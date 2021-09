Markt für generische Injektionspräparate wird bis 2031 einen Umsatz von 307,7 Mrd. US-Dollar erzielen

Markt für generische Injektionsmittel: Einführung

Dem Bericht zufolge wurde der globale Markt für generische Injektionspräparate im Jahr 2020 auf 83,09 Mrd. USD geschätzt und soll von 2021 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,3% wachsen. Generische Injektionspräparate werden im medizinischen Bereich zur Behandlung verschiedener Krankheiten immer beliebter wie Krebs, Diabetes und Herzerkrankungen. Die wichtigsten Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Herstellung kostengünstiger generischer Injektionspräparate. Es wird erwartet, dass der globale Markt für generische injizierbare Medikamente durch die Zunahme der Zahl älterer Patienten, die Prävalenz von Krankheiten, die Anzahl der behördlichen Zulassungen und die Nachfrage nach generischen injizierbaren Medikamenten angetrieben wird.

Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2020 aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Hauptakteuren, der steigenden Nachfrage nach generischen Injektionsmitteln und der Zunahme chronischer Krankheiten einen großen Anteil am globalen Markt für generische injizierbare Medikamente. Der Markt für generische injizierbare Arzneimittel im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2021 bis 2031 mit einer hohen jährlichen Wachstumsrate von 13,6% wachsen, da die Zahl älterer Patienten gestiegen ist und die Zulassung durch die Aufsichtsbehörden gestiegen ist

Aufkommen neuer Technologien, um den Markt anzukurbeln

Der Anstieg der Prävalenz verschiedener Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten und andere hat die Nachfrage nach generischen injizierbaren Arzneimitteln angeheizt. Teva Pharmaceutical Industries gab bekannt, dass die USFDA seine BLA für das vorgeschlagene Biosimilar Trastuzumab zur Überprüfung akzeptiert hat. Das Biosimilar (CT-P6) wird von Celltrion, Inc. und Teva gemeinsam zur Behandlung des humanen epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors 2 (HER2) entwickelt, der Brustkrebs und metastasierendem Magenkrebs überexprimiert. Sun Pharma hat ein komplettes Sortiment an generischen Antiepilepsie-Medikamenten auf den Markt gebracht. Brivaracetam wurde vom Drug Controller General of India (DCGI) als Zusatztherapie zur Behandlung partieller Anfälle bei Patienten ab 16 Jahren mit Epilepsie zugelassen.

Sanofi gab die US-amerikanische FDA-Zulassung von Soliqua 100/33 (Insulin Glargin & Lixisenatid Injektion) 100 Einheiten/ml & 33 µg/ml einmal täglich zur Behandlung von Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes bekannt, die mit Basalinsulin (weniger als 60 Einheiten täglich) unzureichend eingestellt sind ).

Pfizer, Inc. konzentriert sich auf die Entwicklung von Biosimilar-Formulierungen in wichtigen therapeutischen Bereichen, da es das Potenzial hat, die Patientenversorgung durch die Erweiterung des Zugangs zu einer qualitativ hochwertigen, wirksamen und gezielten Behandlung mehrerer schwerer und chronischer Krankheiten zu verbessern.

Sandoz gab die US-amerikanische FDA-Zulassung und Markteinführung von Glatopa 40 mg/ml bekannt, einer vollständig substituierbaren, AP-bewerteten generischen Version von Copaxone (Glatirameracetat-Injektion) 40 mg/ml. Glatopa wurde gemäß einer Kooperationsvereinbarung zwischen Momenta Pharmaceuticals, Inc. und Sandoz entwickelt. Es wird in den USA hergestellt.

Großmolekulare Injektionspräparate dominierten den Markt für generische Injektionspräparate

In Bezug auf den Produkttyp kann der globale Markt für injizierbare Generika in große injizierbare Moleküle und kleine injizierbare Moleküle unterteilt werden. Das Segment der großen injizierbaren Moleküle dominierte im Jahr 2020 den globalen Markt für generische injizierbare Medikamente, und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Die steigende Nachfrage nach großen injizierbaren Molekülen wie monoklonalen Antikörpern und Insulin soll das Segment in den nächsten Jahren vorantreiben.

Onkologie bietet Wachstumschancen

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt für generische injizierbare Arzneimittel in Onkologie, Infektionskrankheiten, Diabetes, Kardiologie, Immunologie und andere unterteilt werden. Das Segment Onkologie dominierte im Jahr 2020 den globalen Markt für generische Injektionspräparate, und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Krebsprävalenz das Segment in naher Zukunft antreiben wird.

Intravenös als bevorzugter Verabreichungsweg

In Bezug auf den Verabreichungsweg wurde der globale Markt für generische injizierbare Arzneimittel in intravenös, intramuskulär, subkutan und andere unterteilt. Das intravenöse Segment hatte im Jahr 2020 einen großen Anteil am globalen Markt für generische injizierbare Medikamente. Die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung, der verstärkte Fokus auf die Herstellung von injizierbaren Medikamenten und der Anstieg der Prävalenz chronischer Krankheiten auf der ganzen Welt werden das intravenöse Segment voraussichtlich vorantreiben.

Asien-Pazifik wird lukrativer Markt für generische Injektionspräparate

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für injizierbare Generika in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Zahl von Patienten mit chronischen Erkrankungen in Krankenhäusern voraussichtlich einen führenden Anteil am globalen Markt für generische injizierbare Arzneimittel ausmachen. Der Anstieg der Zahl der Zulassungen für neue ANDA durch die FDA erhöht die Nachfrage nach generischen injizierbaren Arzneimitteln.

Der Markt für generische Injektionspräparate im asiatisch-pazifischen Raum wird in den nächsten Jahren voraussichtlich schnell wachsen. Indien, China und Südkorea dürften in naher Zukunft lukrative Märkte sein.

Wachstumsstrategien der Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für injizierbare Generika sind AstraZeneca, Baxter International, Inc., Biocon, Fresenius SE & Co. KGaA, GlaxoSmithKline plc, Hikma Pharmaceuticals plc, Johnson & Johnson Services, Inc., Lupine Ltd., Merck KGaA, Mylan NV, Novartis AG (Sandoz International GmbH), Pfizer, Inc., Piramal Pharma Solutions, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. und Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

