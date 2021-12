Markt für gebleichten Kraftzellstoff 2021 | Tokushu Tokai Paper Co., Ltd., Nordic Paper, Oji Holdings Corporation, Canfor, Segezha Group, Gascogne, Natron-Hayat doo

Der Markt für gebleichten Kraftzellstoff wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 mit einer Rate von 3,40 % wachsen. Das wachsende Bewusstsein der Menschen für nachhaltige Verpackungen ist ein wichtiger Faktor im Markt für gebleichten Kraftzellstoff.

Kraftpapier ist definiert als Blatt oder Karton mit hervorragender Festigkeit und geringer Reißfestigkeit. Sie werden normalerweise aus Holzzellstoff oder Recyclingmaterialien hergestellt und diesem Kraftpapier werden Chemikalien zugesetzt, damit ihre Dicke, Festigkeit und Haltbarkeit verbessert werden können, während ihr geringes Gewicht beibehalten wird. Einige der gängigen Arten von Kraftpapier sind weißes oder gebleichtes Kraftpapier, farbiges Kraftpapier, schwarzes Kraftpapier, weißes oder gebleichtes Kraftpapier, natürliches Recycling-Kraftpapier und bedrucktes Kraftpapier. Sie werden häufig in Anwendungen wie Umschlägen, Taschen, Beuteln und Beuteln, Verbunddosen, Kartons usw. verwendet.

Die zunehmende Urbanisierung in einigen Teilen der Welt ist der Hauptfaktor für die Eskalation des Marktwachstums, die Zunahme vieler Umweltprogramme, die zunehmende Verwendung von Kraftpapier für die Verpackung verschiedener Lebensmittelprodukte, die zunehmende Akzeptanz von Hygieneprodukten aufgrund der Zunahme in der arbeitenden Bevölkerung, die kontinuierliche Veränderung der Kaufgewohnheiten der Verbraucher und das zunehmende Aufkommen intelligenter Verpackungen sind unter anderem die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für gebleichten Kraftzellstoff vorantreiben. Was ist mehr,

Der Bericht über den Markt für gebleichten Kraftzellstoff stellt die folgenden Unternehmen vor, darunter: – Tokushu Tokai Paper Co., Ltd., Nordic Paper, Oji Holdings Corporation, Canfor, Segezha Group, Gascogne, Natron-Hayat doo, Mondi, Canadian Kraft Paper Ltd. , Smurfit Kappa, SCG PACKAGING, Forest Company, International Paper, COPAMEX, Primo Tedesco SA, WestRock Company, Fujian Qingshan Paper Co., Ltd, BillerudKorsnäs, Georgia-Pacific LLC, Genus Paper & Boards Limited., CTI Paper USA und Goodwin Robbins Verpackungsunternehmen

Dieser Bericht untersucht den globalen Status und die Prognose des Marktes für gebleichten Kraftzellstoff und kategorisiert die globale Marktgröße (Wert und Volumen), den Umsatz (Millionen USD), den Produktpreis nach Herstellern, Typ, Anwendung und Region. Der Marktbericht für gebleichte Kraftpulpe nach Material, Anwendung und Geografie mit globaler Prognose bis 2027 ist ein Kenner, und weitreichende Untersuchungen liefern Details zu den wichtigsten wirtschaftlichen Situationen in den Provinzen der Welt, die sich auf die Hauptbezirke (Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien) konzentrieren. Pazifik) und die entscheidenden Nationen (USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Südkorea und China).

Durch Aufschlussverfahren (mechanisch, chemisch, halbchemisch), Bleichen (Chlorbleiche, völlig chlorfrei (TCF), elementarchlorfrei (ECF), sauerstoff-/ozongebleicht), Sorten (Birke, Eukalyptus), Anwendung (Verpackungspapier, Seidenpapier, grafisches Papier, Zeitungspapier, Spezialpapier)

Marktsegment nach Regionen, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, Nordische Nationen, Spanien, Schweiz und übriges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und Rest von APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Rest der Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, Rest von MEA)

Inhaltsverzeichnis –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für gebleichten Kraftzellstoff 2027

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofile

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb nach Herstellern

4 Globale Marktanalyse für gebleichten Kraftzellstoff nach Regionen

5 Nordamerika gebleichter Kraftzellstoff nach Ländern

6 Europa gebleichter Kraftzellstoff nach Ländern

7 Asien-Pazifik gebleicht Kraftzellstoff nach Ländern

8 Südamerika Gebleichter Kraftzellstoff nach Ländern

9 Naher Osten und Afrika Gebleichter Kraftzellstoff nach Ländern

10 Globales Marktsegment für

gebleichten Kraftzellstoff nach Typ 11 Globales Marktsegment für

gebleichten Kraftzellstoff nach Anwendung 12 Marktprognose für gebleichten Kraftzellstoff

13 Vertriebskanal, Distributoren, Händler und Händler

14 Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

Übersicht über die Kapitel, in denen der globale Markt für gebleichte Kraftzellstoffe im Detail analysiert wird:

Kapitel 1 enthält Informationen zur Einführung von gebleichtem Kraftzellstoff, zum Produktumfang, zum Marktüberblick, zu Marktrisiken, zu den treibenden Kräften des Marktes usw

Kapitel 2 analysiert die Top-Hersteller des Marktes für gebleichte Kraftpulpe nach Umsatz, Umsatz usw. für den Prognosezeitraum 2021 bis 2027

Kapitel 3 analysiert die Wettbewerbslandschaft unter den höchsten Herstellern basierend auf Umsatz, Umsatz, Marktanteil usw. für den Zeitraum 2021 bis 2027.

Kapitel 4 definiert den Weltmarkt nach Regionen und deren Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. für den Zeitraum bis 2027.

In den Kapiteln 5 bis 9 werden die Regionen von gebleichtem Kraftzellstoff mit den Ländern von gebleichtem Kraftzellstoff basierend auf Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. analysiert.

Kapitel 10 und 11 enthalten die Erkenntnisse zu Marktbasistypen und -anwendung, Absatzmarktanteil, Wachstumsrate usw. für den Prognosezeitraum 2021 bis 2027.

Kapitel 12 konzentriert sich auf die Marktprognose für den Markt für gebleichte Kraftpulpe für 2021 bis 2027 nach Regionen, Typ und Anwendung, Umsatz und Umsatz.

Die Kapitel 13 bis 15 enthalten die vorübergehenden Details im Zusammenhang mit Vertriebskanälen, Lieferanten, Händlern, Händlern, Forschungsergebnissen und Schlussfolgerungen usw. für den Gebleichter Kraftzellstoff-Markt.

