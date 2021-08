Markt für Fluorchemikalien übertrifft Bewertung von 53,1 Mrd. us$ bis 2031: TRANSPARENZ MARKTFORSCHUNG

Markt für Fluorchemikalien: Einführung

Die Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Markt für Fluorchemikalien. In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für Fluorchemikalien im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Markt für Fluorchemikalien gründliche Einblicke und Prognosen bietet, mit einer CAGR von ~6% wachsen.

Der globale Markt für Fluorchemikalien wird im Wesentlichen von mehreren Faktoren beeinflusst, einschließlich der Verwendung von Fluorchemikalien in verschiedenen Anwendungen wie Kältemitteln, Aluminiumproduktion, Kunststoffschäumen, Elektrik und Elektronik und anderen. Die Schrumpfung von Produkten ist einer der neuesten Trends in der Unterhaltungselektronikbranche. Die Reduzierung der Produktgröße hat zur Herstellung von Nanochips und komplexen Leiterplatten geführt. Dies steigert die Nachfrage nach hochpräzisen Fluorchemikalien.

Markt für Fluorchemikalien: Dynamik

Das Wachstum des Automobilsektors ist ein wichtiger Faktor für den Markt für Fluorchemikalien. Fluorpolymere, eine Art von Fluorchemikalien, werden in großem Umfang bei der Herstellung verschiedener Automobilkomponenten wie Klimaanlagen, Kühler, Kraftstofftanks, Verbindungsstücke, Kompressorschläuche und Fußbodenheizungskabel verwendet. Der globale Markt für Fluorchemikalien wurde im Jahr 2020 auf 27,5 Mrd. US-Dollar geschätzt und wird bis 2031 voraussichtlich 53,1 Mrd. US-Dollar überschreiten. Die Expansion der Fluorpolymerindustrie soll die Nachfrage nach Fluorchemikalien in den nächsten Jahren ankurbeln.

Die Automobilindustrie gilt als eine der wichtigsten treibenden Industrien der Weltwirtschaft. Es erfährt eine allmähliche Erholung von den Auswirkungen von COVID-19. Allerdings verzeichnen Länder auf der ganzen Welt, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, einen deutlichen Anstieg der Automobilnachfrage. Dies wird den Fluorchemikalien-Markt im Prognosezeitraum wahrscheinlich erheblich vorantreiben.

Fluorchemikalien werden auch zur Herstellung leichterer Legierungen verwendet, die im Automobilbereich verwendet werden. Andere Formen von Materialien, die in der Automobilindustrie verwendet werden, umfassen Harze, Lösungen, Verbindungen und Beschichtungen. Neuere Verwendungen von Fluorchemikalien in der Bauindustrie werden entwickelt. Somit ist die Bauindustrie ein wichtiger Endverbraucher von Fluorchemikalien.

Markt für Fluorchemikalien: Prominente Regionen

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den globalen Markt für Fluorchemikalien. Der Markt in der Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 7,4% wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2020 aufgrund der großen Bevölkerung und der hohen Wirtschaftswachstumsrate der Region den größten Marktanteil. Die Endverbraucherbranchen Kältemittel, Aluminiumproduktion, Medizin, Landwirtschaft und Bekleidung entwickeln sich in der Region gut. Dies dürfte die Nachfrage nach Fluorchemikalien im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ankurbeln.

China ist ein großer Produzent von Rohstoffen für Fluorchemikalien. Daher ist der asiatisch-pazifische Raum auch eine wichtige Quelle für vergleichsweise günstigere Produkte. China hielt im Jahr 2020 einen großen Anteil am Markt für Fluorchemikalien im asiatisch-pazifischen Raum. Es wird geschätzt, dass das Land im Prognosezeitraum seine dominierende Position in der Region beibehält.

Europa ist auch eine Schlüsselregion des globalen Marktes für Fluorchemikalien. Deutschland war 2020 führend auf dem Markt für Fluorchemikalien in Europa. Andererseits wird geschätzt, dass die Präsenz einer großen Anzahl von Automobilherstellern und die steigende Nachfrage nach Kältemitteln den Markt für Fluorchemikalien in den USA in Nordamerika antreiben.

Markt für Fluorchemikalien: Hauptakteure

Der globale Markt für Fluorchemikalienprodukte wurde durch die Präsenz wichtiger Akteure konsolidiert. Prominente Akteure auf dem globalen Markt für Fluorchemikalien sind DuPont de Nemours, Inc., DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Solvay SA, Asahi Glass Company, Arkema, Honeywell, Pelchem, Mitsui Chemicals Inc., The Chemours Company und The 3M Company.

Sowohl regionale als auch globale Regulierungen haben die Mikroökonomie der Material- und Chemiebranche massiv beeinflusst. Die Regierungen sind bestrebt, die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der gesamten Chemie- und Materialherstellung zu fördern. Infolgedessen suchen zukunftsorientierte Unternehmen auf dem Fluorchemikalien-Markt eifrig nach „grünen“ oder kohlenstoffarmen Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Trend hat durch das wachsende Bewusstsein der Kunden für die Auswirkungen von Chemikalien auf Ökologie und Umwelt enorm an Dynamik gewonnen.

