Markt für Halbleiter-Steppersysteme – Globale Branchengröße, Anteil, Wachstum, Trends, Prognose 2024

Stepper sind Geräte, die zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen (ICs) verwendet werden, die im Betrieb Diaprojektoren oder fotografischen Vergrößerungsgeräten ähnlich sind. Stepper sind ein wesentlicher Bestandteil in der Photolithographie (auch bekannt als optische Lithographie oder UV-Lithographie wird zur Mikroherstellung von Mustern eines Dünnfilms verwendet), die riesige Mengen mikroskopischer Schaltungselemente auf der Oberfläche von winzigen Siliziumchips erzeugen. Solche Chips umfassen das Herzstück der ICs, wie unter anderem Speicherchips und Computerprozessoren.

Für den Markt für Halbleiter-Steppersysteme wird im Prognosezeitraum ein stetiges, wenn auch langsames Wachstum erwartet. Die Veränderung der Wafergrößen aufgrund der Verkleinerung elektronischer Geräte ist derzeit der Hauptfaktor, der das Wachstum dieses Marktes unterstützt. Andere Schlüsselfaktoren für den Markt für Halbleiter-Stepper-Systeme sind die zunehmende Verwendung von Speicher- und Logik-ICs, die in Computern, Laptops, Speichergeräten, Speicher- und Mobilgeräten weit verbreitet sind, sowie die steigenden Märkte für Flip-Chips und fortschrittliche Verpackungen.

Darüber hinaus erlebt der Markt für Halbleiter-Steppsysteme aufgrund der Verringerung der Knotengrößen das Aufkommen von Halbleitertechnologien, die wiederum den gesamten Lithographieprozess beeinflusst haben. Die Doppelstrukturierungstechnik ist eine Art hochauflösender Technik, die die Lithokosten pro Funktion erhöht, wodurch die Gesamtkosten der Strukturierung erhöht werden. Daher sind die steigenden Kosten für Lithofunktionen ein weiterer Schlüsselfaktor, der das Wachstum des gesamten Marktes für Halbleiter-Steppersysteme weltweit fördert.

Der Markt wurde auf der Grundlage der Anwendung in Mikro-Elektro-Mechanische Systeme (MEMS), LED-Geräte und Advanced Packaging eingeteilt. Der MEMS-Markt war der größte Markt für Halbleiter-Steppgeräte und wird voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums die Marktbeherrschung behalten. MEMS finden unter anderem in den Bereichen Automobil, Unterhaltungselektronik, Medizin und Verteidigung breite Anwendung für eine Vielzahl von Anwendungen. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach MEMS-Sensoren in der Automobilindustrie durch die Verlagerung der Präferenz in Richtung Fahrzeugautomatisierung wie Infotainmentsysteme im Auto, Navigationssysteme und Antiblockiersysteme (ABS) angeheizt, was die Nachfrage nach Halbleiter-Schrittmotoren in diesem Segment ankurbelt .

Der globale Markt für Halbleiter-Steppersysteme wurde nach Regionen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten sowie Afrika und Lateinamerika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum war und bleibt während des gesamten Prognosezeitraums der Marktführer für Halbleiter-Stepper-Systeme, wobei Japan, Taiwan und Südkorea die wichtigsten Beiträge lieferten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die große Präsenz von Halbleiter-Foundries unter anderem in China und Taiwan, wie Semiconductor Manufacturing International in China und Taiwan Semiconductor Manufacturing und United Microelectronics in Taiwan, das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum 2016 bis 2024 ebenfalls ankurbeln wird.

Der globale Markt für Halbleiter-Steppersysteme ist ein konsolidierter Markt, und derzeit kontrollieren nur eine Handvoll Akteure die Mehrheit des Marktes. Da die Halbleiterindustrie häufigen technologischen Veränderungen unterliegt, betreiben die in dieser Branche tätigen Hersteller umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um neue Technologien zu übernehmen und ihre Systeme zu modernisieren. Darüber hinaus sind häufige Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures und Partnerschaften sowie geografische Expansion einige der anderen Schlüsselstrategien dieser führenden Akteure, um auf diesem Markt zu bestehen und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Mitbewerbern zu erzielen. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Halbleiter-Steppsysteme gehören unter anderem Canon, Nikon und ASML Holding. Unternehmen wie Leica Microsystems, SÜSS Microtech, JEOL, Auch Optical Associates und ZEISS sind auf dem Markt stark vertreten. Aufgrund des erheblichen Wachstumspotenzials dieses Marktes versuchen jedoch mehrere lokale Player, ihre Präsenz zu erhöhen und mit den großen Playern zu konkurrieren.

