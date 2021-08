Markt für getrocknete Erbsen – Globaler Branchenbericht, 2030

Markt für getrocknete Erbsen: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Trockenerbsenmarkt enthält globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Die Einnahmen aus dem weltweiten Markt für getrocknete Erbsen werden im Jahr 2020 auf über 4,5 Mrd.

Steigende Traktion für Fleischanaloga steigert die Nachfrage nach getrockneten Erbsen

Erbsenbasiertes Protein hat langsam an Bedeutung gewonnen und wird voraussichtlich in etwa einem Jahrzehnt das Sojaprotein auf dem Fleischersatzmarkt überholen. Dies ist auf den hohen Proteingehalt und Geschmack zurückzuführen, der sich für die Beimischung mit anderen Zutaten in Fleischersatzstoffen eignet. Darüber hinaus ist Erbsenprotein einer der Hauptbestandteile von Beyond Meat-Produkten.

In den letzten Jahren hat die Verwendung von Fleischanaloga aufgrund des Bewusstseins der Verbraucher für eine vegetarische und vegane Ernährung zugenommen. Diese Fleischanaloga haben einen hohen Nährstoff- und Proteingehalt und eine ähnliche Textur wie Fleisch, was sie bei Vegetariern auf der ganzen Welt beliebt macht. Fleischalternativen und -analoga unterscheiden sich außerordentlich und können in Verkaufsstellen gekauft werden; B. Hypermärkte/Supermärkte und Lebensmittelgenossenschaften in Industrie- und einigen Entwicklungsländern weltweit. Diese Fleischanaloga werden in großem Umfang aus getrockneten Erbsen hergestellt, einschließlich gelber und grüner Erbsen, wodurch die Nachfrage nach getrockneten Erbsen in naher Zukunft steigen wird.

Alternative Kanäle ermöglichen es den Verbrauchern, den persönlichen Gesundheitsbedarf zu erkennen

Derzeit nutzen Erwachsene das Internet, um Gesundheitsinformationen zu durchsuchen, um bei Kaufentscheidungen in Bezug auf Produkte, Vordiagnosen, Diagnosen und Behandlungstipps zu helfen. Die überwiegende Mehrheit nutzt das Internet zur Einholung einer Zweitmeinung vor und nach einem Arzt- oder Arztbesuch, um die ärztliche Beratung zu validieren.

Diese Tendenz wird für Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln von Vorteil, da viele Personen sich für eine Selbstdiagnose entscheiden und sich dann für ein Produkt entscheiden, von dem sie glauben, dass es ein Heilmittel ist oder die entsprechenden Vorteile bietet, die sie benötigen. Hersteller nutzen diesen Trend und betreiben Marketingmaßnahmen, die ein selbstgesteuertes Kaufverhalten fördern.

Fortschritte bei Produktangeboten

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Produkten mit höherem Nährstoffgehalt, Protein sowie natürlichen und biologischen Zutaten konzentrieren sich die Unternehmen stärker darauf, Bio-Getrocknete Erbsen für Lebensmittel- und Getränkehersteller anzubieten. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach getrockneten Erbsen bei Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln, da Unternehmen insbesondere Verbraucher ansprechen, die nach pflanzlichen Produkten suchen. Derzeit bieten Hersteller von getrockneten Erbsen ihre Produkte auch Eigenmarken an, die Sportnahrung, Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsreduktion, Säuglingsnahrung und aromatisierte Proteinpulver anbieten.

