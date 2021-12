Markt für Genomsequenzierung : Neueste Innovationen, Treiber, Dynamik und strategische Analyse, Herausforderungen bis 2028

Marktanalyse und Erkenntnisse : Globaler Markt für Genomsequenzierung

Es wird erwartet, dass der Markt für Genomsequenzierung im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 ein Marktwachstum erzielt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 15.73% wächst und bis 2028 voraussichtlich 41.151,61 USD Millionen erreichen wird. Das Wachstum der Prävalenz des Krebses wird dazu beitragen, das Wachstum des Genomsequenzierungsmarktes zu eskalieren.

Genomsequenzierung ist das Verfahren der Kartierung und Sequenzierung der einzigartigen DNA einer Person. Genom bedeutet die gesamte Blaupause des menschlichen Körpers einer Person. Die Genomsequenzierung hilft dabei, wichtige Unterschiede in den Genen, die ein Bündel von DNA sind, im Körper einer Person zu identifizieren, die eine Krankheit verursachen oder die Wahrscheinlichkeit einer Krankheit erhöhen können.

Führende Unternehmen, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene:

Die wichtigsten Akteure im Genomsequenzierung Marktbericht abgedeckt sind Thermo Fisher Scientific, Illumina, Inc. QIAGEN, Eurofins Scientific, Agilent Technologies, Inc. Oxford Nanopore Technologies. F. Hoffmann-La Roche Ltd., Bio-Rad Laboratories, Inc. BGI, Danaher. General Electric Company, Eppendorf AG, Abbott, LI-COR, Inc. Siemens, PerkinElmer Inc., Macrogen Inc., DNASTAR, Geneious, Myriad Genetics, Inc., GATC Biotech, Biomatters, New England Biolabs, unter anderen inländischen und globalen Playern. Marktanteilsdaten sind für global, Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Mittlerer Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika separat verfügbar. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Genomsequenzierung Marktumfang und Marktgröße

Der Markt für Genomsequenzierung ist nach Produkt, Technologie, Anwendung und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten wird Ihnen helfen, magere Wachstumssegmente in den Branchen zu analysieren und den Anwendern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke zu geben, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Basierend auf dem Produkt ist der Markt für Genomsequenzierung in Verbrauchsmaterialien, Systeme und Software sowie Dienstleistungen unterteilt.

Basierend auf der Technologie wird der Genomsequenzierungsmarkt in PCR, Sequenzierung, Mikroarray, Nukleinsäureextraktion und -reinigung usw. unterteilt.

Basierend auf der Anwendung ist der Markt für Genomsequenzierung in Diagnostik, Wirkstoffforschung und -entwicklung, Präzisionsmedizin, Landwirtschaft und Tierforschung unterteilt.

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt für Genomsequenzierung in Forschungszentren, akademische und staatliche Institute, Krankenhäuser und Kliniken, Pharma- und Biotechnologieunternehmen und andere unterteilt.

Wachstum der Gesundheitsinfrastruktur Installierte Basis und Durchdringung neuer Technologien

Die Genom-Sequenzierung-Markt bietet Ihnen auch eine detaillierte Analyse der Markt für jedes Land, Wachstum im Gesundheitswesen sind die Ausgaben für Maschinen und Anlagen, installierte Basis von verschiedenen Art von Produkte für die Genom-Sequenzierung Markt, die Auswirkungen der Technologie Leben mit Kurven und Veränderungen im Gesundheitswesen regulatorischen Szenarien und deren Auswirkungen auf die Genom-Sequenzierung-Markt. Die Daten sind für den historischen Zeitraum 2010-2019 verfügbar.

