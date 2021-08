Markt für Gesundheitszutaten soll bis 2026 123.434,6 Mio. USD erreichen

Der weltweite Markt für Gesundheitszutaten soll in den kommenden Jahren aufgrund des zunehmenden Gesundheitsbewusstseins der Menschen deutlich wachsen. Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Transparency Market Research (TMR) wird erwartet, dass der globale Markt für Gesundheitszutaten im Prognosezeitraum von 2017 bis 2026 eine gesunde CAGR von 6,1% verzeichnen wird. In Bezug auf den Umsatz wird erwartet, dass der Markt bewertet wird zum Ende des Prognosezeitraums einen Wert von rund 123.434,6 Mio. US-Dollar.

Health Ingredients werden in großem Umfang in der Nahrungs- und Erfrischungsindustrie eingesetzt. Das steigende Gesundheitsbewusstsein und das zunehmende Auftreten verschiedener Krankheiten gehören zu den wichtigen Aspekten, die die Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken mit gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen, insbesondere solchen, die aus Pflanzen gewonnen werden, antreiben. Gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe werden auch von Lebensmittelherstellern verwendet, um Produkte herzustellen, die Zivilisationskrankheiten bekämpfen. Wie dem auch sei, die weltweit zunehmende Zahl von Nahrungsmittelallergien erschwert zusätzlich den Verkauf einiger der gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe.

Unter den verschiedenen Gesundheitsinhaltsstoffen wird Protein während des gesamten Bewertungszeitraums wahrscheinlich eine erhebliche Nachfrage erfahren. Laut dem Analysten von TMR bietet der Verzehr proteinreicher Mahlzeiten verschiedene gesundheitliche Vorteile und trägt sogar zur Kontrolle des Glukosespiegels bei. Angesichts der steigenden Nachfrage bringen Lebensmittelhersteller neue Produkte auf den Markt, die erhebliche Mengen an leicht verdaulichen Proteinen enthalten.

Veränderte Ernährungsmuster und die zunehmende Verwendung von Lebensmitteln, die gesundheitliche Vorteile bieten, steigern die Nachfrage nach gesunden Zutaten. Immer mehr Menschen leiden an Protein- und Vitaminmangel. Daher wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Getränken, die reich an Mineralien, Proteinen und anderen Nährstoffen sind, in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen. Der Bereich Functional Food hat sich zudem zuletzt am schnellsten entwickelt. Functional Food und Drinks, die mit Nähr- und Mineralstoffen angereichert sind, nehmen weltweit zusätzlich Fahrt auf. Die unermüdliche Forschung zur Einführung neuer Gesundheitsinhaltsstoffe aus Früchten und Pflanzen und anderen natürlichen Quellen verheißt Gutes für den Markt.

Asien-Pazifik führt aufgrund des Aufkommens mehrerer Lebensmittel- und Getränkehersteller

Im Jahr 2017 hielt Europa den bemerkenswertesten Anteil am globalen Markt für Gesundheitszutaten, während sich der asiatisch-pazifische Raum bis 2026 voraussichtlich mit der bemerkenswertesten CAGR entwickeln wird. Das Aufkommen des Lebensmittel- und Getränkesektors bietet dem europäischen Markt für Gesundheitszutaten eine unverwechselbare Käuferbasis und Entwicklungsperspektiven.

Der asiatisch-pazifische Markt wird durch die rasante wirtschaftliche Entwicklung in Kombination mit der steigenden Nachfrage nach gesunden Nahrungsmitteln und Getränken angetrieben. Der veränderte Verbrauchergeschmack, die zunehmende wirtschaftliche Belastung durch chronische Krankheiten und steigende Gesundheitsausgaben werden in den kommenden Jahren zur Entwicklung des Marktes für Gesundheitsinhaltsstoffe beitragen.

Der globale Markt für Gesundheitszutaten wird von Akteuren wie Kerry Group (Irland), Koninklijke DSM N.V. (Niederlande) und Archer Daniels Midland Company (USA) sowie E. I. du Pont de Nemours and Company (Wilmington, USA) angeführt. Diese Akteure investieren in verschiedene Strategien, beispielsweise in die Verbesserung des Produktportfolios, in Fusionen und Übernahmen sowie in Forschungsaktivitäten.

Diese Informationen sind im neuen Bericht von TMR mit dem Titel „Markt für Gesundheitszutaten (Produkttyp – Protein, Enzyme, Vitamine, Mineralien, Nahrungslipide, Pflanzen- und Fruchtextrakte, Präbiotika und Probiotika) enthalten; Quelle – Pflanzen, Tiere, Mikroben und Synthetisch; Anwendung – Lebensmittel, Getränke, Tierfutter und Körperpflege; Vertriebskanal – Supermarkt/Hypermarkt, Einzelhandel und Online-Verkauf) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2026.“

