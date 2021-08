Gesichts Erkennung Markt– neue Trends, Größe, Anteil, regionaler Ausblick bis 2022

Der globale Markt für Gesichtserkennung ist in seiner Wettbewerbslandschaft einem harten Wettbewerb ausgesetzt. Namhafte Marktteilnehmer konzentrieren sich laut einem neu veröffentlichten Marktbericht von Transparency Market Research darauf, ihr Vertriebsnetz zu stärken. Der Hauptzweck besteht darin, ihre Position auf dem globalen Markt für Gesichtserkennung zu festigen. Die Dynamik des Marktes ändert sich häufig durch den gelegentlichen Eintritt neuer Player. Einige der vorherrschenden Akteure auf dem globalen Markt für Gesichtserkennung sind NEC Corporation, Cross Match Technologies, ZK Software, Safran Group (Morpho SA), FaceFirst LLC, 3M Cogent Inc., Cognitec System, Animetrics, Inc. und Aware Inc.

Fordern Sie ein Muster an –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=1910

Geographically, North America dominated the global facial recognition market in 2014. In the same year, the region had a share of around 38% of the total market. However, the region is expected to lose its share of the Asia-Pacific region due to increasing demand in countries such as Australia, Japan, South Korea, India and China. From a technological point of view, 3D face recognition technology is likely to outpace the growth of 2D technology due to the precise results of the former.

Fungal growth in the consumer electronics sector is driving demand

Der Markt für Gesichtserkennung wird wahrscheinlich aufgrund der zunehmenden Sicherheitsbedrohung für Unternehmen wachsen, die Sicherheitsverbesserungen erforderlich macht. Dies gilt als einer der Haupttreiber für das Wachstum des globalen Marktes für Gesichtserkennung. Darüber hinaus erfordern weltweit zunehmende Kriminalität und terroristische Aktivitäten einen dringenden Bedarf an der Implementierung von Gesichtserkennungssystemen. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Smartphone-Technologie dazu geführt, dass diese Geräte eine Gesichtserkennungsfunktion enthalten. Dies ist ein entscheidender Schritt der Akteure des Gesichtserkennungsmarktes.

Kompletten Bericht kaufen@

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=1910<ype=S

Hohe Kosten für die Einrichtung der Gesichtserkennungsinfrastruktur, um das Wachstum zu unterdrücken

Trotz mehrerer Markttreiber dürften die hohen Kosten im Zusammenhang mit der Einrichtung des Gesichtserkennungs-Frameworks das Wachstum bremsen. Darüber hinaus stellt die begrenzte technologische Reichweite in unterentwickelten und abgelegenen Regionen eine große Bedrohung für das Wachstum des globalen Gesichtserkennungsmarktes dar. Dennoch können umfangreiche Bemühungen der Spieler, kostengünstige Gesichtserkennungsgeräte zu entwickeln, Beschränkungen des Marktes ausgleichen.

Diese Überprüfung basiert auf einem TMR-Bericht mit dem Titel „Markt für Gesichtserkennung (nach Technologietyp – 2D-Gesichtserkennung, 3D-Gesichtserkennung und Gesichtsanalyse; nach Endanwendungsbranche – Regierung und Versorgungsunternehmen; Militär; Heimatschutz; BFSI; Einzelhandel); Andere (Digital Signage, Automobil, Webanwendungen und mobile Anwendungen)) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2015 – 2022.

Über uns

Transparency Market Research is a global market research company that provides global business intelligence reports and services. Our exclusive mix of quantitative forecasting and trend analysis provides thousands of decision makers with future-oriented insights. Our experienced team of analysts, researchers and consultants use proprietary data sources and various tools and techniques to collect and analyze information.

Our data repository is constantly updated and revised by a team of research professionals so that it always reflects the latest trends and information. With a broad research and analysis capability, Transparency Market Research employs rigorous primary and secondary research techniques to develop distinctive data sets and research material for business reports.

Contact

Transparency market research

90 Sate Street, Suite 700

Albany, NY 12207

Tel: + 1-518-618-1030

USA – Canada toll free: 866-552-3453

Email: sales@transparencymarketresearch.com

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/