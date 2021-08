Markt für funktionelle Füllstoffe – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026

Funktionelle Füllstoffe sind Materialien, die einer Polymerformulierung zugesetzt werden, um entweder die Compoundkosten zu senken oder die physikalischen und chemischen Eigenschaften zu verbessern. Diese Materialien können fest, flüssig oder gasförmig sein. Bei richtiger Auswahl können die Füllstoffe nicht nur die Wirtschaftlichkeit verbessern, sondern auch andere Eigenschaften wie das mechanische und Verarbeitungsverhalten verbessern. Füllstoffe behalten ihre inhärenten Eigenschaften; die endgültige Polymerformulierung weist jedoch in Abhängigkeit von der Compoundiertechnik, dem Molekulargewicht und dem Vorhandensein anderer Additive in der Formulierung oft signifikante Unterschiede auf. Funktionelle Füllstoffe werden häufig in Kunststoffen verwendet. Der hohe Einsatz von Füllstoffen in Kunststoffen kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. Füllstoffe helfen beispielsweise Kunststoffmaterialien, ein viel breiteres Spektrum an Eigenschaften zu erreichen, einschließlich Eigenschaften, die im Allgemeinen nicht mit Kunststoffen in Verbindung gebracht werden, wie beispielsweise eine hohe elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Funktionelle Füllstoffe können auch zur Verstärkung von Kunststoffen eingesetzt werden. Füllstoffe wie Talkum und Glasfaser werden beispielsweise zur Herstellung verstärkter Kunststoffe verwendet.

Funktionelle Füllstoffe werden aufgrund der zunehmenden Verwendung von Kunststoffen in der Automobilindustrie in großem Umfang in Kunststoffen eingesetzt. Dies ermutigt Unternehmen, mehr in die Forschung und Entwicklung neuer Füllstoffe zu investieren. Dies wiederum wird voraussichtlich den Markt für funktionelle Füllstoffe in naher Zukunft vorantreiben. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach leichten Kunststoffmaterialien in verschiedenen Branchen die Nachfrage nach funktionellen Füllstoffen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Unternehmen, die auf dem globalen Markt für funktionelle Füllstoffe tätig sind, sind bestrebt, neue und bessere Wege zur Herstellung funktioneller Füllstoffe zu erkunden. Die Entwicklung neuer Verfahren zur Herstellung funktioneller Füllstoffe dürfte den Markt in naher Zukunft vorantreiben. Es wird jedoch prognostiziert, dass die Volatilität der Rohstoffpreise den Markt für funktionelle Füllstoffe im Prognosezeitraum beeinträchtigen wird.

In Bezug auf die Art kann der Markt für funktionelle Füllstoffe in inerte Füllstoffe, verstärkende Füllstoffe, gummiartige Füllstoffe und faserige Füllstoffe unterteilt werden. Das Segment der verstärkenden Füllstoffe wird in den nächsten Jahren aufgrund des steigenden Bedarfs an leichten Kunststoffmaterialien in Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien voraussichtlich schnell wachsen.

Basierend auf der Endanwendungsindustrie kann der Markt für funktionelle Füllstoffe in Automobil, Bauwesen, Fertigung und andere unterteilt werden. Das Automobilsegment wird im Prognosezeitraum aufgrund des konsequenten Einsatzes funktionaler Füllstoffe bei der Herstellung von Automobilteilen weltweit voraussichtlich stark wachsen.

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für funktionelle Füllstoffe in Nordamerika, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Der asiatisch-pazifische Raum und Nordamerika werden im Prognosezeitraum voraussichtlich einen Großteil des Weltmarktes ausmachen. Der Markt für funktionelle Füllstoffe im asiatisch-pazifischen Raum dürfte aufgrund des Anstiegs des Pro-Kopf-Einkommens in Schwellenländern wie China und Indien deutlich wachsen. Der Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens stärkt die Kaufkraft der Verbraucher. Dies wiederum dürfte die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln. Darüber hinaus beflügelt die zunehmende Verwendung von funktionellen Füllstoffen bei der Herstellung von Baumaterialien den Markt für funktionelle Füllstoffe in der Region. Der Nahe Osten und Afrika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine lukrative Region des globalen Marktes für funktionelle Füllstoffe sein, angeführt von der steigenden Nachfrage nach funktionellen Füllstoffen bei der Herstellung von Automobilkomponenten in der Region.

Prominente Akteure auf dem globalen Markt für funktionelle Füllstoffe sind die Firma Imerys, Lehmann & Voss & Co., Huber Engineered Materials und die Hoffmann Group. Diese Akteure beteiligen sich an Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, strategischen Allianzen sowie Fusionen und Übernahmen, um Marktanteile zu gewinnen.

Unternehmen auf dem Markt für funktionelle Füllstoffe haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

