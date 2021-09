Markt für Front-End-Module soll bis 2030 einen Wert von 100 Mrd. USD erreichen

Dem Bericht zufolge wird der globale Markt für Front-End-Module bis 2030 voraussichtlich die Marke von 100 Mrd. US-Dollar überschreiten und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von ~4% wachsen. Es wird geschätzt, dass der globale Markt für Front-End-Module im Jahr 2020 aufgrund von COVID-19 schrumpft und nach 2021 stetig wächst. Der asiatisch-pazifische Raum, Europa und Nordamerika machten einen gemeinsamen Anteil von 96 % des globalen Front-Ends aus Modulmarkt 2019.

Erweiterung des Marktes für Front-End-Module

Minimale Anzahlungen und attraktive EMI-Angebote haben Fahrzeuge immer erschwinglicher gemacht. Dies hat die Nachfrage nach Fahrzeugen angeheizt, deren Produktion erhöht und somit den Markt für Frontend-Module belebt. Niedrigere Lohn- und Herstellungskosten in Entwicklungsländern in Verbindung mit einer wachsenden Binnennachfrage beflügeln den Markt für Frontend-Module. Die Automobilindustrie in Mexiko, Brasilien und Indien erlebt eine rasante Expansion, die den globalen Markt für Front-End-Module vorantreiben soll. Eine umfassende Autoversicherung, die neben der Haftpflicht auch eigene Fahrzeugschäden abdeckt, gewinnt weltweit an Bedeutung. Die unbeabsichtigte Eigenschadendeckung erhöht den Ersatzbedarf für Frontend-Module. Steigender Ersatzbedarf aufgrund des Verbraucherbewusstseins, wachsende Erschwinglichkeit,

Sie möchten wissen, welche Hindernisse für das zukünftige Wachstum Ihres Unternehmens bestehen? Fordern Sie eine Broschüre an @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=79571

Basierend auf den Komponenten hatten die Segmente Frontbeleuchtung, Kühler und Lüfter, Stoßfänger und Kotflügel einen wichtigen Anteil am globalen Markt für Frontend-Module. In Bezug auf den Umsatz hatte jedoch das Segment Kühler & Kühlerlüfter aufgrund des höheren Preises von Single/Dual-Lüfter und Kühler einen beachtlichen Marktanteil. Das Segment der aktiven Kühlergrilljalousien hatte 2019 einen vernachlässigbaren Anteil am weltweiten Markt für Frontend-Module; Aufgrund der steigenden Nachfrage nach kraftstoffeffizienten Fahrzeugen wird sie jedoch im Prognosezeitraum voraussichtlich mit hoher Wachstumsrate wachsen.

Bezogen auf den Fahrzeugtyp hatte das Pkw-Segment einen dominierenden Anteil am weltweiten Markt für Frontend-Module. Pkw tragen in allen Regionen zu einem höheren Produktionsvolumen im Vergleich zu Nutzfahrzeugen bei. Im Pkw-Segment verzeichnen Nutzfahrzeuge wie SUVs/MPVs weltweit eine hohe Verbrauchernachfrage und tragen zur Nachfrage nach Frontend-Modulen bei.

Premium-Forschungsbericht kaufen @ https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=79571<ype=S

Regionale Analyse des Marktes für Front-End-Module

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Front-End-Module in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum hielt einen großen Anteil am globalen Markt für Front-End-Module, wobei China maßgeblich zur Nachfrage beitrug. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich weiter wachsen, wobei Indien und ASEAN zur Nachfrage beitragen. Auf den asiatisch-pazifischen Raum folgen Europa und Nordamerika in Bezug auf den Umsatz des globalen Marktes für Front-End-Module.

Wichtige Marktteilnehmer für Front-End-Module

Prominente Akteure auf dem globalen Front-End- Modulmarkt sind Magna International Inc., MAHLE GmbH, Faurecia SA, DENSO Corporation, Calsonic Kansei Corporation, HBPO Group, Plastic Omnium, Hyundai Mobis, Samvardhana Motherson Group, Valeo, Flex-N-Gate Corporation, RTP Company und SL Corporation.

Lesen Sie unsere aktuelle Pressemitteilung unten: https://www.prnewswire.com/news-releases/increase-in-demand-for-high-precision-in-miniaturization-process-of-semiconductor-industry-to-fuel-growth -der-optischen-messtechnik-markt-tmr-einblicke-301348256.html