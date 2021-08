Markt für Haferweichmacher – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2019 – 2027

Markt für Haferweichmacher: Ausblick

Die Verschmelzung von Gesundheit und Wellness mit Hautpflege hat im Prognosezeitraum den Markt für Kosmetika und Dermokosmetik entstehen lassen. Der Schönheits- und Körperpflegemarkt erlebt eine Entwicklung, die von der gesundheitsbewussten Bevölkerung vorangetrieben wird, die Prävention der Heilung vorzieht. Der sich ändernde Verbrauchertrend führt daher zu den gesundheitsorientierten Produkten, die zu einer drastischen Entwicklung der Schönheits- und Körperpflegeindustrie führen. Hafer-Emollient ist ein neuer Fortschritt in der Körperpflege- und Kosmetikindustrie, der darauf abzielt, die Vorteile von Formulierungen zu nutzen, die eine Kombination aus Medikamenten und Hautpflege sind. Haferweichmacher wird in der Formulierung für Hautpflegeprodukte verwendet, da Hafer ein beliebtes Getreide ist, das potenzielle Eigenschaften hat, die bei der Verjüngung von Haut und Körper helfen.

Darüber hinaus enthält Hafer die richtige Menge an Vitaminen, Proteinen und Mineralien, die die Haut tief nähren und die Haut vor Müdigkeit und Kälte schützen. Haferweichmacher werden in der Dermokosmetik zur Behandlung von Hautproblemen wie Ekzemen, übermäßigem Juckreiz und Talg, Psoriasis, trockener Haut und anderen verwendet. Es wird erwartet, dass der Markt für Hafer-Emollients eine wachsende Nachfrage verzeichnet, da die Verbraucher heute klinisch medizinische Formulierungen mit therapeutischen Vorteilen in Kombination mit Eigenschaften zur Verbesserung des Hautzustands und des Hautgefühls wünschen.

Es wird erwartet, dass die Verbindung der Hautpflege zusammen mit der Steigerung des Bewusstseins in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden den Verkauf von Hafer-Emollient ankurbelt

Im Jahr 2017 wurden die Pro-Kopf-Ausgaben für Kosmetika und Körperpflegeprodukte weltweit auf etwa 72 US-Dollar geschätzt, und diese Zahl wird sich bis 2030 voraussichtlich verdoppeln, was ein vielversprechendes Wachstum auf dem globalen Körperpflege- und Kosmetikmarkt darstellt. Wachsendes Bewusstsein für Gesundheit und Wellness, Urbanisierung und wachsende Kaufkraft der Verbraucher sind die wichtigsten treibenden Faktoren für die wachsende Nachfrage nach Kosmetik- und Körperpflegeprodukten und -formulierungen. Die Verbraucher tendieren zum Kauf von Hautpflegeprodukten, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen medizinischen Eigenschaften und hautrevitalisierenden Eigenschaften aufweisen. Dieser Verbrauchertrend treibt daher in naher Zukunft das Wachstum von Hafer-Emollients an.

Die Zunahme von Dermatologen und Hautpflegespezialisten auf der ganzen Welt bietet im Prognosezeitraum weitere Wachstumschancen für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte auf Haferweichmacherbasis. Darüber hinaus treiben zunehmende Hautprobleme wie Ekzeme, Psoriasis und Hauttrockenheit bei den Verbrauchern den Hafer-Emollient-Markt weltweit weiter an. Die zunehmende Produktdurchdringung von Produkten auf der Basis von Haferweichmachern über Online-Einzelhandelskanäle ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Haferweichmachermarktes auf der ganzen Welt. Der Verkauf von Kosmetika und Körperpflegeprodukten auf Hafer-Emollient-Basis über den E-Commerce wird im Prognosezeitraum aufgrund der höheren Akzeptanz von Smartphones und der zunehmenden Verbreitung des Internets in verschiedenen unerschlossenen Märkten auf der ganzen Welt voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird der Online-Einzelhandel auf die leichte Verfügbarkeit einer breiten Palette von Körperpflegeprodukten auf Basis von Kosmetika und Haferweichmachern und die Möglichkeit der Kunden, die Preise verschiedener auf dem Markt erhältlicher Produkte während einer Online-Suche oder über soziale Netzwerkplattformen zu vergleichen, zugeschrieben.

Globaler Haferweichmacher: Marktsegmentierung

Auf der Grundlage der Natur kann der globale Haferweichmacher unterteilt werden als:

Bio

Konventionell

Auf der Grundlage des Grades kann das globale Haferweichmacher wie folgt unterteilt werden:

Unraffinierter Hafer-Erweichungsmittel

Raffiniertes Hafer-Emollient

Hochraffiniertes Hafer-Emollient

Auf der Grundlage des Endverbrauchs kann das globale Haferweichmacher wie folgt unterteilt werden:

Sonnencreme

Körperpflege

Hautpflege

Haarpflege

Bad, Dusche & Seifen

Kopfhautbehandlungen

Salben

Andere

Globaler Hafer-Emollient: Hauptakteure

Einige der Hauptakteure, die ihr Geschäft auf dem globalen Markt für Haferweichmacher betreiben, sind unter anderem Croda International Plc, Fontus Health Ltd, Oat Services Ltd, und Johnson & Johnson Consumer Inc

Chancen für Marktteilnehmer für Haferweichmacher:

Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Kosmetikherstellern in der Region und einer gut etablierten Lieferkette für Kosmetika und Körperpflegeprodukte in der Region einen herausragenden Anteil am Hafer-Emollient-Markt haben wird. Außerdem ist Europa eine der größten Hafer produzierenden Regionen, die das Wachstum für Haferweichmacher in der Region erneut steigert. Nordamerika wird voraussichtlich auch eine starke Marktposition für Hafer-Emollient einnehmen, was auf den wachsenden Markttrend für Dermokosmetik und die zunehmende Präferenz der Verbraucher für hochwertige Kosmetik- und Körperpflegeprodukte zurückzuführen ist.

Es wird jedoch erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der steigenden Pro-Kopf-Ausgaben der Verbraucher, der rasanten Durchdringung des Online-Einzelhandels und des wachsenden Trends zur Selbstpflege bei den Verbrauchern maximale Wachstumschancen für Hafer-Emollient bietet. Von den Herstellern von Haferweichmachern wird erwartet, dass sie ihre Marktposition stärken, indem sie ihre Lieferkette verbessern und die Marktdurchdringung über Online-Kanäle erhöhen, um eine breitere Verbraucherbasis zu erreichen.

