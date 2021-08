Markt für Gewürzsaucen – Globaler Branchenbericht, 2030

Der Markt für Gewürzsaucen bietet lukrative Möglichkeiten für den Eintritt neuer Spieler: TMR

Während der Markt für Gewürzsaucen stark fragmentiert ist, werden die Trends jedoch von einer Handvoll Giganten beeinflusst, die sich ihrer Vormachtstellung rühmen. Sie können die vorherrschende Dynamik oft dank eines ausgeklügelten Vertriebsnetzes und einer beeindruckenden Verbreitung auf der ganzen Welt kontrollieren. Dennoch bietet der Markt lukrative Spielräume für Neueinsteiger.

Transparency Market Research (TMR) prognostiziert, dass der Wettbewerb auf dem Markt für Gewürzsaucen härter wird. Selbst die führenden Marken werden aufgrund der sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen Schwierigkeiten haben, ihre Dominanz zu behaupten. Der Markt weist daher hohe Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsinitiativen auf.

Etablierte Player werden in erster Linie von der Absicht angetrieben, neue Kunden zu gewinnen und gleichzeitig bestehende zu halten. Ebenso sind kleinere Unternehmen und Neueinsteiger bestrebt, sich durch strategische Kooperationen in diesem hart umkämpften Markt zu behaupten. Aufgrund ihrer Bemühungen wird der weltweite Markt für Gewürzsaucen bis Ende 2020 voraussichtlich 23 Milliarden US-Dollar erreichen.

Tomatensaucen bleiben unter den Sorten sehr beliebt

Auf der Grundlage der Typen kann der Markt für Gewürzsaucen in Chili / scharfe Sauce, braune Sauce, nationale Spezialitäten, Tomatenketchup, Senfsauce und Sauce auf Sojabasis unterteilt werden. Von diesen wird Tomatenketchup wahrscheinlich allgegenwärtig auf Esstischen und bei Gästen auf der ganzen Welt sein. Es wird erwartet, dass die Nachfrage in diesem Segment aufgrund der steigenden Popularität der asiatischen Küche insbesondere im Westen steigen wird.

Prognose für den asiatisch-pazifischen Raum wird bis 2030 dominant bleiben

Auf regionaler Ebene wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich auf dem Markt für Gewürzsaucen dominierend bleiben. Ein veränderter Lebensstil, die Ausweitung des Food-Service-Sektors und die Neigung zum Essen zum Mitnehmen werden die Nachfrage nach Saucen und Gewürzen in der Region ankurbeln. Auch die steigende Kaufbereitschaft der Verbraucher für exotische Geschmacksrichtungen schafft Wachstumschancen für den Markt.

Das sich ändernde Muster des Verbraucherverhaltens zwingt die Marktteilnehmer, ihre Produktionstaktiken zu ändern

Der Markt für Gewürzsaucen wird derzeit von sich ändernden Verbraucherpräferenzen getrieben. Das Bewusstsein für die Nebenwirkungen von Natrium in Saucen und Gewürzen hat die Nachfrage nach Clean Label bei den Verbrauchern angeheizt. Sie sind besser informiert und neigen eher zu Produkten mit organischen oder natürlichen Inhaltsstoffen.

Das sich ändernde Wahlverhalten der Verbraucher hat führende Marken gezwungen, ihre Produktionsstrategien zu überdenken. Um den Verbrauchern eine bessere Transparenz der Inhaltsstoffe zu gewährleisten, gehen diese Unternehmen von chemischen Zusatzstoffen zu natürlichen Inhaltsstoffen über.

Infolgedessen erlebte der Markt eine Reihe von Markteinführungen, die Soßen und Dips mit Nicht-GVO-Etiketten umfassten. Es wird erwartet, dass die von den Marktteilnehmern ergriffenen Strategien zur Anpassung an sich ändernde Verbraucherpräferenzen gute Aussichten für den Weltmarkt haben.

Auf der anderen Seite steht jedoch auch der Markt für Gewürzsaucen wie andere Sektoren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie unter den potenziellen Auswirkungen des beispiellosen COVID-19-Ausbruchs. Unterbrechungen in der Lieferkette aufgrund weltweiter Beschränkungen behindern das Wachstum.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, verstärken die Marktteilnehmer daher ihre Online-Präsenz. Führende Player haben ihre Produkte über verschiedene Online-Kanäle zur Verfügung gestellt, um Verbraucher zu erreichen. Sobald die Pandemie vorüber ist, wird erwartet, dass der Markt sein Wachstumstempo allmählich wiedererlangt.

FMI stellt in seiner aktuellen Studie einige der führenden Marktteilnehmer vor. Dazu gehören General Mills Inc., Kroger Co., Frito-Lay Co., Walmart Store Inc., ConAgra Foods Inc., Kraft Foods Group Inc., Unilever Group und H.J. Heinz.

