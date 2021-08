Markt für Getreideschutzmittel: Regionale Landschaft, Produktions-, Verkaufs- und Verbrauchsstatus und Perspektiven 2018-2026

Globaler Markt für Getreideschutzmittel: Überblick

Getreideschutzmittel sind Flüssigkeiten oder Stäube, die auf frisch geerntete Körner aufgetragen werden, die zur kurz- oder langfristigen Lagerung bestimmt sind. Schutzmittel sollten auf neu geerntete Körner nur einmal vor der Lagerung aufgetragen werden. Die Anwendung von Schutzmitteln ist eine vorbeugende Methode, da sie über einen Zeitraum von mehreren Monaten bis zu mehr als einem Jahr Schutz vor Insektenbefall bietet.

Laut einem im September 1998 von der Lancaster University veröffentlichten Forschungsbericht ist Getreideverderb normalerweise das kumulative Ergebnis mehrerer unterschiedlicher Handhabungs- und Managementvorgänge und -entscheidungen. Der Bericht stellt fest, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit der Aufrechterhaltung der Getreidequalität vom gesamten Managementprogramm abhängt. Daher können nur zwei bis drei Methoden, die einzeln angewendet werden, möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse liefern.

Globaler Markt für Getreideschutzmittel: Schlüsselsegmente

Der globale Markt für Getreideschutzmittel kann nach Bekämpfungsmethode, Zielschädling und Getreideart segmentiert werden. Basierend auf der Kontrollmethode kann der Markt in chemische, physikalische und biologische Methoden unterteilt werden. Das Segment der chemischen Verfahren kann in Insektizide, Begasungsmittel und Rodentizide unterteilt werden. Das Segment der physikalischen Methode kann in Fallen & Köder, Belüftung und Wärmebehandlung unterteilt werden. Das Segment der biologischen Methoden kann in mikrobielle und botanische Substanzen unterteilt werden.

Das Segment der chemischen Verfahren hat einen führenden Marktanteil. Dies ist auf eine höhere Effektivität chemischer Methoden im Vergleich zu physikalischen und biologischen Methoden zurückzuführen. Darüber hinaus bieten Hersteller auf dem Getreideschutzmittelmarkt eine breite Palette chemischer Verbindungen wie Begasungsmittel, Insektizide und Rodentizide zur Verwendung in Getreidelagerräumen an, um Schädlinge wie Nagetiere, Insekten und Pilze zu verhindern.

Basierend auf dem Zielschädling kann der Getreideschutzmittelmarkt in Insekten, Nagetiere und andere (einschließlich Pilzarten, Milben und Vögel) eingeteilt werden. Das Insektensegment kann in Getreidebohrer, Rüsselkäfer, Käfer und Motten unterteilt werden. Den größten Marktanteil hält das Insektensegment. Dies kann auf einen hohen Befall und Schäden durch Insekten in Lagerräumen zurückzuführen sein.

Basierend auf der Getreideart kann der Markt in Mais, Weizen, Reis und andere (einschließlich Sorghum, Hirse, Gerste und Hafer) unterteilt werden. Das Maissegment hält aufgrund der zunehmenden Präferenz für Produkte auf Maisbasis, insbesondere in entwickelten Ländern wie den USA, einen führenden Marktanteil.

