Markt für Getränkesäuerungsmittel – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019 – 2027

Globaler Markt für Getränkesäuerungsmittel: Überblick

Da die Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln steigt, macht die Lebensmittel- und Getränkeindustrie schnelle Fortschritte, um der ständig steigenden Nachfrage der Verbraucher gerecht zu werden. Viele der verarbeiteten Lebensmittel benötigen Säuerungsmittel und Säuren für eine Vielzahl von Zwecken. Säuerungsmittel finden Verwendung als Konservierungsmittel, Geschmacksverstärker und vieles mehr. Der weltweite Markt für Getränkesäuerungsmittel wird aufgrund der raschen Expansion der Lebensmittel- und Getränkeindustrie voraussichtlich erheblich wachsen.

Der globale Markt für Getränkesäuerungsmittel wurde anhand von fünf Parametern segmentiert: Produkt, Form, Art, Anwendung und Region. Die Segmentierungen sollen eine bessere Darstellung der durch umfangreiche Recherchemethoden gesammelten Daten bieten.

Globaler Markt für Getränkesäuerungsmittel: Bemerkenswerte Entwicklungen

Die folgende Entwicklung zeigt die sich verändernde Dynamik des globalen Marktes für Getränkesäuerungsmittel:

Im Jahr 2016 führte Bai Brands aus Princeton den Bai Supertea ein, der mit Fruchtaromen geliefert wurde. Diese speziell aromatisierten, aufgebrühten Tees sind mit Antioxidantien und Fruchtsaft angereichert. Zutaten wie Äpfelsäure und Zitronensäure werden hinzugefügt, um die Fruchtigkeit der Tees zu verstärken und das Gesamtgeschmacksprofil ist ebenfalls ausgewogen.

Einige der führenden Marktanbieter des globalen Marktes für Getränkesäuerungsmittel sind wie folgt:

Jones Hamilton Co.

Parry Enterprises India Ltd.

Northeast Pharmaceutical Group Co.

Bartek Ingredients Inc.

Weifang Ensign Industry Co. Ltd.

Corbion N.V.

Globaler Markt für Getränkesäuerungsmittel: Schlüsseltrends

Der globale Markt für Getränkesäuerungsmittel wird während des Untersuchungszeitraums wahrscheinlich von den folgenden Treibern, Einschränkungen und Chancen beeinflusst.

Popularität von kohlensäurehaltigen Getränken mit Fruchtgeschmack verstärkt die Nachfrage nach Säuerungsmitteln

Säuerungsmittel für Getränke verleihen den Kreationen von Getränkeherstellern einen besonderen Geschmack. Einige Säuerungsmittel verstärken die Säure, während andere die Süße hinzufügen. Mit Hilfe einiger geschickter Handwerkskunst konnte auch ein charakteristischer Geschmack entwickelt werden.

Apfel-, Wein-, Essig-, Zitronen-, Fumar- und Adipinsäure sind einige der beliebtesten Säuerungsmittel, die als Zusatzstoffe in Getränken verwendet werden. Es verleiht nicht nur einen süßen oder sauren Geschmack, sondern stellt auch den pH-Wert ein und hält ihn aufrecht, kontrolliert die Gelbildung, führt Treibfunktionen in Backwaren durch und gleicht die Viskosität von Gelatinedesserts und Süßwaren aus. Ein solch breites Anwendungsspektrum bietet im Bewertungszeitraum wahrscheinlich zahlreiche Wachstumschancen für den globalen Markt für Getränkesäuerungsmittel.

Säuerungsmittel finden breite Anwendung in Getränken, die mit Fruchtaromen hergestellt werden, wie zum Beispiel kohlensäurehaltige Wassergetränke mit Fruchtgeschmack. Darüber hinaus können Getränke, die echte Fruchtsäfte enthalten, aufgrund des niedrigen Säuregehalts vieler Früchte manchmal geschmacklich in Frage gestellt werden. Ganze Früchte haben insgesamt 0,5 bis 2,0 Prozent Säure. Darüber hinaus geht bei der Verarbeitung und Entfernung des Zellstoffs auch ein Teil des Säuregehalts verloren. Daher trägt die Zugabe von Säuerungsmitteln zur Fruchtigkeit des Produkts bei.

Zitronensäure sorgt für Süße, Fumar- und Apfelsäure erzeugen einen fruchtigeren Geschmack. Getränke mit hohem bis mittlerem Fumarsäuregehalt sind eher süß als andere Säuren. Abgesehen von Erfrischungsgetränken finden Getränkesäuerungsmittel auch in Milchprodukten und Energy-Drinks Verwendung.

Globaler Markt für Getränkesäuerungsmittel: Geografische Analyse

Lateinamerika, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Europa und Nordamerika umfassen die wichtigsten Regionen des globalen Marktes für Getränkesäuerungsmittel. Regionale Segmentierungen helfen dabei, die verschiedenen Wachstumsfaktoren auf regionaler Ebene des Marktes besser zu verstehen.

Von allen Regionen werden sowohl in Nordamerika als auch in Lateinamerika hohe Wachstumschancen erwartet. Dies ist auf die wachsende Popularität verschiedener Getränkearten zurückzuführen, insbesondere auf Energy-Drinks und kohlensäurehaltige Getränke. In Europa wird der Markt für Säuerungsmittel für Getränke wahrscheinlich von Fruchtsäften und natürlichen aromatisierten Getränken angetrieben.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

