Markt für GaN auf Diamant-Halbleitersubstraten – GaN auf Diamant-Wafern als Alternative zu Silizium in Leistungsbauelementen

Unternehmen konzentrieren sich angesichts der schlechten Marktstimmungen während der Coronavirus-Krise stärker auf das IoT

Trotz der kurzfristigen negativen Aussichten, die durch die Coronavirus-Krise geschaffen wurden, wird erwartet , dass die Akteure des GaN-Marktes für Diamant-Halbleitersubstrate von neuen Technologien wie 5G, Internet der Dinge (IoT) und Hochleistungsrechnen profitieren werden. Unternehmen stellen die Geschäftskontinuität sicher, indem sie eine Betriebsrisikobewertung durchführen und die Auswirkungen von Störungen auf kritische Geschäftsfunktionen berücksichtigen.

Es wird erwartet, dass die zunehmende Zahl neu entstehender Daten- und F&E-Zentren kurz- und langfristige Einnahmemöglichkeiten für die Akteure im Markt für GaN auf Diamant-Halbleitersubstraten schaffen wird. Unternehmen bemühen sich zunehmend, eine vollständige Transparenz in den Lieferketten zu haben, um kritische Anwendungen im Verteidigungs- und Telekommunikationssektor zu erfüllen. Sie erwägen die Auswirkungen der alternativen Beschaffung von Rohstoffen im Hinblick auf sich ändernde regulatorische Anforderungen.

Beschränkungen von GaN auf Diamanthalbleitersubstraten in CVD-Systemen wirken sich auf das Marktwachstum aus

Der Markt für GaN auf Diamant-Halbleitersubstraten wird voraussichtlich von 30,69 Mio. US-Dollar im Jahr 2021 auf 142,05 Mio. US-Dollar bis 2031 steigen . GaN auf Diamanthalbleitersubstraten ist jedoch mit Einschränkungen bei Systemen zur chemischen Gasphasenabscheidung (CVD) verbunden. Daher wird erwartet, dass Unternehmen mit Forschern zusammenarbeiten, um den Einsatz von GaN auf Diamant-Halbleitersubstraten in CVD-Systemen voranzutreiben.

Andererseits gewinnt GaN als Bauuhr für Leistungselektronik an Popularität. Theoretische Grenzen, wie viel Silizium-MOSFETS (Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren) verbessert werden können, führen zu einer Nachfrage nach GaN auf Diamant-Halbleitersubstraten.

Hochleistungsfähige 5G-Wireless-Segmente schaffen Umsatzchancen für Halbleiterunternehmen

Die RFHIC Corporation – ein Unternehmen zur Herstellung von Kommunikationsgeräten – hat sich durch die Entwicklung eines neuen Verbindungshalbleitermaterials unter Verwendung von GaN auf Diamant einen Namen gemacht, von dem vorhergesagt wird, dass es Hochleistungs-HF-Anwendungen revolutionieren wird. Unternehmen auf dem Markt für GaN-auf-Diamant-Halbleitersubstrate orientieren sich an solchen Erkenntnissen, um die Forschung zu kommerzialisiertem GaN auf Diamant-Transistoren für die Verteidigungs-, Militärkommunikations- und HF-Energieindustrie zu intensivieren.

Diamant ist aufgrund seiner hervorragenden Wärmeleitfähigkeit, hohen Leistungsdichte und erreichbaren Frequenzen bis zu 100 GHz bei den Akteuren des Marktes für GaN-auf-Diamant-Halbleitersubstrate begehrt. Mit diesen Vorteilen von GaN auf Diamant-Halbleitersubstraten erschließen sich die Interessengruppen inkrementelle Möglichkeiten für verschiedene Hochleistungsanwendungen wie 5G-Makrozellen, Radare und medizinische, wissenschaftliche und industrielle Hochleistungssysteme. Unternehmen verstärken ihre Bemühungen, in die Märkte für Hochleistungsverteidigung, ISM (Instrumentation, Scientific and Medical) und Hochleistungs-5G-Wireless-Märkte vorzudringen. Die Hersteller streben an, bei Hochleistungs-HF-Komponenten führend zu sein.

GaN auf Diamanthalbleitersubstraten revolutioniert militärische Radare, Störsender

Die Hochleistungs-Radiofrequenz-(RF)-Leistungsverstärker werden in militärischen und kommerziellen Anwendungen wie in Radarsystemen, in der elektronischen Kriegsführung und in zellularen Basisstationen verwendet. Hersteller auf dem Markt für GaN-auf-Diamant-Halbleitersubstrate steigern ihre Leistungsfähigkeit, da Galliumnitrid-Komponenten in der Lage sind, die fünffache Funkenergie der vorherigen Technologien zu emittieren. Solche Erkenntnisse revolutionieren Radare, Störsender und Kommunikationsgeräte.