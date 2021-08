Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte – Starke Anwendung, aufkommende Trends und zukünftige Reichweite bis 2027

Globaler Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte: Überblick

Die Pulstherapie mit elektromagnetischen Feldern (PEMF) ist eine nicht-invasive Behandlung, die Mikrostrom in einem Gewebe erzeugt. Gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte werden verwendet, um verschiedene chronische Erkrankungen sowie chronische Schmerzen zu behandeln. Darüber hinaus werden diese zur Behandlung von Knochenerkrankungen, Verletzungen und Schmerzen verwendet. Darüber hinaus wird die PEMF-Therapie zur Behandlung von zervikaler Osteoarthritis, Kniearthrose und chronischen Kreuzschmerzen eingesetzt. Die gepulste elektromagnetische Feldtherapie hat verschiedene Anwendungen, wie die Heilung von Wunden, die Wiederherstellung des normalen Potenzials, die Verringerung von Schwellungen und die Regeneration von Gewebe.

Globaler Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte: Schlüsseltrends

Die Zunahme der Inzidenz von Sportverletzungen beim Sport und das Risiko von Frakturen aufgrund von Stürzen und Verkehrsunfällen sind die Faktoren, die den globalen Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte antreiben werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung, der Anstieg des Bewusstseins und die Zunahme der Prävalenz von Pseudarthrosenfrakturen den Weltmarkt ankurbeln werden. Im März 2018 erhielt Orthofix International N.V. die Zulassungen der US-amerikanischen Food and Drug Administration und der europäischen CE-Kennzeichnung für den Knochenwachstumsstimulator PhysioStim der nächsten Generation. Diese Produktzulassung ermöglichte es, die PEMF-Technologieplattform zu stärken. Laut dem Annual European Congress of Rheumatology (EULAR) 2018 werden bis 2050 weltweit schätzungsweise 130 Millionen Menschen an Arthrose leiden. Darüber hinaus dürften ein schlechtes Verständnis der Mechanismen der Knochenheilung und fehlende experimentelle Validierung den Weltmarkt hemmen.

Globaler Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte: Segmentierung

Der globale Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte kann nach Leistung, Anwendung und Endbenutzer segmentiert werden. In Bezug auf die Leistung kann der Markt in Niederfrequenz und Hochfrequenz unterteilt werden. Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte in Schmerzlinderung, Knochenwachstum und andere unterteilt werden. Das Segment Schmerzlinderung dominierte 2018 den Markt aufgrund des Anstiegs der Prävalenz chronischer Schmerzen beim Sport und aufgrund von Verkehrsunfällen. In Bezug auf die Endbenutzer kann der Markt in Krankenhäuser, häusliche Pflegeeinrichtungen und andere unterteilt werden.

Globaler Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte: Regionale Analyse

Der globale Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte kann in fünf Hauptregionen unterteilt werden: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika dominierte 2018 den Weltmarkt aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure und der steigenden Prävalenz von Sportverletzungen. Nach Angaben der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nimmt die Teilnahme am organisierten Sport zu. Mehr als 3,5 Millionen Kinder unter 14 Jahren werden jedes Jahr wegen Sportverletzungen medizinisch behandelt. Der Markt in Europa wird voraussichtlich vom Anstieg der Prävalenz von Arthritis und Verletzungen angetrieben. Der Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Zahl von Verkehrsunfällen, des Anstiegs der geriatrischen Bevölkerung und der steigenden Prävalenz von Osteoarthritis voraussichtlich schnell wachsen. Darüber hinaus sind der sich ändernde Lebensstil, Fettleibigkeit und die alternde Bevölkerung die Faktoren, die den Markt in der Region voraussichtlich antreiben werden. Laut dem Ministerium für Gesundheit und Familienfürsorge der indischen Regierung ist Osteoarthritis die zweithäufigste Krankheit in Indien und kommt häufiger bei Frauen als bei Männern vor.

Globaler Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte: Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren stark fragmentiert. Viele Hersteller halten in ihren jeweiligen Regionen bedeutende Marktanteile. Führende Akteure engagieren sich in der Entwicklung neuer Produkte, um Marktanteile zu gewinnen. Hauptakteure auf dem globalen Markt für gepulste elektromagnetische Feldtherapiegeräte sind Oxford Medical Instruments Health Store, Nuage Health, Orthofix Holdings, Inc., I-Tech Medical Division, Pulsed Energy Technologies LLC, Swiss Bionic Solutions, SEDONA Wellness Ltd., Pulse Centers und BioBalance, unter anderem.

