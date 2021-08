Markt für Glasfaserkabel wird bis 2030 einen Wert von ~15 Mrd. USD erreichen

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Markt für Glasfaserkabel . In Bezug auf den Umsatz wird der Weltmarkt im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Glasfaserkabelmarkt gründliche Einblicke und Prognosen bietet , mit einer CAGR von ~ 7% geschätzt .

Ein Glasfaserkabel ist eine Art Netzwerkkabel, das Glasfaserstränge in einem isolierten Gehäuse enthält. Glasfaserkabel sind für den Einsatz in der Langstrecken- und Hochleistungs-Telekommunikations- und Datenvernetzung konzipiert. Glasfaserkabel unterstützen einen Großteil der weltweiten Internetdienste, Telefonsysteme und Kabelfernsehnetze. Der globale Markt für Glasfaserkabel wurde grob nach Glasfasertyp, Kabeldesign, Bereitstellung und Endverbraucherindustrie segmentiert. Basierend auf dem Fasertyp wurde der Markt in Singlemode-Faser, Multimode-Faser und andere unterteilt. In Bezug auf das Kabeldesign wurde der globale Markt für Glasfaserkabel in Flachbandrohre, Bündeladern, eng gepufferte, zentrale Kerne und andere unterteilt. Basierend auf der Bereitstellung wurde der Markt in Untergrund, Unterwasser, Luft und andere unterteilt. In Bezug auf die Endverbraucherindustrie, Der Markt wurde in IT & Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, Gesundheitswesen, Energie & Energie und andere unterteilt. Unter den Fasertypen hält das Singlemode-Fasersegment einen erheblichen Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell expandieren. Dies ist in erster Linie auf den erheblichen Einsatz von Singlemode-Fasern in der globalen IT- und Telekommunikationsbranche zurückzuführen.

Markt für Glasfaserkabel: Dynamik

Der ständig steigende Bedarf an 24×7-Hochgeschwindigkeitskonnektivität und die erhöhte Verkehrserzeugung durch Dienste wie Sprachanrufe, E-Mails, Messaging, Spiele, mobiles Internet, Downloads und Video-Streaming haben die Vorteile von Glasfaserkabelnetzen entfesselt. Angesichts des Bedarfs an Hochgeschwindigkeits- und 24×7-Konnektivität werden kontinuierliche Anstrengungen unternommen, um Telekommunikationsnetze leistungsfähig, zukunftssicher und konsistent zu machen. Das Datenvolumen, das über das Internet transportiert wird, nimmt ständig zu, da immer mehr Geräte verbunden werden und neue Anwendungen entwickelt werden. Glasfaser ist das einzige Übertragungsmedium, das dieses explosive Wachstum unterstützen kann. Übliche Anwendungen wie Webbrowsing und High-Definition-Videos machen ca. 66 % aus. dieses Verkehrs. Es wird erwartet, dass die Eigenschaften von Glasfaserkabeln ihren Einsatz in Endverbraucherbranchen wie IT und Telekommunikation und im Gesundheitswesen vorantreiben. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitskonnektivität den globalen Glasfaserkabelmarkt in naher Zukunft mit erheblicher Geschwindigkeit antreiben wird.

Glasfaserkabel werden zweifellos zu einem der am schnellsten wachsenden Übertragungsmedien für die Installation und Aufrüstung neuer Verkabelungen, die horizontale, Backbone- und Desktop-Anwendungen umfassen. Glasfaserkabel werden bevorzugt für Anwendungen verwendet, die eine hohe Bandbreite, große Entfernungen und eine gründliche Immunität gegen elektrische Störungen erfordern. Glasfaserkabel eignen sich perfekt für den Einsatz in Systemen mit hoher Datenrate wie Gigabit-Ethernet, faserverteilte Datenschnittstelle, Multimedia, asynchroner Übertragungsmodus, synchrones optisches Netzwerk und jedes andere Netzwerk, das die Übertragung großer und bandbreitenintensiver Datendateien über sehr weite Distanzen.

Die Kosten für Glasfaserkabel, Komponenten und Hardware sinken allmählich. Die Installationskosten von Glasfaserkabeln sind aufgrund der erforderlichen Fertigkeit für die Konfektionierung höher als die von Kupferkabeln. Im Allgemeinen ist Glasfaser kurzfristig teurer als Kupfer. Es kann jedoch auf lange Sicht tatsächlich weniger kosten. Die Wartungskosten der Faser sind viel geringer; es hat viel weniger Ausfallzeiten; und es erfordert weniger Hardware für die Netzwerkinstallation. Aufgrund dieser Faktoren ist im Prognosezeitraum mit einer weltweit hohen Nachfrage nach Glasfaserkabeln zu rechnen.

Markt für Glasfaserkabel: Prominente Regionen

Laut regionaler Analyse ist der asiatisch-pazifische Raum die dominierende Region des globalen Glasfaserkabelmarktes. Das Wachstum des Marktes in der Region ist auf die beträchtliche Fertigungskapazität von Akteuren im asiatisch-pazifischen Markt zurückzuführen, um Glasfaserkabel für den Einsatz in der IT- und Telekommunikationsindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie herzustellen. China hat sich als der diversifizierteste und dynamischste Markt erwiesen. Es wird erwartet, dass ein Großteil der Singlemode-Glasfaserkabel in nationalen und provinziellen Trunks in China installiert wird, und dies wird voraussichtlich den Glasfaserkabelmarkt im asiatisch-pazifischen Raum in den nächsten Jahren vorantreiben.

China hielt in Bezug auf den Umsatz einen großen Anteil am Glasfaserkabelmarkt im asiatisch-pazifischen Raum, gefolgt von Japan im Jahr 2019. In Bezug auf den Umsatz wird jedoch erwartet, dass der Markt in Indien im Prognosezeitraum mit einer erheblichen CAGR wächst. Darüber hinaus konzentriert sich Nordamerika auf die Einführung von Glasfaserkabeln, um seine IT- und Telekommunikationsinfrastruktur und seine Verteidigungskräfte zu stärken. In den USA gibt es mehrere etablierte Player, die Glasfaserkabel entwickeln und anbieten. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Glasfaserkabeln in den Sektoren IT & Telekommunikation sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung den Glasfaserkabelmarkt in Nordamerika im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Der Markt in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Für den Markt für Glasfaserkabel im Nahen Osten & Afrika sowie in Südamerika wird in naher Zukunft ein moderates Wachstum erwartet.

Markt für Glasfaserkabel: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Glasfaserkabelmarkt sind Corning Inc., Prysmian Group, HTGD, Furukawa Electric Co., Ltd., Yangtze Optical Fiber and Cable (YOFC), Sumitomo Electric Lightwave Corp., Tongding Interconnection Information Co. Ltd, CommScope und Sterlite Tech.

