane implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren unterteilt werden. Die transvenösen implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren können weiter in biventrikuläre ICDS/kardiale Resynchronisationstherapie-Defibrillatoren, Zweikammer-ICDS und Einkammer-ICDS eingeteilt werden. Externe Defibrillatoren können weiter unterteilt werden in automatisierte externe Defibrillatoren,

manuelle externe Defibrillatoren und tragbare Kardioverter-Defibrillatoren. Automatisierte externe Defibrillatoren können weiter in vollautomatische externe Defibrillatoren und halbautomatische externe Defibrillatoren unterteilt werden. Das Untersegment Herzschrittmacher kann nach Implantierbarkeit und Typ weiter unterteilt werden. Hinsichtlich der Implantierbarkeit kann das Untersegment Schrittmacher weiter in implantierbare Schrittmacher und externe Schrittmacher unterteilt werden. Je nach Typ kann das Untersegment Herzschrittmacher weiter in Zweikammer-Schrittmacher und Einkammer-Schrittmacher unterteilt werden. In Bezug auf Endbenutzer kann der Markt für Herzüberwachungs- und Herzrhythmusmanagementgeräte in Krankenhäuser, häusliche Pflege und ambulante Pflegebereiche unterteilt werden.

Basierend auf der geografischen Lage kann der Markt für Geräte zur Herzüberwachung und Herzrhythmussteuerung in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Es wird erwartet, dass Nordamerika und Europa den globalen Markt für Geräte zur Herzüberwachung und Herzrhythmussteuerung dominieren werden, da das Bewusstsein für die Verwendung von Krankheiten und verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten gestiegen ist. Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der zunehmenden Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der zunehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung für regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, der Verfügbarkeit einer Reihe von Behandlungsoptionen und der Verfügbarkeit von Fachkräften voraussichtlich eine Region mit Potenzial für den globalen Markt für Geräte zur Herzüberwachung und Herzrhythmussteuerung sein medizinische Fachkräfte. Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika sind aufstrebende Marktregionen mit großem Potenzial.

Die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Herzüberwachungs- und Herzrhythmusmanagementgeräte sind Medtronic plc, Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, GE Healthcare und Philips Healthcare, Biotronik, Cardiac Science, Livanova, Hill-Rom Holdings, Schiller AG, Biotelemetry und Applied Cardiac System, unter anderem.

