Markt für Gesichtserkennung Neuester Bericht mit Prognose bis 2025

Globaler Markt für Gesichtserkennung: Momentaufnahme

Einige internationale Anbieter wie Cognitec Systems, 3M Cogent, Safran, Gemalto und NEC haben den globalen Markt für Gesichtserkennung übernommen, dominieren mit ihrer technologischen und finanziellen Macht und versorgen ihre Kunden mit biometrischer Technologie. Der Wettbewerb selbst unter diesen Marktführern ist jedoch sehr intensiv, und Forschung und Entwicklung innovativer Produkte bilden das Rückgrat.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Gesichtserkennung von mehreren neuen Trends profitieren wird, darunter die Umstellung von 2D-auf 3D-Gesichtserkennung, Fortschritte wie Cloud-basierte Dienste, das Aufkommen von Gesichtsanalysen, wachsende Anwendung in der mobilen Sicherheit und Drohnen, zunehmende Anwendung in der physischen Sicherheit und intelligente Beschilderung, Kommerzialisierung der Gesichtserkennungstechnologie im Unternehmenssektor und zunehmende Integration von Gesichtsbiometrie mit Smartcards. Andererseits dürften Faktoren wie Datenschutzbedenken, erhebliche Fehlerraten, der Wettbewerb durch nicht-biometrische Technologien und das Fehlen etablierter internationaler Standards den Markt in naher Zukunft daran hindern, sein wahres Potenzial auszuschöpfen.

Dieser Bericht über den globalen Markt für Gesichtserkennung wurde erstellt, um als zuverlässiges Dokument für Zielgruppen wie Regierungen, einschließlich Heimatschutz und Militär, Unternehmen, einschließlich Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Einzelhandel und andere Verbraucher, zu fungieren. Eine Reihe von Schlüsselunternehmen, die auf dem Markt für Gesichtserkennung tätig sind, wurden in dem Bericht profiliert, um ein qualitatives und quantitatives Szenario des Marktes darzustellen, und untersucht ihr Produktportfolio sowie die jüngsten strategischen Entscheidungen zur Bewertung der Zukunft.

Globaler Markt für Gesichtserkennung: Überblick

Gesichtserkennung bezieht sich auf eine komplexe Computeranwendung, die verwendet wird, um eine Kreatur von einer Videoquelle oder digitalen Bildquelle robotisch zu identifizieren. Eine der Methoden, dies zu tun, besteht darin, die ausgewählten Gesichtszüge aus einer Gesichtsdatenbank mit dem Bild gleichzusetzen, das von der Videodatei oder der digitalen Bildquelle gespeist wird. Technologische Entwicklungen auf diesem Gebiet haben die Genauigkeit, mit der das Ziel identifiziert wird, erheblich verbessert.

Gesichtserkennungssysteme werden im Allgemeinen für Überwachungs-und Sicherheitszwecke verwendet, jedoch steigt die Bandbreite der Anwendungen, die diese komplexen Systeme verwenden, auf dem Weltmarkt erheblich an. Einige fortschrittliche Systeme werden auch verwendet, um andere biometrische Daten wie Augen und Fingerabdrücke zu vergleichen und abzugleichen, indem diese Daten mit digitalen Datenbanken verglichen werden.

Die Gesichtserkennung entwickelt sich zunehmend zu einer der am meisten bevorzugten Technologien für die Authentifizierung und Identifizierung einer Vielzahl von Personen, von Tieren bis hin zu Menschen. Die Technologie ist nicht mehr auf die traditionelle Anwendung der Gesichtserkennung beschränkt. Die derzeitige Verwendung umfasst das Markieren von Fotos, das Verfeinern von Suchmaschinensuchen basierend auf Gesichtsbildern, das Identifizieren von Alter, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit einer Person in Einzelhandelsgeschäften, das Sammeln von Informationen zum Kaufverhalten in Einzelhandelsgeschäften und das Identifizieren vermisster Personen.

Globaler Markt für Gesichtserkennung: Umfang des Berichts

Dieser Bericht über die globalen facial recognition market präsentiert einen umfassenden überblick über die gegenwärtige Dynamik des Marktes und seiner wichtigsten Segmente. Der Bericht enthält auch umfangreiche Projektionen zu den Wachstumsaussichten des Marktes an globalen und regionalen Fronten im Zeitraum zwischen 2017 und 2025. Der Bericht enthält eine detaillierte Analyse der bemerkenswerten Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Wachstumsaussichten des Marktes haben dürften, einschließlich Treiber, Herausforderungen, Chancen, Trends, regulatorisches Szenario und Wettbewerbslage.

Der Bericht enthält auch einen detaillierten Überblick über die Wettbewerbslandschaft des globalen Gesichtserkennungsmarktes, in dem detaillierte Profile einiger der wichtigsten Anbieter auf dem Markt und die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Aspekte wie Technologie, Produkt und M&A-Aktivitäten analysiert werden. Unternehmen werden mit Hilfe einer detaillierten SWOT-Analyse und Details zu Aspekten wie Produktportfolio, Finanzen, Wachstumsstrategien und geografischer Präsenz profiliert.

Globaler Markt für Gesichtserkennung: Treiber und Einschränkungen

Zu den Haupttreibern dieses Marktes gehören der Anstieg des Überwachungsmarktes und enorme Ausgaben für biometrische Technologien durch Regierungsbehörden, das führende Endverbrauchssegment, das zum Umsatz des Marktes beiträgt. Einige der Faktoren, die das Marktwachstum hemmen, sind Probleme in Bezug auf die Interoperabilität mit bestehenden Sicherheitssystemen, Verzögerungen bei der Ausführung aufgrund von Besorgnis und Bürokratie in Bezug auf das Eindringen in die Privatsphäre.

Globaler Markt für Gesichtserkennung: Segmentierung

Der Gesichtserkennungsmarkt könnte auf der Grundlage von Technologie und Lösungen in 2D -, Thermal -, Emotions -, 3D -, forensische und mobile Gesichtserkennungstechnologien unterteilt werden. Darüber hinaus wurde der Markt auf der Grundlage von Softwaretypen segmentiert, einschließlich Gesichtserkennungsalgorithmus, Datenbank, Modellierung, Middleware, Umstrukturierung und Analysesoftware.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Airborne Biometrics, Animetrics Inc., Afix Technologies Inc. Bewusst Inc., Cognitec Systems, Fujitsu -, ZK-Software und 3m Cogent.

